Gabriel Rolón: “La muerte vive sola, como un orgasmo”

El escritor dio una conferencia en la feria del libro.

Con la excusa de mezclar las ideas de sus últimos libros –“Pelear“En su caso, un “Papá, querido“En él – escritores y analistas Cynthia Willa y Gabriel Rolón jugó en una de las entrevistas más convocantes el domingo en Feria del Libroen un encuentro en el que se discutió un impredecible círculo de duelos, el error de basar la relación en la idea de la plenitud y la amplitud del amor, que coincidieron en definir como “maravillosa decepción”.

En un intercambio moderado por un periodista Luis Novaresio quien no rehuyó la ironía y exageró a las chicanas sobre el vínculo que une a Wyl y Rolón -quienes, además de escribir textos a cuatro manos, también mantienen un vínculo sentimental- jugaron un contrapunto de miradas en torno a la muerte y el deseo, aunque en en la mayoría de los casos terminaron brindando retroalimentación sobre sus posiciones.

Luego de leer fragmentos de los dos textos en la hipótesis de que hablaban en secreto, Novaresio le pidió a Rolón que eligiera el término “sombreadoEl psicoanalista citó a Freud al describir la melancolía como una enfermedad en la que “la sombra de un objeto cae sobre el yo” y pasó a describir la forma en que la ausencia de un ser querido se cristaliza en el pensamiento de quien la evoca”. de una manera fantasmal, fatídicamente presente”.

Rolón aclaró de inmediato que no solo expresaba la ausencia afectada por la muerte: “Cuántas veces uno se da cuenta de que la conexión, la relación, se fue hace mucho tiempo”. Y en paralelo a la descripción del duelo, también ofreció una explicación. la forma en que el amor funciona al construir al otro como una ficción, tal vez distante de la realidad, pero en última instancia, la versión que anhelan cuando una pareja se disuelve.

“Empezamos a construir nuestra psique y imagen de un objeto amado muy propio. Tengo a Cynthia a mi lado aquí, pero la Cynthia que tengo en mi cabeza es diferente. Ahora que la pierdo, en realidad ella se irá (la que está a mi lado), pero la que vive en mí no”, dijo sobre el escritor, quien también es su pareja. Concluyó: “Elegí el término ensombrecido, porque quien pasa por un duelo pasa por la existencia permanente de algo que ya no existe”.

La conversación giró hacia la necesidad de atravesar el duelo y no dejar fosilizada la pérdida. “Un duelo sin palabras es un duelo sin resolver”, dijo el autor de “Historias de diván” y “Los padecientes”, vinculando su definición a lo que inunda a Mary, la protagonista de la novela “Querido papá”, Wyla, quien cuenta lo que Le sucederá a una mujer cuando su madre la llama y le informa que su padre, con quien se separó 20 años después del traumático episodio, va a morir en una clínica de Florida.

“María o cualquier otra persona que no pueda con el duelo está en la ruina. El duelo es una búsqueda activa de un lugar sin ruinas, sin ruinas. Entonces cuando pierdes algo o a alguien a quien amas porque crecemos y estamos constantemente en la vida por eso “Es el mayor desafío que tiene el hombre es reconstruir la vida en cada momento, porque en cada momento perdemos: sueños, ilusiones, cosas, deseos, amor… -señaló- sueños que hemos construido y que no hemos podido lograr”.

Rolón completó la idea de su compañero de mesa y prosiguió: “De hecho, vivimos en un mundo submarino, todos vivimos en las ruinas de lo que fue nuestra vida -postuló-, somos seres en permanente duelo”. El autor de “Křížovek” volvió a aclarar que no se refería estrictamente a la muerte: Alguien que asume que no tiene más remedio que seguir el camino y aceptar que habrá cosas que no tendrá que retomar el camino del deseo. Alguien que entendió que nunca volvió a ser el mismo después de una pérdida”.

“La lucha nos trae de vuelta diferente: con algo que ya no tenemos y con algo que no teníamos antes de perder. Es increíble que con lo que perdemos, algunos nos vamos, el camino nos deja material, arcilla con que podemos modelar algo “lo que tiene con otra vida y con nuestras ganas, si podemos escuchar”, dijo Rolón. “Hay personas que pasan por el duelo solo melancólico, hay quienes persisten en la niñez y la niñez ya no está, hay quienes optan por quedarse en un vínculo o en un amor que ya no está”.

