García Linera: el conocimiento “debe ser un arma para la transformación social”

Linera reconoce que el feminismo es uno de los “principales actores de la transformación en América Latina” (Foto Prensa)

El exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera reafirmó este viernes que “el conocimiento debe ser un arma de transformación social” y dijo que hay “nuevos derechos en América Latina que son racistas, superioristas y antifeministas” al dirigirse a la ciudadanía. una conferencia sobre producción de conocimiento y compromiso político en el aula magna de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

“Cuando iba a revisar a Hegel, Gramsci, Althusser o Žižek, no era con el deseo de jugar con las palabras, sino con el deseo de usar la palabra como instrumento de cambio social. El conocimiento es aquí un arma de transformación social”, señaló Liner al inicio de su disertación.

El líder del Movimiento al Socialismo (GAL), que entre 2006 y 2019 envió a Evo Morales a la dirección del Estado plurinacional de Bolivia, elogió la calidad de las universidades nacionales argentinas y dijo que “son unas de las más prestigiosas a nivel planetario”. nivel. .”, incluso por encima de la Casa de Estudios Superiores, como la “Complutense de Madrid y la Sorbona de París”.

García Linera: “El Estado salvó un mercado que ya no sirve para explicar el mundo” durante la pandemia (Foto Prensa)

“Tomamos casi como algo natural que la universidad sea pública”, dijo Linera sobre una de las características de la educación en un país donde “el hijo de un campesino o un trabajador puede entrar sin ahorrar miles de pesos”.

En ese sentido, afirmó que la universidad además de “Dar herramientas técnicas” para que las personas puedan tener un “ascenso social” también debe brindar “un pensamiento crítico que abra otros horizontes”.

Linera conversó con la Secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación y la Ungs Rectora Gabriela Diker.

Durante el encuentro, que duró casi dos horas, el expresidente señaló el compromiso con la transformación social en el ejercicio del poder.

“Si estás en un estado y a pesar de lo que has hecho todavía hay gente pobre, discriminada y hay injusticia, hay cosas que no guardas. Hay una dualidad que atraviesa un revolucionario cuando llega al gobierno. Hay quienes quieren legitimar lo que existe para no darle poder a la derecha, y quienes quieren transformar lo que existe a riesgo de perder lo logrado. Hay algunos compañeros que dicen que hemos llegado hasta aquí y otros que dicen que no”, subrayó.

Linera se sumó a esta dualidad, que a su juicio suele estar presente en los gobiernos progresistas “Amenaza” que estos debates de las fuerzas populares “fortalecerán la derecha”, pero evaluó que “no atreverse a esa transformación es una traición” a los mandatos ciudadanos.

García Linera también se refirió a la autocrítica progresista del continente, que pese a “sacar de la pobreza a 70 millones de personas en los últimos 15 años”, lucha y “no sabe hablar con los sectores populares en ascenso”.

"Es un evento que es un acto político y no puede ser más que una idea", dijo la rectora Gabriela Diker.



“El popular ahora tiene diferentes aspiraciones y diferentes círculos de información”, dijo el intelectual.

García Linera, por su parte, dijo que durante la pandemia del coronavirus “el Estado ha salvado un mercado que ya no sirve para explicar el mundo”.

Expresidenta reconoce movimiento feminista como uno de “principales actores de transformación en América Latina” y que ante los avances en los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, “los nuevos movimientos de derecha se están volviendo racistas, superioristas y antifeministas”.