Foto: Prensa del Senado

Así lo aseguró este viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán “Si el crecimiento económico no se comparte, no es progreso”al defender un proyecto de ley que el gobierno está impulsando para impuestos “rentas inesperadas de la guerra” entre Rusia y Ucrania.

“Si el crecimiento económico no se comparte, no es progreso; una sociedad que no trate seriamente de encontrar mecanismos para un crecimiento equitativo estará condenada a la falta de progresoGuzmán declaró ante un público integrado por los principales empresarios del país, que forman el llamado Foro Llao Llao.

Según el titular del Palacio de Hacienda, “siempre que la Argentina tuvo un período de crecimiento económico que no estuvo razonablemente distribuido, no fue posible mantenerlo en el tiempo”.

“TDebemos trabajar juntos para construir una sociedad más justa“El funcionario reflexionó durante un encuentro realizado esta mañana en el Hotel Llao Llao de Bariloche.

También dijo que “esta es una situación excepcional que nos genera un problema como empresa, un problema de distribución. Hay que hacerlo de manera que no desaliente la inversión, sino que la aliente”.

“No solo trata de identificarlo, sino que si se reinvierte el mismo componente, el aporte sería menor, lo que incentivaría la reinversión de esos ingresos”, agregó.