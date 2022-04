Historia del proverbio: “Si te vi, no me acuerdo”

Si te vi, no me acuerdo

La traición, la ingratitud, el oportunismo, la venganza, la ira, el rencor… son todos ingredientes que encajan muy bien en el cóctel que se agita en esta frase, quien se lo merece, no puede destacar bien… “Porque antes de eso, cuando le convenía, el tipo nos había contactadopero ahora que no puede aprovecharlo: si te vi, no me acuerdo”…

Las personas ingratas son muy estrechas de miras, pero pueden llegar lejos con sus acciones impunes. Por ejemplo: le hemos hecho un favor a alguien, un día encontraremos a la persona y no nos conoce o hace como si no nos viera, incluso nos puede decir: “Sabes que no te recuerdo”…

“Aquí, en Uruguay, se usa el refrán tal cual” -dice Adolfo Afogutu-. “Los políticos antes de la elección visitan todas las ciudades, prometen muchas cosas, resuelven todos los problemas de cada lugar, suman votos y luego no corresponden al voto recibido. Si te vi, no recuerdo quien eres que no te conozco?“…

Todas las variantes de la ingratitud. Cuando le decimos a alguien con tristeza o enojo, “le pedí esto y lo otro para ayudarme, pero si te vio, no me acuerdo, ¿puedes creerlo?” Pero él y él ignoraron la ayuda…

Cómo ignoró Mengano cuando le dijo a su amigo Zutan que tuvo sexo con una chica sin tomar acción. “¿No tienes un forro?” preguntó Zutano. “Sí, pero se me olvidó con la fiebre”, respondió Mengano. “¿Y qué harás si la embarazada aparece en un mes?” “Ahh, si te vi, no me acuerdo”…

Mientras tanto, hay quienes concluyen este proverbio abriéndolo con una elipse. Como Ismael Serrano, cuando canta: “Si te vi, no me acuerdo, cuando te desnude, no me olvidaré en mi vida”…