Exigen la absolución de Miguel Etchecolatz en el juicio de Pozo de Aran

Defensor público. Captura de pantalla.

Él defensa del represor Miguel Etchecolatz Este lunes pidió la absolución y argumentó en la justicia federal de La Plata, que está en juicioComisario Múltiple y ex policía Julio César Garachico por los secuestros, torturas y asesinatos sufridos por siete personas en el ex centro clandestino de detención “Pozo de Arana”.

Eso es lo que él dijo Defensor del Pueblo de Etchecolatz, Gastón Barreiroargumentando en el proceso que, desde el año pasado, el Tribunal Federal de Justicia 1 de La Plata -integrado por Andrés Basso, José Michelini y Alejandro Esmoris- viene dando seguimiento a la responsabilidad del excomisario y Garachic, exjefe de calle de La Plata. Unidad Regional, por los delitos cometidos en 1976 por el desaparecido dos veces Jorge Julio López y seis de sus compañeros de la unidad base Los Hornos.

El zaguero aclaró de entrada que su argumentación “no será una defensa ideológica, sino una defensa técnica”, desde se basó en la prescripción de que el genocidio ya había sido condenado por actos similares y esto significa múltiples procesos judiciales que no hubo intención por parte de Etchecolatze, ni consta que haya órdenes escritas o formales emitidas por el exjefe policial.

“Etchecolatz ya fue juzgado por genocidio, ha sido condenado por esta conducta, no puede ser juzgado por genocidios reiterados, en ese sentido ha sido condenado no una sino varias veces”, enfatizó Barreiro, quien insistió en que “nadie puede ser perseguido”. más de una vez por el mismo hecho”.

El abogado argumentó que “el hecho que se atribuye a Miguel Etchecolatz debe determinarse. La autoría se da a través (de su filiación) del aparato de poder, no de una acusación específica”.

“¿Cuál es el aparato de poder al que pertenecía, cuál es su cúspide y su base, dónde estaba en esa estructura, quiénes tenían esa posición intermedia, cómo se mantenía el control de ese aparato de poder, cuál era el beneficio y sus ejecutores, qué fueron las órdenes, ¿quién es?, ¿cómo, cuándo, dónde?”, preguntó el defensor.

El día del juicio de hoy. Captura de pantalla.

Destacó que Etchecolatz está acusado “Por su ubicación en la cadena de mando, pero estas órdenes implícitas, explícitas, escritas y orales no han sido probadas, no quedaron registrados en el debate y no pueden derivarse sino acreditarse formalmente”.

“No hay identificación de los hechos, cuál era su deber de actuar o no actuar, pero parece que la integración del aparato de poder parecería suficiente para considerarlo acreditado”, dijo el letrado.

El abogado de Etchecolatz argumentó que Etchecolatz no había demostrado “un engaño específico del genocidio contra la humanidad y la voluntad de hacerlo, y como esto no es cierto, un elemento que carece de tipicidad (genocidio), entendemos que no debe seguir adelante (con acusaciones de genocidio).

Barreiro notó “Vengo a proponer la absolución de Miguel Osvald Etchecolatz” y luego pidió medidas para aliviar la detención de su cliente, como el arresto domiciliario, bajo el argumento de razones de salud y por su avanzada edad, pues tiene 93 años.

Dijo que Etchecolatz se encuentra actualmente hospitalizado y describió en detalle los problemas de salud que padecía: artrosis generalizada, hipertensión, problemas de audición, tuvo un derrame cerebral y se le encontró compatible con cáncer de próstata.

Por su parte, el abogado Julio Beley se pronunció a favor del otro imputado en el juicio, Garachica, afirmando que “no se ha probado el papel de Garachico en los delitos que se le imputan, no se ha determinado cuál fue su papel en cada uno de ellos. acción”.

“Garachico no tenía relación con estos cuerpos policiales y no se comprobó que estuviera en el lugar (antiguo centro clandestino de Pozo de Arana)”. advirtió, y agregó que “no conoce a las víctimas”.

Afirmó que “la Secretaría de la Función Pública carece de elementos que puedan vincularla a estos hechos. No es autor, no es coautor, no es autor indirecto, ni es partícipe necesario de estos lamentables hechos”. que se vieron en el caso”.

“Había una pirámide de mando claramente trazada. Garachico era el jefe, estaba en la base. Ser policía en ese momento no lo convierte en represor, no lo convierte en torturador, es más de ciudadano que atravesó ese doloroso período sin estar bajo el control de las circunstancias que se le atribuyen”, señaló.

Beley afirmó eso. Garachico debe ser absuelto de todos esos delitosY si no comparto mi opinión, no cambian las condiciones con las que mi representado llega al juicio, es decir, a estar bajo arresto domiciliario (que cumple en Mar del Plata).

En el juicio, Garachico es juzgado por el secuestro y tortura de Patricia Dell’Orto, Ambrosio de Marco, Norbert Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julius López, y los homicidios agravantes de Dell’Orto, Marco y Rodas.

Etchecolatz, quien fue condenado en los casos López, Dell’Orto y De Marco en 2006, ha sido acusado de secuestro, tortura y asesinato de Rodas y Sánchez.

Las siete víctimas de este caso ocurrieron entre finales de octubre y principios de noviembre de 1976, y su prueba consiste principalmente en cuatro declaraciones judiciales de Jorge Julio López antes de su segunda desaparición en 2006. López acusó a Etchecolatz de ser el jefe de la operación de secuestro y a Garachico como quien daba las órdenes al grupo de “picaneadores”.