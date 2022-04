Juan Cortelletti: “El dispositivo que usamos para contar el mundo determina nuestra percepción”

El autor es periodista, escritor y diplomático.

Si bien “Sección 6” (Las Mil Gotas) fue escrita mientras Juan Manuel Cortelletti vivía y trabajaba en Beijing, las historias se alejan de los diarios y las crónicas y se desarrollan en escenario temporal y espacial indefinido y compartir la atmósfera de alienación y decadencia del mundo y su papel como diplomático se cuela en historias que se encargan del desarraigo, la separación de la familia o el choque con otras culturas.

El escritor, periodista y diplomático marplatense, que alternó cargos entre Uruguay, China y Estados Unidos, publicó su primer libro de cuentos en 2015, luego de “Seres acompañantes” y en “Sección 6”El libro, que nació como parte de un taller de escritura en Beijing, examina la importancia de la comunicación y las diferentes formas que toma el concepto de cambio.

-Tele: ¿Encuentras puntos de contacto entre tu labor diplomática y las formas y temas de tu escritura?

-Juan Manuel Cortelletti: La primera respuesta no es que sean bolas separadas, que mi intento fue mantenerlas separadas. Pero cuando miro algunas historias, veo que no lo logré del todo. No hay conexión con la obra, sino con los elementos que la rodean: desarraigo, separación de la familia, inmersión e intento de comprensión de culturas diferentes a la propia; también una especie de memoria fragmentada, que se construye como en capas según los destinos. Esto aparece como trasfondo en algunas historias. Desde hace quince años, el cambio ha sido algo constitutivo de mi realidad.

La idea de una forma especial de memorizar y recopilar experiencias está muy presente en la “sección 6”, siempre desde un enfoque literario. En cierto sentido, cambiar el país, el contexto general, interrumpe el flujo normal de la memoria; necesitas incorporar mucha información. La experiencia previa necesariamente se desintegra, reduciendo su intensidad. Cambia de idioma, forma de conducir, pertenencia, calles, direcciones, en el caso de China y Vietnam también cambia el lenguaje gestual. De todos modos, todo está en los libros, aderezado con elementos del género fantástico.

T.: ¿Cuál es tu contacto a distancia con la literatura argentina? ¿Cómo te ha afectado la vida en el extranjero como lector?

JMC: Me parece que vivir en el extranjero afecta mi forma de leer. El país en el que te encuentras te anima de una forma u otra: los libros que puedes conseguir, los idiomas en los que puedes leer, o los escritores que conoces personalmente y te despiertan especial interés. Las experiencias han cambiado de un lugar a otro: en Vietnam desconecté un poco, leí muchos autores extranjeros, la mayoría en inglés, mucha ciencia ficción y todo lo que pude, no ficción sobre el país, su historia, economía, sistema político. . Aunque redescubrí un poco la literatura argentina en Uruguay, también leí a autores uruguayos que no había leído antes, como Mario Levrero, Felisberto Hernández y Mario Arregui, y me sumergí en otros uruguayos que ya había leído. Los narradores uruguayos son excelentes y me han destacado mucho. En China, por extraño que parezca, el contacto con la literatura argentina ha sido muy común, ya que soy amigo del dueño de la librería Mil Gotas, Guillermo Bravo, un escritor cordobés. Mil Gotas es la primera librería hispanoamericana en China y hay clásicos, noticias, historietas y todo sobre nuestro país. Recuerdo, por ejemplo, que había varios títulos de Selva Almada de Samanta Schweblin, junto con las colecciones de Mafalda y Patoruzito, carteles de escritores y hasta varios souvenirs relacionados con la obra de Cortázar y Borges. Guillermo es un apasionado de la literatura y un gran promotor cultural. También se organizaron encuentros virtuales y, de ser posible, presenciales con escritores argentinos. Y también descubrí la literatura china prácticamente desde cero. Un universo inaccesible por su historia, su diversidad y, sobre todo, los límites que imponen las traducciones. Apenas se puede ver la superficie de algo profundo e inaccesible. He leído algunos autores relativamente nuevos que han sido traducidos al español porque mi nivel de mandarín no era suficiente para leer literatura. Adriana Hidalgo, por ejemplo, ha publicado algunos escritores chinos muy interesantes, y también conocí personalmente a Mo Yan.

T.: En la solapa de presentación “Sección 6” dices que algunas de las historias fueron creadas durante un taller en China. ¿Cuál fue la experiencia con el trabajo literario? ¿Qué signos de esta dinámica crees que quedan en las letras?

JMC: Hay una comunidad de habla hispana muy grande en Beijing, formada por hablantes nativos y chinos que hablan un español perfecto. Así que un grupo de amigos de diferentes nacionalidades y yo armamos un taller literario que duró cuatro días en el bar The Bookworm. Leíamos y nos corregíamos, con un criterio horizontal, no había “maestro”. Fue muy útil. Por un lado, porque escribir requiere cierta presión. Además, sin embargo, el taller permitió que la escritura fuera una actividad social, un negocio que es una idea compartida, un tanto lejana, de la literatura como actividad solitaria. Y hay muchos de esos personajes en el texto: hubo sugerencias, correcciones, hasta ideas muy fuertes en cada reunión.

T.: ¿Qué temas de los años imaginarios en China se han traducido a la ficción?

JMC: Nada directamente, pero muy en el sentido general del libro. Para mí, estudiar mandarín fue una experiencia fascinante. Creo que está presente, de una forma u otra, una idea, tan antigua como estudiada, de que el mecanismo o dispositivo por el cual contamos el mundo determina nuestra percepción. Algunas historias también juegan con la idea de lo que nos sucede cuando cambiamos nuestros medios de comunicación y narración cuando usamos un lenguaje diferente, basado en principios diferentes, en una lógica diferente. También está la idea de cambio.

T.: Las historias parecen tener un denominador común: la alienación del mundo, aunque a veces sea un universo administrativo. ¿Qué le interesa de esta percepción?

JMC: La unidad es lo que distingue a este libro del primero. Los “seres acompañantes” tienen historias en las que he trabajado mucho, pero que no necesariamente están relacionadas. Hay más unidad conceptual en la “Sección 6”. Y esa unidad puede ser lo que mencionas: rareza, transformación, disrupción de la extrañeza, quizás agregaría agravamiento. Me parece que el comienzo es en un ambiente racional, predecible, normal, y luego hay fantasía en el párrafo de la historia. A veces se superpone con la realidad y luego crece. El título “Sección 6” tiene este significado, y en una historia llamada el mismo libro, hay una escalera que desciende para llegar a esta sección, y cada peldaño es para adentrarse un poco más en un plano fantástico. No es que me interese esta percepción, sino que fue algo que me pasó: estos elementos surgieron en el proceso de escritura, no era algo que yo quería, y es algo de lo que me doy cuenta en una reflexión posterior con el libro terminado y después de escuchar los comentarios de críticos y amigos.