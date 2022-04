Jujuy: Un hombre mató a su expareja y hermana e hirió a su madre

La ciudad de Yuto se conmueve por el doble asesinato de mujeres.

Una joven madre de 23 años y su hermana de 27 años fueron asesinadas y su madre resultó herida luego de ser baleadas y golpeadas en la ciudad de Yujuy, Yuto, por buscar a la ex pareja de la víctima más joven que ha sufrido abusos por motivos de género. violencia en el pasado y ya ha sido detenido, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.

Al mismo tiempoel poder judicial acusó a dos policías de violar los deberes de un funcionario porque una de las víctimas fue atacada por el principal sospechoso varias horas antes de ser asesinada y quedar bajo custodia.

El hecho ocurrió la noche del viernes en una localidad del departamento de Ledesma, en el oriente de la provincia de Jujuy. Según las fuentes, las víctimas fueron identificadas como Pamela Gorosito (23), su hermana Ramona (27) y su madre.

Basado en tareas de investigación. La investigación policial identificó a Javier Broye como el principal sospechoso (37).ex pareja de una de las hermanas, buscada esta tarde en varias zonas urbanas y rurales de Yuta.

Un portavoz policial explicó a Télam que el sospechoso había sido imputado por su expareja por violencia de género en diciembre pasado, y que además tenía “antecedentes penales y estaría armado”.

Todo comenzó la noche del viernes alrededor de las 23:00 horas en el domicilio ubicado en el distrito Sur de Yuto, a unos 160 kilómetros al noreste de San Salvador de Jujuydonde Pamela, madre de dos hijos, supuestamente sorprendió a su expareja, quien le disparó.

Según la investigación, el hombre acudió ese mismo día a la casa de la víctima, la golpeó y amenazó de muerte, lo que ella denunció posteriormente en la comisaría local.

Realmente, Broy fue arrestado después de que Pamela lo acusara el pasado diciembre de “perturbar el hogar en el contexto de la violencia de género”.

Mientras personal policial, tras comprobar que Pamela había muerto tras el disparo, recibió una llamada telefónica de un vecino que advirtió que en el pasaje que divide las comunas de Sur y San Miguel dos personas yacían en el suelo.

Al acudir al lugar, la policía constató que las dos víctimas eran la hermana y la madre de Pamela, quienes al parecer habían sido agredidas por el mismo agresor cuando intentaban auxiliar a la joven.

Según los expertos Ramona yacía muerta tras un disparo a unos metros de la casa de su hermana mientras su madre era golpeada en la cabeza. por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín, donde fue internada.

“Hay varias autoridades policiales designadas involucradas en la búsqueda, sin que se conozca el paradero del doble asesino”, dijo este domingo a Télam una fuente policial, y agregó que las tareas se habían intensificado en el Yuto y montañas aledañas, pues los investigadores no descartaron que pudiera encontrar refugio allí.

En los operativos participan miembros de la Brigada de Investigación, el Cuerpo de Caballería y la División de Bastones de la Unidad Regional 4, con sede en Libertador General San Martín.

Al mismo tiempo, la causa penal fue atendida por el Ministerio Público en Violencia de Género 6de la Circunscripción Libertador General San Martín Julio Fernando Lobos, quienes junto al Fiscal Auxiliar Martín Raúl Orihuela se hicieron presentes en Yuta para ordenar todas las estrictas labores investigativas.

Además, las acciones se lanzaron en “mujer, asesinato simple y lesiones en competencia real”agregó el Departamento de Prosecución (MPA).

La MPA, por su parte, dijo que se abrió una investigación y que dos policías fueron imputados por el crimen. “Incumplimiento de los deberes de un funcionario público”. El caso es que la policía recibió una orden del fiscal Moreno para visitar la casa de la familia Gorosito luego de una denuncia por la golpiza contra el sospechoso buscado.

Según la investigación, los policías se presentaron en la casa, pero al llegar no había nadie y la persona les dijo que la víctima se había ido a la casa de su madre, que está ubicada en otro barrio. El demandante afirmó que la policía no había podido investigar tal situación y, por lo tanto, no ordenó la consigna.

Mientras tanto, varias personas se manifestaron en las redes sociales por justicia para las hermanas asesinadas y condenaron la negligencia de dos policías.

“¡Justicia para las hermanas Gorosita!”escribió desde la página de Facebook Feminismo Popular y Disidente Jujuy.

“Descansa en paz, belleza, le diste todo por ella y ella merece admiración. Tus chicos te extrañarán mucho. Siempre (emoji corazón). Tuve la suerte de conocerte. Un fuerte abrazo hasta el cielo (emoticón de llanto)”, escribió otro usuario junto a una foto de Pamela.