En ese momento de escuchar la sala abarrotada y silenciosa de José Hernández, llegó una de las partes más fuertes de la tarde: “Nadie sufre por ti, nadie muere por ti. ¿Por qué da tanto miedo la muerte? Porque nos morimos solos, aunque estamos rodeados de 36 parientes. La muerte “ella vive sola, como un orgasmo. Aunque hagamos el amor con alguien, el orgasmo es mío, lo siento. Nuestra vida es sola, el resto es una estafa. El amor es una maravillosa estafa”, subrayó.

Wyla intervino para disipar la idea de una mentira. “El amor es una ventaja. Tu ventaja es enfrentar ese conocimiento, por ponerlo entre paréntesis. El amor siempre es una buena noticia”, dijo. Novaresio intervino de inmediato para notar el alegre optimismo de la autora de obras como “Pasiones en Guerra” y “El Cuerpo Prohibido” sobre la mirada más sombría de su acompañante en la mesa. “Cynthia me gusta”, dijo el reportero, a lo que Rolón se limitó: “A mí también, qué vivo”.

“¿Quién se enamora de una persona real? Seamos honestos”, defendió el autor de la “Voz Ausente”. Un amante construye a un amado de acuerdo a su propia vida y placer. Así que el amor es un truco increíble, una ventaja para vivir una vida dolorosa. No hay forma de agregar otra que se adapte a ti, esta idea de la media naranja. Pero el amor tiene una ventaja: te mantiene en un estado incompleto que no duele por un tiempo.. Tengo la idea de que el amor tiene que enamorarte, que te enamores y no necesitas nada más que te mueras sin el otro”.

“Los amantes suelen decir ‘Me voy a morir sin ti’. Es peligroso pensar de esa manera, porque si me muero cuando me dejas, significa que tengo que tolerar cualquier cosa”.

Wyla intervino para ampliar la idea de Rolón de co-interpretar “El amor y las pasiones”, además de presentarse en escenarios de todo el país con “El lado B del amor”. “Esta incomprensión del lenguaje está relacionada con el hecho de que no podemos suplir los seres perdidos que somos. El amor no escapará, ninguna emoción escapará, ni siquiera el dolor”, dijo.

La conversación condujo a una nueva actitud hacia la naturaleza del deseo en las parejas. “No entiendo a las parejas que quieren hacer de todo pero todo juntos, ¡No! matan el deseo prevenido. Siempre tienes que hacer algo que no puedes, “Quería un poco más”. Y sí, por eso estamos juntos. Porque estamos buscando un poco más. Es necesario entender que como seres humanos nos movemos en un mundo insatisfecho. ¿Sabes a quién amas? Él no es quien ha cumplido todas tus fantasías, dado todos tus gustos y satisfecho todos tus deseos. Él es quien puede mantener tu insatisfacción en un lugar que no duela”.

Wyla se adhirió a la idea del escritor de que era necesario vivir en el descontento. “Se necesita la insatisfacción para que no nos derrumbemos, porque es el deseo el que se relaciona con la escasez. Quieres lo que no tienes”, dijo. “Vivimos una vida desafiante y exitosa que nos hace querer más. Curiosamente, puedes comprar chocolate, pero también disfrutar probándolo y luego recordar el sabor del chocolate. El deseo no tiene por qué terminar o desaparecer cuando se satisface.”

“Freud decía que los síntomas toman una modalidad de tiempo. Creo que lo característico de este tiempo es el éxito, manteniéndonos constantemente insatisfechos. Y aunque sea algo constitutivo, tenemos que luchar y darnos cuenta que cuando tenemos un sueño hecho realidad , tenemos que parar y parar a mirar y disfrutar. Porque sí, gira muy rápido. Y cuando pasas una página de un libro muy rápido, hay cosas que no entiendes”, dijo el abogado y escritor.

Rolón analizó sus puntos de vista sobre el tema. “El deseo no se va”, indicó. El deseo comienza a moverse porque tarde o temprano se mueve, en vez de saltar locamente a un lado o al otro, el amor hace que el deseo se regule a sí mismo.”

Al final, a pedido de Novaresius, el psicoanalista explicó su objeción a la esperanza. “La esperanza nos detendrá. El deseo nos obliga a ceñirnos a lo que debemos ser, pero la esperanza es esperar a que lo que se quiere se convierta en un lugar de desamparo.. Hay una teoría que dice: “Cuando quieres algo, lo atraes”. ¡Mentir! ¿A quién se le ocurrió tanta estupidez? Cuando algo quieres, es más fácil que suceda, pero no porque te atraiga, sino porque vas por lo que quieres”, subrayó. Poco después, el intercambio terminó con un fuerte aplauso y la dupla se quedó un rato. mucho tiempo con tus lectores.