La industria de los videojuegos está pasando por su propio #metoo

Los videojuegos como comunidad siempre han sido considerados un entorno sexista. Basado en la idea de que los juegos son “para hombres”, siempre ha sido un ambiente hostil para las mujeres que intentan acercarse. Esto se puede ver en los comentarios de la retransmisión de streamers de twitch o en cualquier chat del videojuego online, donde en cuanto los jugadores se dan cuenta de que hay una mujer, empiezan a agredirla o acosarla. Cuando los videojuegos comenzaron a profesionalizarse en los deportes electrónicos, fue más evidente: la ausencia de jugadores o equipos por un lado y los ataques públicos a los pioneros emergentes por el otro.

La lupa siempre se ha centrado en los jugadores, ya sea como individuos o como grupo, pero en los últimos años una realidad que siempre se ha tejido como un rumor debajo de la mesa ha invadido la esfera pública: al otro lado del mostrador, las cosas no estaban bien. no es diferente No solo se trataba de una comunidad altamente tóxica y sexista de jugadores para mujeres y disidentes, sino que quienes desarrollan videojuegos en esta industria se comportan igual.

La primera gran denuncia que golpeó a los medios y sacudió al mundo de los jugadores fue en 2018, cuando una nota publicada en el medio especializado Kotaku describía los testimonios anónimos de varios empleados y ex empleados de Riot Games. ambiente sexista empresa. En noviembre del mismo año se presentó una denuncia masiva contra la empresa por discriminación por razón de sexo, acoso sexual y comportamiento inadecuado en el ambiente laboral. En 2019, Riot acordó pagar a cientos de denunciantes 10 millones de dólares. Sin embargo, el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California (DFEH) protestó contra el acuerdo y dijo que la empresa debía mucho más. Al final, fueron 100 millones de dólares. Es importante señalar que la empresa detrás de League of Legends es una de las más grandes de la industria: tiene miles de empleados en decenas de oficinas, aproximadamente 180 millones de jugadores por mes y ganancias de $ 2 mil millones por año.

Al igual que el movimiento #metoo, que surgió de denuncias de abuso en la industria del cine, la demanda de Riot Games apoyó un debate público sobre el papel de la industria de los videojuegos para las mujeres, tanto en el lugar de trabajo como en la comunidad. Esto ha llevado a muchos trabajadores a atreverse a alzar la voz y condenar lo mismo en sus lugares de trabajo. En 2020, fue el turno de la francesa Ubisoft, acusada de acoso institucional, es decir, construir, mantener y fortalecer un sistema donde se tolera el acoso sexual. Casi dos años después del “escándalo” con varias declaraciones de empleados molestos por la situación de la empresa y algunos despidos por denuncias -mientras otros permanecen en la empresa y en ocasiones son ascendidos- la situación a puertas cerradas parece ser la misma. . Aunque los empleados de la compañía han anunciado cambios estructurales para evitar que estas denuncias pasen desapercibidas en el futuro, aseguran que la conducta inapropiada persiste y por más quejas que hagan nunca consiguen una solución, por lo que finalmente renuncian.

Ninguna denuncia ni compensación soluciona los problemas culturales de los medios, y mucho menos la difusión selectiva de “unas manzanas podridas”.

Afortunadamente para Ubisoft, su escándalo retrocedió cuando comenzaron a aparecer las primeras denuncias de la misma naturaleza en Activision/Blizzard, otro de los tanques de la industria. Un desarrollador de títulos como Call of Duty, Warcraft y Diablo, que es mucho más grande en tamaño, prestigio e historia que las empresas antes mencionadas, enfrenta una demanda colectiva acorde con el tamaño de su legado. Después de una larga investigación que reveló las historias de mujeres que sufrían diversos tipos de abusos diarios en el trabajo para la sociedad, la primera demanda colectiva se presentó en julio de 2021.

Como en casos anteriores, las denuncias van desde el acceso desigual al empleo y las oportunidades profesionales dentro de la sociedad hasta el comportamiento inapropiado de compañeros de trabajo y superiores, incluido el abuso sexual. En respuesta a la demanda, lejos de colaborar con la investigación del Departamento de Estado, Activision/Blizzard destruyó las pruebas y contrató bufetes de abogados que se centraron en las restricciones sindicales para evitar que sus empleados se organicen. Finalmente, en septiembre de 2021 se llegó a un principio de acuerdo de 18 millones de dólares, que diversas organizaciones objetaron por insuficiente.

Con base en las denuncias, como en casos anteriores, la empresa alegó ignorancia y preocupación por lo sucedido y prometió una solución a la solución, que nuevamente no llevó a ninguna parte. El CEO de la compañía, Bobby Kotick, fue atacado directamente y disfrazado después de decir que no sabía nada sobre lo que estaba pasando en Activision/Blizzard.

En todos los casos mencionados las quejas y respuestas de las empresas fueron similares. Desde la desigualdad y discriminación en el pago y acceso a oportunidades de crecimiento hasta comentarios, manoseos y violaciones en oficinas o eventos laborales, las denuncias en diversas empresas, años y países describen ambientes laborales tóxicos y hostiles para mujeres y hombres.; así como la imposibilidad de declarar estos hechos por complicidad y un sistema diseñado para socavar la voz de las víctimas. Ninguna denuncia ni compensación soluciona los problemas culturales de los medios, y mucho menos la difusión selectiva de “unas manzanas podridas”.

Existe la necesidad de reformas más profundas de las estructuras laborales que protejan a los trabajadores, les permitan operar en un entorno solidario y tengan la oportunidad de alzar la voz cuando se violan sus derechos, así como las herramientas para actuar. Como consecuencia. Una forma de conseguirlo es a través de la creciente sindicalización, que se ha venido dando en varios ámbitos en los últimos años, y la creación de diversas organizaciones para ayudar a combatir la discriminación y los abusos de todo tipo en el ámbito laboral.