Han puesto en marcha un programa de financiación de la investigación y el desarrollo del cannabis

Foto: Osvaldo Fantón

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, presentó este lunes un programa de investigación y desarrollo del cannabis medicinal en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) ante la presencia de investigadores, asociaciones de referencia y funcionarios.



El programa financiará proyectos que busquen fortalecer y apoyar la integración del conocimiento y desarrollo tecnológico relacionado con el cannabis, el cannabis y sus derivados para uso médico, terapéutico y paliativo, en vísperas de la aprobación de la Ley 27.350, que regulará su producción en el país.



“Es un movimiento social el que ha puesto este tema en la agenda y es el Estado el que debe hacerlo accesible a todos”, dijo el titular de la cartera de ciencia y tecnología durante la presentación.



Agregó que “la ciencia aporta argumentos científicos para legitimar estas demandas”, porque sin ciencia “no hay más que un debate de sentido común”.



De igual forma, Filmus enfatizó la importancia de este desarrollo científico enfocado a “solucionar los problemas de la gente” así como del sistema productivo, ya que es una industria con capacidad de “generar producción y mano de obra, y eso nos permite tener un país con menos desigualdad”. y más desarrollo’.



“Esto, a su vez, representa una mayor autonomía en la toma de decisiones frente a los poderes establecidos”, dijo.



El programa de investigación y desarrollo del cannabis financiará con 250 millones de pesos propuestas que “contribuirán al diseño e implementación de políticas públicas relacionadas con el cannabis medicinal y las industrias del cannabis”, dijeron.



Foto: Osvaldo Fantón



“Los objetivos del ministerio son dar respuesta a estas demandas, apoyar impactos federales a nivel local, provincial y nacional, que a su vez permita la generación de nuevos puestos de trabajo”, agregó Pablo Núñez, jefe de la coordinación institucional, quien estuvo a cargo del proyecto. .



La presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Franchi, aseguró que durante todos estos años “ha habido” prejuicios e ignorancia, no es que no haya evidencia científica “para avanzar en la regulación del cannabis”.



En ese contexto, celebró “la decisión política del gobierno nacional de asumir el uso del cannabis en medicina como un derecho humano”.



Valeria Salech, fundadora de Mamá Cultiva, por su parte, celebró los avances hacia “una mejor sociedad, una mejor salud y una mejor calidad de vida”.



Ante argumentos de que “no hay evidencia científica”, Salech aseguró que “nuestros cuerpos y los cuerpos de nuestros hijos son una prueba” de los beneficios del cannabis.



Durante la presentación, el ponente recordó que durante mucho tiempo antes de la ley, e incluso bajo la prohibición del consumo de cannabis, “nos acompañaban desde la clandestinidad muchos investigadores que jugaban sus carreras para acompañar a la sociedad que reivindicamos”.



En ese contexto, destacó la construcción de un conocimiento común que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que ha “mantenido el uso de la planta”.



Foto: Osvaldo Fantón



Otros expositores del Conicet los investigadores Carla Arizio y Darío Andrinolo y el ingeniero agrónomo Daniel Sorlino también destacaron el trabajo conjunto entre los organismos públicos de investigación y la sociedad civil y celebraron esta línea de financiamiento estatal.



“Durante estos años no ha habido desarrollo agronómico ni potencial de investigación en la Argentina por esta veda que está llegando a su fin”, dijo Sorlino, quien animó a que “la investigación venga”.



La Diputada Nacional por Entre Ríos Carolina Gaillard dijo que fue “una decisión política muy importante del presidente Albert Fernández y del ministro de Ciencia y Tecnología el brindar recursos concretos para apoyar la investigación cannábica”. para tener “más evidencia científica y una mejor comprensión de los muchos beneficios terapéuticos y terapéuticos”.



“Siempre ha habido obstáculos para la investigación. Hoy hay una decisión de que el cannabis es una política de Estado”, agregó Gaillard en diálogo con Telem.



Mara Brawer, Diputada Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacó las oportunidades manufactureras que presenta la industria del cáñamo, que “produce 25.000 productos a nivel mundial”, entre ellos biocombustibles, solventes, pinturas, autopartes, materiales de construcción y juguetes.



“Es una industria nacida en Argentina que terminará cuando aprobemos una ley sobre el cannabis y el cannabis medicinal en el Congreso”, dijo Brawer.



“Necesitamos la ley, pero también conocimiento y desarrollo científico tecnológico, para que esta nueva industria tenga las herramientas para no tener que importar conocimiento de afuera y generar nuestra industria. Eso es soberanía”, dijo Télamu.



El “programa de investigación y desarrollo de cannabis” tiene una modalidad de ventanilla permanente y el monto máximo por proyecto no debe exceder los 10 millones de pesos.