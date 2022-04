Escritores bajo seudónimo: entre el marketing, la distancia del trabajo y la operación literaria

En un momento en que mucho de esto parecía condenado a la autoficción, el uso del seudónimo podría leerse como lo contrario (Foto Cris Sille)

Autores de gran éxito editorial, pero también protagonistas de catálogos literarios independientes, protegidos por un seudónimo, decidieron proteger su identidad para examinar el gris de la autoría. y en este gesto, casi contracultural en una época marcada por un registro autobiográfico, encuentran desafíos y nuevos límites.

¿Firmar una obra es un seudónimo parte de una estrategia de marketing o es una operación literaria que te permite examinar cuestiones sobre la autoría? ¿Qué se oculta y cuál es la amenaza de usar otro nombre? ¿Qué efecto tiene en el lector cuando el autor se quita el velo para revelar su identidad?

Aunque el uso de un seudónimo se entrecruza en la historia de la literatura, las razones por las que el autor opta por ocultar su identidad aparentemente han cambiado.

Carmen Mola, el seudónimo de tres escritores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, que se presentará en la feria del libro el próximo sábado, vio la luz en octubre al ganar el Premio Planeta, que otorga 1.000.000 €. , para la novela “La Bestia”. Y aunque no era la primera vez que amigos -guionistas de profesión- se escondían bajo la identidad de aquella mujer, o porque ya habían publicado otras dos novelas, el premio le dio fama a Mole, una novela y el uso de un seudónimo. “La Bestia” es una novela pandémica nacida del acercamiento y encuentros de escritura entre los tres. Eso sí, hubo polémica con la fama de “los Mola” -pues ahora se sabe que son tres hombres-: a algunos lectores y libreros no les gustó que los escritores se escondieran detrás de la firma de una mujer porque vieron especulaciones, la certeza de que de lo contrario, el mercado no los aceptaría de la misma manera.

Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero (Foto Prensa).

elena ferrante

La hipótesis de que también se trataba de un hombre que iba disfrazado de italiano elena ferrante se difundió apenas se dio a conocer al gran público en 1992, cuando publicó su aclamada novela “El amoraboso”. En ese momento, el “chisme literario” que más atrajo se publicó en el Corriere della Sera. El profesor de historia Marco Santagata aseguró que, tras años de estudio de los textos, pudo confirmar que Ferrante era Marcella Marmo, una profesora napolitana de historia contemporánea que unos días después había desmentido la hipótesis. A diferencia de Mola, el éxito de ventas de Ferrante no hizo que revelara su identidad porque, dijo, las razones que la llevaron a escribir con seudónimo son tan literarias como las que subyacen en sus novelas.

En 2014, durante una de las pocas entrevistas que brindó por correo electrónico, le dijo al New York Times que la atención que había atraído su primera novela la hizo sentir segura y que le tomó algunos años comenzar a publicar nuevamente. “El éxito del libro y de la película se ha centrado más en la ausencia del autor que en la obra”, recuerda, insistiendo en que sus libros distan mucho de estar firmados. “Lo que elegí fue la ausencia”, explica, decidida a que sus obras tengan vida propia, en su cruzada, que el sitio quede fuera de la personalidad, la atención mediática o la fama del escritor. Con la venta de sus novelas consolidada y la fama mundial, Ferrante insiste en la motivación literaria de su decisión: “La ausencia estructural del autor afecta a la escritura de una manera que me gustaría explorar más”.

autores argentinos

También tiene una amplia oferta de literatura argentina. casos de camuflaje e intercambio de identidad. María Moreno es en realidad Cristina Forero y son varios, casi lúdicos, los motivos que la llevaron a utilizarlo. “A veces una es la prehistoria de la otra, a veces es lo que me cuentan, Cristina Forero y María Moreno son los personajes que producen las letras que me alimentan. A veces percibo las diferencias entre ambas, a veces creo que se fusionan. Dudo. Y afortunadamente hay porteros eléctricos: nunca sé con quién voy y me da reparo denunciar”, dijo una vez en una entrevista publicada en el suplemento cultural Radar como Cristina Forero, pero recuerda cómo llegó el cambio. sobre: ​​”Se me ocurrió hacer una nota sobre las fruterías nocturnas. Tuve que considerarlo.”Intriga secundaria en mi escala de investigación, un registro más pequeño dentro de mis (todos los existentes) altos niveles de cultura”.

