Havilio: “La apropiación cambia, transforma, destruye y metamorfosea el texto”

Daniel Hendler y Melvil Poupaud en una escena de la película / Foto: Prensa.

Escrita en un solo y extenso párrafo, acaba de estrenarse en Santiago Mitre la novela “Pequeña flor” del escritor argentino Iosi Havilio como una comedia negra que coquetea con la Nouvelle Vague y que no solo reclama una reevaluación de las peculiaridades de ambos formatos, que tiene fantástico, y advierte cómo el lenguaje como herramienta revela la complejidad de la comunicación en la intimidad de una pareja.

Es un thriller que a veces roza el absurdo, un dibujante (interpretado por Daniel Hendler) que se muda con su pareja (Vimala Pons) a una ciudad del interior de Francia. Lo despiden, arregla con su esposa que lo dejen al cuidado de su pequeña hija, y uno de esos días de nueva rutina hogareña recurre a un vecino (Melvil Poupaud) – rico, elegante y amante del jazz que se obsesiona escuchando “Little flor” de Sidney Bechet- para que le preste una pala de jardín. Es a partir de aquí que introduce una rutina muy especial que lleva la obra al género gore y fantástico.

Havilio nació en 1974, estudió filosofía, música y cine, es autor de cinco novelas y sus libros han sido traducidos al inglés, italiano y croata. Mitre nació en 1980 y “Pequeña Flor” -coproducción entre Argentina, Francia, Bélgica y España- es su quinta película, luego de “La Cordillera” (2017), “La Patota” (2015), “El Estudiante” (2011). ) y “Love-Part One”,

Mitre es amigo personal de Havili, y mientras lee las páginas de la novela, se da cuenta de que el guión de su quinta película se esconde en esta trama, que tenía potencial para la adaptación. Siete años después de este acercamiento a la lectura, la película inauguró el 23° Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) y generó una reedición de un viejo debate que toma nuevas formas: cómo y con qué herramientas el cine puede adaptar una obra literaria. ? ¿Qué relación deben tener una novela y una película? ¿Se trata de crear armonía entre los dos formatos o de reevaluar y reevaluar el contenido?

Junto a Marian Llinás Mitre escribió el guión de “Pequeña flor”, un texto en español y francés que utiliza el bilingüismo para jugar con la idea de un malentendido en la comunicación amorosa de la pareja. El director asume que su obra es una “apropiación”. “Mi tarea fue cambiar el registro y transformarlo en imagen y darle calidad cinematográfica para que tenga el valor de una película”, dijo Mitre durante un diálogo abierto con el público en las primeras funciones del festival.

Y la apropiación fue tal que el director tomó el final de la novela -uno ambiguo en el que Havilio hace saltar por los aires todas las pistas que los lectores le dieron a lo largo del texto- y aceptó un nuevo resultado.

Para el escritor, la historia de “Pequeña Flor” narra “los accidentes de una relación y de una pareja, esta institución en quiebra”. En la película, en cambio, Mitre sugiere una historia de amor basada en una trama, pero también a través de diálogos que los protagonistas se entrecruzan en español y francés y en agujeros de sentido y malentendidos que se generan por falta de dominio perfecto.

Durante ese intercambio de opiniones con el público, que se llevó a cabo en uno de los salones del Centro Cultural San Martín, la escritora y directora mostró sus matices al definir una “flor”. Mitre definió el texto como parte de la “Argentina fantástica”, mientras que Havilio lo prefirió como “realismo hipersaturado”.

“Me parece interesante, tanto en la novela como en la película, cómo se cruzan los géneros. Porque los géneros nacieron para cruzarse. El realismo, y se puede decir que es sobresaturado o ligero o desafiante, implica una forma extrema en la que los límites de it “Lo que conocemos como vínculo, experiencia profesional, comunitaria y política está cambiando. Entonces hay situaciones en las que lo que resulta está lejos de lo esperado. Y en esta saturación surge la imaginación, un derivado natural”. explica el autor en diálogo con Télam para explicar el por qué de su apuesta por el “realismo hipersaturado”.

“Esta historia comienza cuando yo era otro”, dice la primera línea de “Flor”, un texto en el que el lector se ve tentado a rastrear elementos autobiográficos: el protagonista también se llama José, escribe, es padre, vive en Francia. durante varios años y el autor se separó. Pero la ficción trabaja con su magia y la impronta autobiográfica se pierde en una atmósfera casi onírica.

Havilio, también autor de las novelas “Opendoor”, “La Serenidad” y “Vuelta y Vuelta”, dice que de manera esperada pero también muy repetida le han preguntado en los últimos días si estaba “satisfecho” con la adaptación de su novela

“Si un artista dice que está satisfecho con una determinada obra, es el final, la muerte misma”, bromeó con una frase que en realidad encierra una actitud contraria a la idea misma de adaptar la obra. Cree que la película, que está lejos del equivalente de su novela, implica una transformación copernicana.

“En las transferencias o transposiciones, donde el trabajo de traducir un determinado mundo de un idioma a otro provoca cierto ardor, las cosas no coinciden. La apropiación cambia, transforma, destruye y metamorfosea el texto. Y eso me alegra y agradece más que me satisface. , “él dice.