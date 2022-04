Joan Manuel Serrat ha iniciado su gira de despedida

El cantante catalán comenzó su gira internacional de despedida en el Beacon Theatre de Nueva York.

Joan Manuel Serrat inauguró en la noche de este jueves en el Beacon Theatre de Nueva York su gira internacional de despedida “El vicio de cantar 1965-2022”, que hará escala en Argentina el próximo noviembre y ofrecerá cuatro funciones en el Movistar Arena.

Tras la inacción obligada, obligada por una pandemia, Serrat volvió a los escenarios para despedirse personalmente del público con el que compartió sus canciones durante más de medio siglo.

El espectáculo de Nueva York ha iniciado una gira que le llevará por escenarios de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica, España, Argentina y Uruguay, con cierre definitivo el 23 de diciembre en Palau. . Sant Jordi en Barcelona.

En Buenos Aires, el cantante y compositor va a agotar cuatro conciertos programados en el Movistar Arena los días 19, 20, 25 y 26 de noviembre.

“Fueron dos años largos y duros con grandes pérdidas y mucho tiempo para pensar, pensé que todo era muy frágil y que estaba bien: antes de la pandemia me jubilé como yo, antes de que me jubilara o antes de que me retirara el ser humano, me retiro. ; pero me voy para subirme al escenario, no de la vida”, dijo en 2021 en el programa de la televisión argentina “La Peña de Morfi” (Telefe).

El trovador de setenta y siete años agregó en ese momento que estaba considerando “ir al lugar más natural con el público al frente, lleno de gratitud y alegría”.