Escritor argentino conocido como JP Zooey, autor de libros como “Sol artificial”, “Los electrocutados” y “Te amo” y quien ha protagonizado uno de los mayores “misterios de identidad” de la literatura argentina en la última década, se hizo público en 2017. .: Zooey en realidad se llama Juan Pablo Ringelheim, nació en 1973 y además de escritor es profesor de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. “Hace diez años publiqué mis primeros textos en revistas que luego se publicaron en 2009 bajo el nombre de JP Zooey en mi primer libro. Desde entonces he tenido 10 años de escribir con mucha libertad (…) Recientemente, el arte de la invisibilidad “Quería aparecer”.

Banville y Benjamin Black: un escritor que construye dos carreras literarias paralelas El novelista irlandés John Banville es un perfeccionista, atento al estilo, y como él mismo admite, se tarda unos cinco años en completar una novela, siempre con textos muy elaborados, con una escritura concisa y compleja. Pero en 2005, algo cambió en su carrera como escritor. De vacaciones en Italia, se sentó una mañana y comenzó a escribir un misterio ambientado en el Dublín de la década de 1950, y por la mañana tenía 1500 palabras en su computadora. El ritmo era diferente. Completó “El secreto de Christine” en cinco meses. Sí: vocabulario limitado, estilo directo y oraciones cortas; su escritura provocó un cambio radical. Escribió 1.500 palabras antes del almuerzo. Pensó: “John Banville, eres un corte”, pero continuó, y en cinco o seis meses se acabó. Sorprendido por su propio cambio en la metodología de escritura y el estilo de la prosa, lo publicó en 2007 con el nombre de Benjamin Black. Y esta empresa literaria no estuvo escondida del mercado editorial ni de sus lectores. “Yo siempre digo que lo que obtienes de Black es el resultado de la espontaneidad, mientras que en Banville es una concentración extrema”, explicó cuando se conoció el texto, que era un montón de otras siete novelas de Black. En las solapas, el autor declara abiertamente su doble identidad: “Benjamin Black es el seudónimo del prestigioso escritor John Banville (Wexford, Irlanda, 1945)”.

Según él, el uso del seudónimo se debe a la “esquizofrenia controlada” entre su voz narrativa y su rol de docente, y que es el “control” de esta situación lo que le permite jugar con este recurso y utilizarlo o no según el texto. “En las clases y ensayos suelo enseñar desde alguna verdad. Podría decir que las verdades son construcciones, pero diría desde el historicismo, el relativismo o alguna otra verdad. En cambio, trato de liberarme de la literatura y liberar al lector de alguna verdad. verdad.” Según cada libro, esta puede ser la libertad de la verdad científica, genealógica, progresista, metafísica o vegana, verdades en las que creo, pero que pueden ser comprensivas y convincentes, es decir, para evitar que se hagan preguntas. Cada libro, si funcionaba, penetraba el cristal”, explica Ringelheim a Télam, el motivo de esa “esquizofrenia controlada”.

El seudónimo también le permite al escritor especular sobre la idea de la verdad: “Luego está ese género en cristalización, las conversaciones. Están los que se jactan de decir la verdad, es ridículo, todavía no saben que existe la ignorancia”. y que tienen uno. “Yo” siempre miento cuando dice la verdad. Por eso solo quiero generar preguntas a partir de esta esquizofrenia cada vez más descontrolada, para hacer pensar a la gente”.

Éxito de autoficción y seudónimos

Con el tiempo, cuando Gran parte de la literatura actual parece abocada a un giro autobiográfico, a la autoficción, oa una de las vertientes que hereda la ficción, el uso de un seudónimo podría leerse como la operación contraria. Ringelheim admite que usar un seudónimo le permitió ver cómo funcionaba la evaluación “desde afuera”: “Cuando publiqué mi primer libro con un seudónimo, nadie sabía mi identidad. Que se tratara de un nombre artificial provocó todo tipo de especulaciones: que era una persona tal que en realidad quería ser como otra persona que usaba un seudónimo como herramienta de marketing, por lo que en mis libros nadie sabía que tenía un ego demasiado grande. , que yo también tenía una pequeña pero siempre me pareció que las especulaciones solo hablaban de quién lo hice”.

En la dirección opuesta al narcisismo literario, firmar algunas de sus obras como “JP Zooey” le permitió desafiar a los lectores: “Siempre he creído que un seudónimo debería algún día servir a quienes responden para hacer preguntas sobre sí mismos o sobre lo que creen que es el autor. Esto quiere decir que el seudónimo no debe ocultar quién está detrás, sino revelar quién estaba al frente: el operación que condujo al giro del Yo hacia ti, como toda literatura”.