La Trova Rosarina celebra 40 años de “tiempos difíciles” en ópera y rafting

Rosario Trova celebra toda la música en el centro de Proteño.

40 años “Tiempos difíciles”álbum debut de Juan Carlos Baglietto que mostró el diseño estético de artistas que desde entonces han sido conocidos como rosario trovatendrá lugar este fin de semana en el Teatro Ópera de Buenos Aires, a la vez que vuelve a los murciélagos con una reedición que contiene el texto del recién fallecido Gerardo Rozín.



Los recitales, que se realizarán los viernes y sábados a partir de las 20.30 horas en el salón de Avenida Corrientes 860, marcarán la segunda y tercera etapa de una celebración en vivo que comenzó en marzo pasado en el Anfiteatro de la Ciudad Humberto de Nito de Rosario.



Con este nuevo ciclo, que llegará a Quality Space de Córdoba el sábado 7 de mayo, la agrupación, que adopta por primera vez este popular nombre creado a principios de los 80, realiza una nueva serie de actuaciones tras su estreno en 2019. Festival Nacional de Folklore de Cosquín.



Ya que, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldín y Fabián Gallardomás la banda delantera, tocaron en Colón, recorrieron el país y en diciembre de 2019 grabaron un disco en vivo en la ciudad de El Círculo de su ciudad con varios éxitos -viejos y actuales- de sus integrantes.



Esta vez, las nuevas presentaciones se centran en dos discos que Baglietto y compañía grabaron en 1982: el mencionado “Tiempos difíciles” Y “Una vida”.



Con motivo del cuadragésimo aniversario del próximo primer disco, Universal ha decidido relanzar este repertorio (que incluía joyas incorporadas a la rica tradición de la música popular argentina como. “Mirta, de vuelta”, “Fue en abril” y “La vida es moneda”) en el disco renombrado “Tiempos duros del 40 aniversario” que además rinde homenaje al primer disco debut del artista argentino, que recibió la certificación Disco de Oro.



La publicación va acompañada de dos textos, uno de la periodista rosarina Gerardo Rozín fallecido el pasado 11 de marzo y otro del músico y productor Lito Vitale.



creador de escritura “Roca Morphi”con lo que Télam coincidió, justificó “La Trova Rosarina fue el Big Bang antes del Big Bang”señala que: “Era Rosario y todos éramos rosarinos: las ganas de decirlo. En otra parte de Argentina tocaban rock o lo jazzeaban, o hacían bossa nova o hacían folklore, pero siempre hacían géneros. La trova era mezcla, fusión, tránsito. . Lo que no había. También hubo un llanto. Y un llanto de cansancio”..



En el siguiente párrafo, Rozín sugiere esto “Fue en abril”El primer éxito cuenta la historia de una mujer que pierde un bebé al final de su embarazo. “Entonces no se hablaba de esas cosas, mucho menos de depresión. Por eso era tan importante. Trova nació mujer”.asegurado.



Y también proporciona: “Recuerdo filmar Súper 8 cuando se iban a Buenos Aires, donde nadie los esperaba. Los veo, rarísimos, que abren en el tren. No como migrantes, sino para traer cultura. Para mostrar lo que pueden hacer. .” pero es en Rosario. Hace 40 años. El big bang antes del big bang”.



La aportación de Vitale se resume en el párrafo donde define a su amigo Bagliett como “Un artista con una voz y una personalidad increíbles que sabe interpretar nuevas y grandes canciones de una manera original e interior. Canciones de su grupo de amigos más cercanos, que sorprenden con giros melódicos, imágenes poéticas y una seña de identidad tan personal que ha quedado claro para nosotros desde el inicio del desembarco de un puñado de talentos, que pasará a la historia”.