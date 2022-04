Foto: Archivo Télam.

¿A quién puede extrañar que, por ejemplo, las Madres de hoy afirmen “que la deuda la paguen los que se han escapado”? Que sean enfáticos en sus convicciones y amorosos en su entrega. O incansable en el combate.

De esa horrible Argentina en la que aparecieron y se plantaron antes de la muerte Las madres se definen por la cohesión, entre otras cosas, en ese presente ciertamente inexplicable, donde aparecen falsos discursos sobre la libertad.

La historia misma de la democracia está inscrita en su historia. Madres, sí, fueron y son la construcción cotidiana de la libertad desde hace 45 años.

En ese momento, con dolor de mediana edad, comenzaron a caminar aquellas mujeres de mediana edad, a quienes la más cruel maquinaria criminal, el terrorismo del estado civil-militar-eclesiástico, les quitó hijas e hijos. En una búsqueda desesperada en los primeros meses de 1976, durante el año 77, dieron a luz en cada encuentro hasta encenderse en la primera marcha alrededor de la Pirámide de Mayo el 30 de abril de 1977, cuando según la historia del herrero de uniforme, les ordenó “orbitar”, porque no eran los días de la manifestación y mucho menos frente a la Casa Rosada.

nunca dejaron de caminar. Una larga marcha que literalmente atravesó continentes con una consigna que ensordeció a incrédulos, cómplices y verdugos: revelación viva.

Foto: Archivo Télam.

Las madres exigieron que sus hijas y sus hijos se presentaran con vida. Apareciendo con vida y castigando al culpable.

Al pronunciar estas palabras hoy, en perspectiva, en un esfuerzo por alimentar ese ominoso tiempo de terror genocida, la sangre se coagula en las venas. Creo que sí recuerda el coraje que tuvo un puñado de mujeres que se enfrentaron a desaparecer hace 45 años cuando todo el poder estaba bajo sus pinchos y sus fusiles.

Dicen las madres que fue Azucena Villaflor de De Vicenti quien marcó el rumbo: “No vamos a lograr nada personalmente. ¿Por qué no vamos a Plaza de Mayo? El 30 de abril -“Día de la Madre”, como lo define Hebe de Bonafini- de la mano y tras la orden de no parar, de circular, un grupo de madres empezó a caminar.

También fue un sábado, como 45 años después.

Azucena, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Keta Neuhaus, Raquel Archushin y otras dos madres desfilaron ese día. plaza., uno de ellos con el apellido De Caimi.

“Todos para todos y todos son nuestros hijos”, dijo Azucena en la Plaza.

Foto: Archivo Télam.

Hace unos años, Hebe recordó: “El nacimiento de todo fue en realidad el día que Azucena dijo basta, nunca más vayamos a esta iglesia, vamos a la plaza”.. La iglesia es Stella Maris en Retiro, donde las Madres peregrinaban desesperadas para encontrarse con Monseñor Emilio Teodor Grasselli, un hombre despiadado con sotana que les quitaba información personal, la registraba en archivos y se la entregaba a una banda criminal de las fuerzas armadas. Efectivo. Vicario militar Grasselli.

Hebe continuó: “Ese día nos hicieron quitarnos los zapatos para revisarlos, el maltrato fue tal que Azucena explotó. Dijo basta. No sabemos qué día fue, pero decimos con otras madres que nacimos ese día. Luego llamamos a la plaza el 30 de abril”.

Para ponerlo más en contexto, vale la pena recordar el terror desde que las madres iniciaron su marcha. Hace apenas 35 días, en la esquina Buenos Aires de San Juan y Entre Ríos, un destacamento naval se enfrentó con Rodolfo Walsh, quien resultó gravemente herido y fue trasladado a la ESMA.. El periodista y escritor se encuentra desaparecido desde el 25 de marzo de 1977, cuando cayó durante la distribución de su Carta Abierta a la Junta Militar, documento de denuncia de un plan de exterminio sistemático.

Foto: Archivo Télam.

Walsh escribió:

• “Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de exiliados son las cifras desnudas de este terror. Con las cárceles ordinarias superpobladas, ustedes han creado virtuales campos de concentración en los principales cuarteles del país, donde no puede entrar ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos necesarios para la investigación convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten torturas irrestrictas y ejecuciones extrajudiciales. El año pasado, más de siete mil recursos de hábeas corpus fueron contestados negativamente. En otras miles de desapariciones no se ha interpuesto recurso alguno porque se sabe de antemano su futilidad o porque no se ha encontrado abogado que se atreva a denunciarlo después de cincuenta o sesenta secuestrados. De esta forma, has liberado a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no es posible presentarlo ante un juez en el plazo de diez días, como lo exige la ley, que también se respetó en las cumbres represivas de las dictaduras anteriores”.

• “Sin embargo, estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son los que mayor sufrimiento han causado al pueblo argentino ni las peores violaciones a los derechos humanos que ustedes están cometiendo. La política económica del gobierno debe buscar no sólo una explicación a sus crímenes, sino una mayor atrocidad que castigue a millones de seres humanos con la miseria planificada. (…) Congelación de salarios a culatazos mientras los precios suben a picos de bayoneta, abolición de toda forma de reivindicación colectiva, prohibición de reuniones y comisiones internas, ampliación de la jornada laboral, aumento del paro a un 9% récord relaciones al inicio de la era industrial, y cuando los trabajadores querían protestar, eran calificados de subversivos, secuestrando los cuerpos enteros de los delegados, que en unos casos parecían muertos y en otros no aparecían.

El texto citado de la Carta Abierta del autor, Operación Masacre, enfatiza a qué y con quién se enfrentaron las mujeres que, tomadas de la mano, iniciaron su caminata en la Plaza de Mayo un sábado de otoño.

Azucena fue secuestrada siete meses después10 de diciembre de 1977 por la mañana. Dos días antes, en la parroquia Santa Cruz, Boedo, otras dos madres, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, ya habían sido secuestradas por una banda naval. reunión de rehenes relacionados. Alfredo Astiz, infiltrado en el grupo, los marcó.

Foto: Archivo Télam.

Azucena, Esther y María fueron torturadas en una escuela mecánica del ejército. Luego se les inyectaba un pentotal, que los arrojaba al mar en uno de los “vuelos de la muerte”. Sus cuerpos fueron encontrados en las playas de Santa Teresita y Mar del Tuyú. Fueron enterrados como NN en el Cementerio General Lavalle. En 2005 fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense.

En el prólogo del libro biográfico de Ulises Gorini “El motín de las madres”, Osvaldo Bayer escribió: Todo el poder de las armas. Y de una sociedad con miedo ambivalente e hipócrita a su iglesia. (…) Eran extranjeros que se llamaban los recuerdos de sus hijos”.

En la primera parte de la biografía de las madres Gorini, salva la frase de Julio Cortázar, que describe el fenómeno universal del pañuelo blanco: desbaratar y subvertir los cálculos más científicos de nuestras escuelas de guerra y seguridad nacional en cada momento.

45 años han pasado desde el día del amor materno, cuando iniciaron una larga marcha.

En completa oscuridad, Madres enseñadas a no tener miedo. Y ese odio no tiene cabida.