Kohan y Angilletta hablaron sobre la cultura de la abolición

La ensayista y psicoanalista Alexandra Kohan y la investigadora, docente y periodista Florencia Angilletta debatieron las diversas salas y ciclos de conferencias que Télam organiza en la feria del libro sobre los diversos márgenes que acepta la cultura de la abolición. en la agenda pública, los absurdos de la corrección política, la importancia de proteger la ficción de la policía moral y lo complejo y desafiante que hoy puede ser el rol de un docente ante un curso.

El diálogo entre el autor de “Y todavía, amor” y la ensayista “Zona de promesas”, moderado por la periodista Juliet Grosso, comenzó cuando dijeron en qué nivel se cuestiona la llamada “cultura de la abolición”.

“Estamos en una feria del libro. Bueno, cancela la cultura ignorando la lectura”. Necesitamos pensar hoy en cómo hacer de la Feria del Libro una feria de lectura. Y estudiar el estado de cosas, porque si bien la supresión que se da en las redes impregna el estado de la conversación pública. ¿Por qué estamos pasando de luchas y debates a un estado de cosas en el que es importante exterminar al otro?”, reflexionó Angilletta, tratando de explicar que los eventos culturales merecen no solo un paseo sino también ideas sobre el presente.

Kohan, por su parte, argumentó que le interesó el tema porque “desborda hacia otras prácticas”. Hay una pretensión ridícula e infantil de que podemos vivir en un mundo de bondad. La idea de la tiranía del bien afecta a todas nuestras prácticas públicas”.

Pese a ello, argumentó que intentaba no cambiar sus intervenciones por miedo a la derogación: “Es importante resistir el debate. Además, me parece importante separar la esfera pública de la privada, porque hay cosas que están en el campo de la intimidad”, dijo.

¿Cómo se relaciona la abolición con la cultura del odio y cierta oda al sacrificio que prevalece hoy? Para el autor de “Y sin embargo, el amor”, si imaginamos la abolición como el equipamiento de una máquina, está claro que necesita tanto el odio como el sacrificio. “Pero no es tan simple. No solo la víctima cancelada, sino que el que cancela no está bien. No estoy defendiendo un mundo en el que no haya víctimas, pero creo que la posición de la víctima, si congelada, genera una especie de obediencia.”Es realmente un aparato voraz que derriba a las personas en una determinada situación”, analizó.

Angilletta advirtió que “esto no es un rechazo a los votos de las víctimas” y que el asunto tiene implicaciones políticas: “El problema de la abolición es la idea de que la condena social es interminable, mientras que el sistema judicial pone límites, tanto en sentencia como en tiempo. ¿Cuál es la idea de democracia que busca la cultura de la abolición, y cuál es su imaginación?”.

Preguntada sobre cierto deber de promover la “corrección política” en la esfera pública, Angiletta citó a Kohan: “Me gusta mucho lo que dice Alexandra sobre ‘lo segundo nunca es lo contrario’. A menudo se asume que la política sólo puede ser la gestión de buenas intenciones. Estamos en el mundo y en nuestro país en un momento tan problemático que exige y amerita seguir pensando y no bloqueando los debates”.

Kohan, por su parte, sugirió pensar el problema en el contexto de una pandemia. “La corrección política se apoderó de muchos de los debates que tuvieron que darse durante la pandemia. La trascendencia ha cristalizado en torno a si estamos a favor o en contra de las políticas de cuidados. Los protocolos, por ejemplo, trataban de convencernos de que estábamos haciendo las cosas “bien”, y entonces estas actividades “bajo estricto protocolo” eran las que más rompían las reglas. “Hay un dejo de pasividad en la revisión de las propias prácticas”, dijo, y advirtió que “creer que uno es bueno es intoxicante”.

La siguiente parte de la conferencia se dedicó al análisis del papel del lenguaje y la forma de cristalización del significado a través de las palabras. “Creo que el lenguaje es un animal juguetón que siempre puede escapar de la cohesión”, sugirió Angilletta. .

Kohan dijo que detrás de estas “indirectas” de cómo nombrar la realidad suele haber hipocresía: “Mucha gente que dice ‘servicio doméstico’ pero no paga el aguinaldo”. También hay muchas feministas que toman el teléfono para darle un pulgar hacia abajo a otra mujer, y las contradicciones son una cosa que todos tenemos y la hipocresía es otra. Muchas exclusiones se crean en nombre de la inclusión. No existe tal mundo que nos quieran vender”.

¿Y cuando la cancelación trasciende la realidad y se traslada a la ficción? ¿La literatura es perseguida hoy? “Hay una especie de ansia de ser literal. La abolición olvida niveles: hay realidad y hay ficción, y cada uno tiene sus propios registros. Seguir preguntando a la literatura por la moral de la época es ridículo precisamente porque los libros son pura promesa. ” , no les pedimos nada, y por eso nos dan todo”, pensó el autor de “Zona Promesa”.

“No estamos pidiendo nada, y afortunadamente. De lo contrario, sería toda la literatura. Qué lío”.Kohan respondió, introduciendo otra dimensión, el mercado: “Hoy en día, los editores demandan autores y reseñas de primera mano porque eso vende”. Luego dio su posición como lectora: “Cuando leemos, creemos en un pacto. También hay ficción en un ensayo autobiográfico. Como lectora, no me interesa la intención del autor, me interesa la verdad que articula”. ficción que es muy fuerte No me gustan los textos explicativos “La pedofilia es mala. Los textos muy moralistas tienen una visión muy degradada del lector”.

Al final de la conferencia, ambos reflexionaron sobre cómo esta dinámica había afectado su rol como docentes universitarios. “La experiencia de enseñar durante una pandemia estuvo muy ligada al zoom, lo que generó una fantasía que se podía reproducir, y que la clase perdió el pacto de lectura con él.

Kohan citó el trabajo de un intelectual francés Carolina Fourest quien analiza cómo la cultura de la abolición está cambiando la academia en Estados Unidos y Europa, y advierte que aunque esto aún no ha sucedido en el país, existe controversia.

“El rol del docente está muy cuestionado. Doy clases de psicoanálisis y como siempre es muy cuestionado, pero quiero que la clase sea un espacio para ampliar ese debate, no para cerrarlo. Leemos textos como dogma o leemos para pensar en otra cosa “, recogió Angilletta y coincidió con Kohan.

También sugirió un desafío: que el docente no respete ningún dogma en el aula.