Hebe de Bonafini: “La lucha y la política son tan necesarias como la comida”

“El que no pelea es débil, como el que no come”, dijo Bonafini (foto de Eva Cabrera).

Este miércoles, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo que para esta entidad humanitaria, “ la lucha y la política son tan necesarias como la comida“e hizo un llamado a los jóvenes a continuar la lucha”para hacer realidad la igualdad“.

“Para las madres, la lucha es como la comida. La lucha y la política son tan necesarias como la comida”. El que no pelea es tan débil como el que no comeBonafini lo confirmó en un acto en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, donde hace 45 años comenzaron a marchar las madres de los secuestrados por la última dictadura cívico-militar para reclamar a sus hijos.

Fue Homenaje organizado por la Viceministra Provincial de Derechos Humanosjunto al Instituto Provincial de Cultura y la Mesa de Derechos Humanos de La Plata, que decidieron honrar su lucha con el lema “Siempre con las madres”.

Luego de la marcha del miércoles, junto a otras madres platenses y otros funcionarios provinciales que participaron del acto, Bonafini habló ante mil jóvenes recordó cómo habían comenzado a marchar en ese espacio público hace 45 años.

(Foto por Eva Cabrera)

“Un día nos dijimos ‘Vamos’, éramos 2 o 3 y se añadió otro. Y un día nos dimos cuenta crear un boletín. Y nos decían ‘quién lo hará’, ‘quién lo comprará’ y yo les dije que lo haría y lo hicimos en mi casa. Y un día les dije que lo enviaríamos a Europa en el boletín”, dijo.

Recordaba tener un amigo que trabajaba en Aerolíneas Argentinas y “Cosí un sombrero y cosí un sombrero (de este amigo), puse un boletín, y cuando llegó a Europa, le dio el sombrero a la persona que se lo rompió y sacó el boletín.. El Boletín de las Madres llegó así a París. Porque no hay imposibles. Y cuanto más loca sea la idea, mejor”.

“Lo más importante en la vida debe ser la igualdad, que la igualdad es verdadera. Hay que saber qué no hicimos cuando llegaron Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) cuando no, porque teniamos todoy nos cruzaron porque nos olvidamos que pelear es de todos los diasÉl dijo.

Hebe de Bonafini dijo a los jóvenes “Cuando abres los ojos, tienes que pensar en una revolución, pase lo que pase”..

“No puede ser que haya niños que no coman en un país tan rico. ¿Qué país estamos haciendo?”, dijo Bonafini, criticando al presidente Albert Fernández.

(Foto: Eva Cabrera).

Él señaló esto “El otro soy yo” debe ser cierto “ e insistió en que “tu eres el que debe seguir esta lucha, de esta manera, no abandones la lucha. La lucha y la política son amor al prójimo”.

El ministro de derechos humanos de la nación, Horacio Pietragalla Corti, enfatizó que “es el orgullo y la felicidad del destino ser contemporáneo de las madres. Fueron los más valientes de todos, resistiendo en los peores momentos.“.

“Recientemente hemos sido criticados por nombrar la muestra Nunca más neoliberalismo“Nos criticaron por asociar Nunca Más con el neoliberalismo y cómo no hacerlo cuando aprendimos de las Madres, de sus declaraciones, de sus consignas, que eran sociales”, dijo.

Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, destacó que “Es un momento para celebrar su lucha, hay que agradecerles mucho, son un ejemplo a nivel nacional e internacional, son un ejemplo de cómo se ha abordado el pasado dramático reciente”..

Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, destacó que “este es un momento para celebrar su lucha” (Foto de Eva Cabrera)

La ministra de la Mujer, Política de Género y Diversidad de Buenos Aires, Estela Díazová, explicó que Las madres “son una vida presente memorable, un ejemplo para todos”.

“Cuando Hebe dice “Politizamos la maternidad”abrió la puerta, el camino, no sólo construir un mundo sin terrorismo de estadopero el camino igualdad de derechos, no violencia, no discriminación por la mujer y la diversidad”, dijo.

📣Actividades por 45 años Madres de Plaza de Mayo:

– Bajo el lema “Ayudamos para la lucha revolucionaria de nuestros hijos”, las Madres de Plaza de Mayo hacen un llamado a todas las que siempre nos han acompañado a recordar, acordar y abrazar a todas las que no. pic.twitter.com/p2SEgbPQIl – Prensa Madres (@PrensaMadres) 25 de abril de 2022

Jorge Jaunaren de la Mesa de Derechos Humanos argumentó que “hay más emoción cuando podemos homenajear a las madres que se pararon con un dolor inmenso, como si hubieran perdido a un hijo, luchando por la justicia. Y hoy vemos a tantos niños y niñas apoderándose de esta lucha. Es un gran evento político”.

El acto finalizó con un recital de la cantante y compositora Teresa Parodi.