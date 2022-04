Fernando Egozcue vuelve de España para mostrar la libertad de su guitarra

El artista graba un disco con música que compuso para el Ballet Nacional de España (Foto: Fernando Gens)

compositor y guitarrista argentino Fernando Egozcuéquien se instaló en Madrid hace 30 años, donde colabora extensamente con el violinista Ara Malikian, y en otros proyectos solistas y grupales entre música popular y académica, volverá a los escenarios el miércoles para actuar en el Buenos Aires Café Berlín.



“La ilusión de mi vida era dedicarme de lleno a lo que amaba, y sentí que tenía que dar ese paso para intentarlo, y fue en España donde empecé a trabajar casi de inmediato y me sentí bien, con mucha energía. “comenta Egozcue durante una entrevista con Télam, en la que explica la decisión de emigrar que tomó en 1992.



El artista de 62 años se formó de niño en Blanca de Solari, luego en el Conservatorio Municipal de Música de Buenos Aires, donde estudió armonía con Carlos Guastavin, y durante dos años consecutivos, 1978 y 1979, fue becado por la Seminario Internacional de Guitarra en Porto Alegre.

Egozcue se instala en Madrid hace 30 años, donde colabora con el violinista Ara Malikian (Foto: Fernando Gens)



Nombres importantes como Luis María Corallini, Nelly Menotti, Guillermo Graetzer y Greg Hopking y a los 23 años lanzó su álbum debut con su propio trabajo, “Noticias Aires Ciudad Música” junto al grupo Nuevos Aires, disco que la acerca en formato casete Astor Piazzolaa la salida del concierto del Quinteto de bandoneonistas en Barrancas de Belgrano.



Un año después, el manager de Piazzoll lo llama porque Astor quería conocerlo y darle el original de su canción. “500 motivaciones” por “hacer lo que quieras”.



“Adentro fue un tributo increíble y absolutamente inesperado a mi música. Lo más valioso de ese gesto fue la verdad que hizo Piazzolla. No teníamos conexión, ni cerca ni lejos, con él ni con nadie a su alrededor. Un gesto sincero de su parte. las tablas yo personalmente le di en la calle”evoca Egozcue a poco más de 37 años de este suceso.





“Miro muchas cosas por redes o por amigos que me descubren cosas y tengo la impresión de que desde principios de siglo se han creado una cantidad de diseños de calidad, tanto en el tango como en el folklore. realmente disfrútalo. Fernando Egozcué



Con un fructífero recorrido desde entonces y cuatro años después de su anterior presentación local (entonces con Nuevos Aires en la Usina del Arte), el músico tocará el miércoles a partir de las 20.30 horas en un salón de la Av. San Martín 6656, en compañía de Quique Condomi (violín), Juan Tesón (batería), Daniel Falasca (contrabajo) un Claudio Méndez (piano).



Télam: ¿Qué repertorio regresas a Argentina para tocar en Café Berlín?



Fernando Egozcue: Aprovecho para tocar un repertorio de diferentes épocas y momentos de mi vida, incluyendo algunas versiones de tango tradicional, solo de guitarra, trío, cuarteto y quinteto. Jugar de nuevo me emociona mucho y, desde el momento en que me enteré, sentí un hormigueo constante.



T: ¿Salir de Argentina hace más de 30 años tuvo que ver con que necesitabas una libertad de escena y de escucha que no existía en el país?



FE: Creo que la libertad en el escenario se conquista con el tiempo y en la práctica pública. Cuando puedes dar con naturalidad, da lo que quieres decir, las personas reaccionan con amor y reconocimiento, se conectan con ello. Escuchando o expandiendo en este país, la actitud del público argentino ante cualquier actividad artística es conocida y reconocida en todo el mundo, es cálida y emotiva. Y la capacidad de los artistas argentinos también es conocida en todo el mundo. El problema, como ya sabemos, es la baja capacidad económica en general para apoyar y programar actividades artísticas con continuidad para generar espacios de desarrollo. Son actividades reducidas a un sector que puede consumirlo y que al final frustran a la gente que quiere hacer cosas, que es mucho.



T: ¿Qué encontraste en España para poder desarrollarte?



FE: España es un país que ofrece oportunidades de desarrollo, ha hecho un gran esfuerzo cultural desde los años 80 para acercarse a los países centrales de la Comunidad Europea y se ha dado un gran paso adelante. En lo personal tuve la suerte de conocer y conocer gente muy poderosa con la que hice muchas cosas. También fue un poco casual, pero su disponibilidad y entrega deben estar disponibles para que esto suceda.



T: ¿Está incluido en el cuadro o puede relajarse entre el tango, el jazz, la música contemporánea y las “músicas del mundo”?



FE: Tengo una relación con el tango contemporáneo, pero también participo del jazz o de la world music. En los últimos años esto se ha abierto y dejado de lado ciertos arquetipos, creo que lo hacemos juntos. Conocemos cada día la música que más se aleja de nuestra cultura y perdemos la necesidad de nombrarla como cosas que no se mezclan. Hoy en día, toda la música interactúa, se mezcla naturalmente y la gente la integra naturalmente.





“España es un país que ofrece oportunidades de desarrollo”, afirma (Foto: Fernando Gens)



¿Cómo describirías tu vínculo artístico con Ara Malikian?



FE: Conozco a Ara desde 1998, cuando aún vivía en Londres. Hicimos un proyecto de música de septeto llamado Ensamble Nuevo Tango y en 2007 la banda Ara Malikian / Fernando Egozcue Quinteto, con la que grabamos dos discos y colaboramos durante muchos años. Al mismo tiempo tocamos un repertorio más acústico como el dúo de violín y guitarra. Usamos mis composiciones en todos estos proyectos. Conectando mi música y su arte con el violín. Es un amigo de toda la vida y compañero de viaje.



T: ¿Qué sabes del presente de la música argentina, hay expresiones que crees que tienen relación con lo que haces al otro lado del Atlántico?



FE: Yo miro muchas cosas por redes o por amigos que me descubren cosas, y tengo la impresión de que desde principios de siglo se han creado una cantidad de diseños de calidad, tanto en el tango como en el folklore. Me gusta descubrirlo y lo disfruto mucho. El músico argentino es cosmopolita, mira libremente sin boxear, eso es maravilloso. Me identifico con la libertad de la música en vivo.



T: ¿Puedes decirme en qué música estás trabajando actualmente?



FE: Actualmente estoy grabando un disco con música que compuse para el Ballet Nacional de España, un espectáculo llamado “Alento”, originalmente para la Orquesta Sinfónica. Además de los conciertos del trío o quinteto, tenemos el espectáculo “Amar” con el actor español Albert San Juan, que se acaba de grabar en CD y quiero escribir un concierto de violín y orquesta para Ara Malikian con la Sinfónica de Granada. Orquesta el próximo año. Un proyecto que me ilusiona mucho y que espero que tenga éxito.