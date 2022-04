Eligieron a Guns ‘n’ Roses “Sweet Child Of Mine” como el mejor riff de la historia

Slash, el guitarrista responsable del riff de “Sweet Child Of Mine”. (AFP Fotos)

Fraseo de guitarra que caracteriza a los clásicos Guns ‘n’ Roses “Dulce hijo mío” Fue votado como el mejor riff de la historia del rock por una encuesta a 1.500 personas de Muse Group, editora de la prestigiosa revista especializada Ultimate Guitar y creadora de software para músicos.

El mejor riff de la historia. VER VIDEO

La encuesta trajo muchas sorpresas, entre ellas que el emblemático “Smoke on the Water” de Deep Purple apareció recientemente en el puesto 16, que King of Leon quedó entre los cinco primeros, y que Jimi Hendrix, The Rolling Stones o AC/DC no aparecen, para nombrar unos pocos.

Una banda de éxito. VER VIDEO

El segundo lugar fue para “Eye of the Tiger”, un clásico de la década de 1980 que sirvió de telón a “Rocky III” de Survivor, grupo que podría unirse a la llamada “banda de un solo éxito”, nombre para grupos que solo ellos son conocidos. por tener solo un gran éxito en toda su carrera.

Brian May, guitarrista de Queen. (Archivo de foto)

En tercer lugar, la canción fue aclamada por su línea de bajo en lugar de un riff de guitarra, y es “Another One Bites the Dust” de Queen; le sigue “Sex on Fire” de King of Leon y cierra el top 5 “Stairway to Heaven” de Le Zeppelin.

La inolvidable guitarra de Bryan May. VER VIDEO

Riff es una frase que sirve como motivo musical a lo largo de la canción y le da a la canción un carácter reconocible.

A continuación se muestra una lista de 30 riffs seleccionados en una encuesta realizada por Muse Group.

1) “Dulce hijo mío”, Guns ‘n’ Roses.

2) “Ojo de tigre”, Superviviente.

3) “Otra muerde el polvo”, reina.

4) “Sexo en llamas”, Rey de León.

5) “Escalera al cielo”, Led Zeppelin.

6) “Bátalo”, Michael Jackson.

7) “Huele a espíritu adolescente”, Nirvana.

8) “Dulce Hogar Alabama”, Lynyrd Skynyrd.

9) “Layla”, Eric Clapton.

10) “Dinero por nada”, Dire Straits.

11) “Purple Haze”, Jimi Hendrix.

12) “La Cadena”, Fleetwood Mac.

13) “De vuelta en negro”, AC/DC.

14) “As de Picas”, Motorhead.

15) “Sigue este camino”, Aerosmith.

16) “Humo en el agua”, Deep Purple.

17) “Realmente me tienes”, The Kinks.

18) “El Muro”, Pink Floyd.

19) “Círculo de Fuego”, Johnny Cash.

20) “Me encanta el rock’n’roll”, Joan Jett.

21) “Niño vudú”, Jimi Hendrix.

22) “Nacido para ser salvaje”, Steppenwolf.

23) “Ejército de las Siete Naciones”, Las Rayas Blancas.

24) “Satisfacción (I Can’t Get No)”, The Rolling Stones.

25) “Ven tal como eres”, Nirvana.

26) “Todo el amor de Lotta”, Led Zeppelin.

27) “Apuesto a que te ves bien en la pista de baile”, Arctic Monkeys.

28) “Informe en una botella”, Policía.

29) “Todo ahora mismo”, gratis.

30) “Azúcar Moreno”, Los Rolling Stones.