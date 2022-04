“Esa pierna no está bien, no funciona”, dijo el Papa mientras recibía sentados a los peregrinos de Eslovaquia

Francisco se disculpó por tener que dar la bendición de “sentarse”. (Foto AFP).

Papa Francisco se disculpó este sábado por tener que bendecir al grupo de creyentes “sentados” que había recibido en el Vaticano, ante el cual reconoció el dolor que sentía en la rodilla derecha por el desgaste del cartílago y la artrosis avanzada.

“Te doy mi bendición y luego te saludo desde una posición sentada. Esta pierna no es buena, no sirveDijo el Papa durante una audiencia con peregrinos de Eslovaquia en el Aula del Vaticano de Pablo VI.

“El doctor me dijo que no fuera Me gusta ir, pero Tengo que escuchar al doctor esta vez.“Aseguró Francisco, que en diciembre cumplirá 86 años.

Debido al dolor en la rodilla, el equipo médico le aconsejó reposo y evitar caminar innecesariamente, por lo que debe realizar parte de su horario sentado.

“Os pediré un sacrificio para subir las escaleras y saludaros sentados aquí. Es una humillación, pero lo ofrezco por vuestro país”, dijo el Papa a un grupo de peregrinos eslovacos, según Europa Press.

Francisco tuvo que despejar su agenda hace una semana para pasar un reconocimiento médico, y el pasado domingo se vio obligado a evitar presidir la Misa de la Misericordia. Tuvo que cancelar reuniones nuevamente el martes debido a problemas de salud.

Fue la lesión en la rodilla derecha, que le impidió mantenerse de pie durante mucho tiempo y le dificultó la marcha, la que se manifestó durante las celebraciones de la Semana Santa.