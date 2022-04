Jairo recibió el “Juan Bautista Alberdi” honorífico por sus 50 años de carrera

Famoso cantante y compositor Jairo recibido este martes Mención de honor “Diputado Dr. Juan Bautista Alberdi” en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria en un emotivo acto realizado en el Congreso Nacional, encabezado por el Ministro de Cultura, Tristán Bauery el tercer Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Julio Cobos (Juntos por un cambio).



El premio, que se entregó en el Salón de los Pasos Perdidos, colmado de invitados especiales, artistas y público, fue entregado a propuesta del ex Diputado Pro. Gisela Scaglia saber “Sus 50 años de trayectoria artística y cultural y compromiso con los valores democráticos y republicanos”.



El músico asistió juan faluel periodista Fernando Bravoentrenador de futbol charles bianchipresidente del bloque radical de diputados, mario nigriy exdiputado de la UCR Federico Storanientre otros.



Bauer felicitó a Jair por su trabajo y lo señaló “El Ministerio de Cultura quiso estar presente en este importante evento porque valoramos tantos años de dedicación, trabajo y arte, que sucedieron muchas veces en tiempos difíciles como los de la dictadura cívico-militar”.



También destacó que cuando estuvo en España o París durante la dictadura, Jairo compartió “Con grandes de la cultura como María Elena Walsh, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Horacio Ferrer y Julio Cortázar”.



“Asociamos su voz con la paz y la democracia, y estamos muy agradecidos por eso”. añadió.



Bauer le dijo a Jairo “Está asociado con las palabras más hermosas, y por eso lo felicito por su mención honorífica”.



Pidió trabajo en este contexto. “Por la vigencia de la cultura. Lo decimos desde esta Cámara, necesitamos la vigencia de los medios que protegen y acompañan la producción audiovisual, el teatro, la música, y por eso hay que trabajar para cuidar la cultura nacional”.



“Tú, Jairo, te has convertido en un emblema y te lo agradezco mucho”.agregó un recordó cantar “Venceremos” en el acto de clausura de la campaña de Raúl Alfonsín en 1983 frente a la multitud en la Avenida 9 de Julio.



Durante el homenaje se proyectaron videos con la obra del artista, otro con saludos de Luis Landriscina y se comunican con sus hijos que viven en el exterior.



Jairo-quien grabó alrededor de 800 canciones en cinco idiomas– agradeció al Congreso por el reconocimiento y así lo dijo “Es un placer dirigirme a mí para poder expresar este extraordinario ejercicio de gratitud”.. Agregó que se siente “honrado” de que la Casa de la Democracia le haya otorgado este premio a su trayectoria.



Agradeció la presencia de Bauer de Cobos -quien lo hizo en representación del Presidente de la Cámara de Diputados, serge masa– y ex legislador de Scaglia.



“No uso el arte para vivir y trato de servir al arte tanto como puedo y mi interés es ser mejor cada día”.añadió.



Él señaló esto “Esos 50 años de canto no fueron un gran esfuerzo, no fue un esfuerzo desproporcionado porque canté para siempre”. Y en el último tramo cantó algunas de sus canciones más famosas.



Artista, nació hace 72 años como Mario Rubén González en la ciudad de Cruz del Eje en Córdobacantaron “Misa Criolla” el viernes y sábado en el Centro Cultural Terminal Sur Paseo Aldrey de Mar del Plata, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal y el Coro Alas Argentinas, dependientes de la Fuerza Aérea Argentina.



Pero el camino de Jair en la música le permitió brillar en escenarios como ese. Olimpia de París y Colón de Buenos Aires y estará acompañada por Piazzolla, Yupanqui, Mercedes Sosa, Ferrer, María Elena Walsh, Cortázar y Daniel Salzano.



Como síntesis de este andar, la intérprete lanzó el año pasado “50 años de música” donde recreó algunos de sus éxitos junto a personajes como Eruca Sativa y Abel Pintos en “Milonga del Trovador”, Luciano Pereyra en “Caballo Loco”, Lisandro Aristimuño y Juan Carlos Baglietto en “Había una vez”, Víctor Heredia y León Gieco en “Milagro en el Bar Unión”, Pedro Aznar y Nahuel Penissi en “Volver a vive”, Raly Barrionuevo en “El Ferroviario” y Elena Roger y Escalandrum en “Le diable”.