Larroque destacó el “muy importante nivel de atención” a la población vulnerable

“No solo los sectores populares son los más desatendidos, sino también los sectores medios. Cumplir catorce días también es un dolor para la clase media, entonces no debemos enfadarnos”, dijo Larroque.

Ministro de Desarrollo Comunitario de la Provincia de Buenos Aires, Andrés ‘Cuervo’ Larroquelo confirmo hay un “nivel muy importante de ayuda estatal” a los más vulnerables más allá de la “recuperación económica”, que en sí misma “no es suficiente”.

“El tema de los precios es crucial, hay un nivel de ayuda estatal muy importante, también hay una recuperación en materia económica, Pero no es suficiente. No solo los sectores populares sino también los sectores medios son los más rezagados. Pasar catorce días también es un dolor para la clase media; asi que no tenemos que estar enojadosDijo el ministro provincial en declaraciones a la AM 530 de hoy.

Este lunes, El gobierno de Buenos Aires anunció el lanzamiento del programa MESA que busca garantizar proporcionando alimentos a más de 2 millones de familias que visitan 11.000 comedores popularesdurante un acto en el que el gobernador Axel Kicillof aseguró que “el compromiso del Estado con el bienestar del pueblo es inquebrantable”.

Durante este acto, al que asistieron Larroque y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, se presentó este programa que consistirá en entrega del módulo de restauración por mes a través de los establecimientos educativos incluidos en la restauración escolar (SAE).

MESA Bonaerense llegará a más de 2 millones de familias de niños y adolescentes que asisten a 11.000 comedores escolares de Buenos Aires para garantizar la seguridad alimentaria de sectores socialmente vulnerables.

Por otro lado, Larroque se refirió a la situación interna en frente de todos y considerado en este contexto “No tengas miedo de discutir”.

“Estamos en el gobierno para solucionar problemas, yo no hago política para buscar excusas. Cuando alguien pretende tener un rol o aspira a un puesto determinado, de más está decir que debe tratar de hablar claro y tener una historia que aclare lo que está pasando “y a veces no pasa, y ahí es cuando nuestra gente se inquieta y cae en la apatía”, dijo.

En ese sentido dijo “la unidad no puede ser una trampa” Y agregó: “La unidad del frente no puede ser un avance contra el sector que representa Cristina (Fernández de Kirchner), si el sector que lo expresa, que es mayoritario a mi juicio, si la condición del frente de unidad es que este El sector no puede, estamos en problemas”.

Por ello, afirmó que “Este año 2022 es crucial para paliar la situación de la gente”pero advirtió: “A partir de ahora hay que analizar la situación electoral actual y ver con cautela lo que sucederá después”.

Cuando Larroque preguntó sobre el papel del ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo: “Hay gente que no se le ha ocurrido nada y nos quiere imponer a todos los que venimos de una larga lucha. Yo no conocía a Guzmán, 27 de octubre de 2029 No supe de dónde salió, creo que nadie votó por Guzmán si en 2021 caía un veredicto sobre política y desarrollo”.

“Podemos seguir haciendo tonterías para que nadie se enfade, podemos seguir fingiendo demencia, pero sabemos que la gente está en el medio y hay un proyecto político”, dijo Larroque.