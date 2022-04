Extienden denuncia de “traición a la patria” a Macri por acuerdo Foradori-Duncan

Archivo de fotos.

La abogada Valeria Carreras ha extendido una denuncia de “traición a la patria” contra el expresidente Mauricio Macri por un acuerdo al que se comprometió Argentina para “quitar todos los obstáculos al crecimiento económico” en las Islas Malvinas. Una revelación de entendimiento conocida este martes a partir del testimonio de un exsecretario de Exteriores británico responsable de las negociaciones.

“He ampliado la denuncia porque hay un hecho nuevo en este acuerdo aberrante que no se puede firmar ni siquiera en estado de ebriedad”, dijo el abogado en declaraciones a Radio 10, en referencia a las declaraciones del exsecretario de Estado británico Alan Duncan, quien dijo. que el entonces vicecanciller Carlos Foradori “estaba borracho” cuando firmó un acuerdo para levantar las sanciones argentinas contra las empresas británicas que operan en las aguas que rodean las Malvinas.

Tal como lo revela el sitio web Desclasificados, concluido en este acuerdo en septiembre de 2016, Las concesiones fueron otorgadas por Argentina para frecuencias de vuelos que llegarían a islas desde varios puntos del continente con escala en Argentina.

Detalles del acuerdo

Según Duncan el acuerdo se celebró en un almacén propiedad de la embajada británica en Buenos Aires, en cuyas paredes había varias botellas de vino merlot, y que en este escenario se realizó una reunión con Foradori en representación del gobierno que encabeza Macri.

“A medida que botella tras botella pasaba de la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron. Alrededor de las dos de la mañana, nos dimos la mano con un acuerdo general”, dijo el exsecretario de Relaciones Exteriores británico.

Al día siguiente, 13 de septiembre, Duncan dijo que Mark Kent (entonces embajador británico) “le dijo que Foradori lo había llamado y que estaba” tan borracho anoche que no recordaba todos los detalles “del acuerdo que ella había firmado”.

“Como un verdadero británico, Mark le recordó lo que acordó, fielmente y sin adornos. Así que creo que estamos en el camino correcto”, dijo Duncan.

Archivo de fotos.

Y agregó: “En una reunión del Foro Argentino de Inversiones (realizado en Buenos Aires en esos días), tuve un breve encuentro con el presidente Macri, quien bendijo nuestro esfuerzo”.

Para Carreras, esto hace más grave la firma del acuerdo, que socava el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, y recordó que Macri “ordenó” la firma de este acuerdo.

Macri le dio a Therese May (entonces Primera Ministra británica) todo lo que le pedía, era una locura dar frecuencias de vuelo a Malvinas, donde no solo los argentinos no podían trabajar, sino que se daban estos permisos, entonces los que usurpaban el territorio iban y venían. en el momento en que se estableció una base militar”, agregó Carreras.

El abogado, que también representa la denuncia mayoritaria que siguen familiares de marinos del ARA San Juan por el caso de espionaje ilegal, radicada en 2019 una denuncia por “traición a la patria” contra Macri y varios funcionarios de su gobiernoquien estuvo a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello, quien acusó al expresidente.

Tras estas revelaciones, el abogado decidió presentar una prórroga en un caso que actualmente tramita el fiscal Ramiro González.

En tanto, el martes, el canciller Santiago Cafiero ha dispuesto una investigación interna para saber si las expresiones de Duncan son ciertas para determinar “los posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica del Servicio de la Nación N° 20957 al suscribir el Tratado” en el proceso de Susana Malcorry como Canciller de la Administración Macri”`.