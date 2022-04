La discusión sobre la incorporación de Milei ha abierto una brecha en PvC

“No hay que cerrarle la puerta a nadie”, dijo Bullrich, que quiere acercar al liberal

Javier Milei sigue marcando la diferencia en Juntos por el Cambio después de que las proistas Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal discutieran este jueves sobre incluir a una diputada liberal en una coalición opositora que también forme o no la Cívica. Unión de Radicales y Coalición Cívica.

BullrichPresidente del PRO, llamó a “mayor democracia, amplitud y transparencia” en la metodología del directorio de la JxC, que sesionó y dijo que “No tienes que cerrar la puerta delante de nadie” cuestionando la exclusión de un parlamentario libertario de la coalición opositora.

“Creo que tiene prisa y debemos ser más conscientes y pensar más en construir que en cerrar puertas juntos para el cambio. No tienes que cerrar la puerta delante de nadie. Sentí y les dije a los presidentes de los partidos -que integran la JxC- que fue muy precipitado y sin discusión previa y que no era una buena metodología a seguir”, dijo Bullrich a Radio Continental el jueves.

El miércoles, durante la mesa de JxC, un Un “manual de buenas prácticas” que establece que debe haber “unanimidad” de todos los miembros para la posible inclusión de nuevos partidosen el que se presentó como un rechazo a la posibilidad de sumar a Milei a las elecciones del próximo año.

Para Vidal “se acabó la discusión con Milei, Juntos por el Cambio no quiere venir y no quiere venir” / Foto: Laura Lescano

“Hay actores de la vida política que buscan romper Juntos por el Cambio, incluido Javier Milei, que no forma parte de ella, y que está tratando de romper nuestra unidad siendo funcional para el oficialismo. Somos un cambio sin anarquía. Hace más de diez años éramos y somos el límite del kirchnerismo que necesita la Argentina y una alternativa de cambio profundo”, dijo un comunicado difundido tras el encuentro.

En sus declaraciones, Bullrich se desmarcó de la posición decidida por la coalición opositora el jueves: “No es momento de excluir a alguien, pero también fue un tema que no estaba en la agenda y que se discutió sin consulta previa con las partes”..

“Me parece que hubo algunos temas en la reunión que necesitaban ser discutidos mejor. Este tema no estaba en la agenda, no había sido discutido previamente por las partes y Llegué tarde a la reunión y se decidió. Traté de discutirlo, pero me dijeron que ya estaba discutido desde mi punto de vista”, dijo.

A la reunión del miércoles en el Instituto Hannah Arendt asistieron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Mario Negri, Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Ernesto Sanz, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Mientras tanto, en una carta a los miembros de la mesa, Bullrich dijo: Creo que la decisión de ayer de nombrar a Milei en el comunicado de Juntos por el Cambio es un total error. Nos definimos a nosotros mismos y no a otros actores. Por otro lado, creo que la metodología no fue transparente”.

Por su parte, el presidente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, se sumó a las críticas a la posición expresada por la mesa JxC: “El comunicado de la mesa nacional JxC de ninguna manera refleja la posición de Estados Unidos. Si los liberales vamos a ser parte de una coalición, debemos repensar la forma en que toman decisiones”.

“No me interesa estar en un espacio que es un fracaso y construye otro fracaso”, dijo Milei. / Foto: Raúl Ferrari

Un miembro del parlamento y un ex gobernador Vidal ratificó lo resuelto por la coalición: “Se acabó la discusión con Milei. Juntos para variar, él no quiere que venga y no quiere venir. Milei no es parte de JxC y quiere romper el único espacio político que puede derrotar al kirchnerismo”..

“La única alternativa que puede derrotar al kirchnerismo en Argentina es la JxC, entonces la unidad debe funcionar”, dijo Vidal en declaraciones a Radio La Red, y agregó: discusión y tenemos reglas porque lidiamos con cada diferencia que tenemos”.

Desde el radicalismo que siempre ha sido crítico con el personaje de Milei, la jefa de la UCR y gobernadora de Jujua, Gerardo Morales, defendió lo resuelto, dijo que la resolución al respecto “no se tomó como victoria” pero que “va en la línea de lo que propusimos”durante una rueda de prensa que brindó en la Casa de la Provincia de Jujuy en Buenos Aires.

Morales apoyó lo acordado en la JxC: la resolución del caso “no se toma como una victoria”, pero “está en línea con lo que propusimos” / Foto: Edgardo Varela

En respuesta a la declaración de JxC, miley él respondió: “Lo único que sucedió ayer fue revelar comportamiento fascista que Juntos por el Cambio porque son, en el fondo, una falsa lógica del dilema y pretenden ser los únicos opositores al kirchnerismo”.

“No me interesa estar en un espacio que es un fracaso y construye otro fracaso. Entonces me consideran kirchnerista. Esa es su lógica, porque o eres A o eres B, pero puede haber otras alternativas y no lo están pensando”, agregó Urbana Play en declaraciones a radio FM.

“Juntos por el cambio, es parte del problema, no la soluciónasí que en el fondo de lo que hacen, defienden el statu quo”, dijo el economista.