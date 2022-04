El tribunal celebró una audiencia pública antes de decidir sobre el autocultivo de cannabis

Foto: Victoria Gesualdi

Difícil convivencia de la ley de drogas a Cannabis medicinalLos límites de la autonomía en la toma de decisiones sobre salud infantil y bioseguridad aplicada a la producción petrolera nacional fueron algunos de los temas abordados este miércoles en audiencia pública convocada Suprema Corte antes de pronunciarse sobre despenalización autocultivo con fines médicos.

La segunda audiencia estuvo dedicada a un llamado de integrantes de la asociación cívica rosarina Madre de cannabis medicinal (Macame) ante la falla en la Cámara Federal en Rosario, donde acudieron en representación de sus hijos y exigieron que se despenalice por completo el autocultivo de cannabis con fines médicos para tratar las afecciones que padecen.

Durante la audiencia, que duró más de tres horas, cuatro de los 20 amigos del tribunal se basaron en sus argumentos: la Constitución de la Ley Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe y el CELS en apoyo de los querellantes; asociación cívica Fe y Esperanza Papis Adicciones contra; y la Sociedad de Laboratorios Industriales Farmacéuticos del Estado de Santa Fe, sin comentarios.

Con el mismo requisito de 8 minutos de discursos representantes de la Defensoría del Pueblo -a favor de los autocultivadores- y del Ministerio Público de la Nación -en contra-; a excepción de las partes, a saber, Macame y el Ministerio de Salud.

Marcela Wuethrich, del Colegio de Abogados del Municipio de Santa Fe, dijo que los peticionarios eran “madres de niños y adolescentes (NNyA) con un padecimiento muy grave que pretenden obtener aceite de cannabis a domicilio y a domicilio, a pesar de que el delincuente aún cataloga tal conducta como reprobables” según los artículos 5 y 14 de la Ley de Drogas, que afecten al cultivo, libre suministro y tenencia de sustancias consideradas estupefacientes.

Por otro lado, aseguró que “el acceso del estado al aceite de cáñamo no cubre la demandaEstos tratamientos y “solo la preparación casera produce aceite suficiente para contener las crisis y el sufrimiento” de sus hijos.

Juan Pisarello, de la misma institución, recordó que estos artículos “ya han sido declarados inconstitucionales por este tribunal en muchos casos conocidos”.

“Estos precedentes versaban sobre el consumo recreativo y personal de los participantes, es decir, la consideración de las libertades individuales. Aquí, en cambio, nos encontramos ante un enunciado que debe ser abordado el derecho de los niños enfermos a la saludsí”, agregó.

Posteriormente, Edith Dacal de Fe y Esperanza Papis Adicciones valoró que “sin duda movidas por un gran amor a sus hijos”, las madres “tratan de eludir la exigencia de un protocolo previo, una inscripción en la ley nacional”.

El Tribunal Supremo celebró una audiencia pública antes de decidir sobre el autocultivo

“Las mamás están tratando de mejorar la calidad de vida, pero no cumplen con los requisitos de seguridad y eficacia que se exigen cuando se habla de un fármaco, algo muy importante en relación a las graves enfermedades a las que se aplica este producto artesanal”. dijo antes. pedir al juez que desestime el recurso.

Paula Livachky, directora del CELS, afirmó lo contrario y dijo lo que “Se discute la autonomía de las personas y la igualdad de acceso a la atención médica correcta interpretación del alcance del consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad”, así como “la persistencia de normas de derecho penal que desvirtúan el derecho que la Ley del Cannabis pretende operacionalizar”.

En este sentido, ha señalado que el registro de autocultivadores de medicamentos creado el año pasado “permite conductas amparadas por la Ley de Estupefacientes”, que “no fue modificada como se proponía en la sentencia Arriola”, que fue declarada inconstitucional en 2009. . persecución de la tenencia de drogas para uso personal.

” amenaza de criminalización que persiste puede no sólo desalentar esa actividad con consecuencias para el derecho a la salud, sino también criminalización de quienes se autocultivan con fines terapéuticos fuera de los requisitos que impone el registro”, dijo.

La Defensoría del Pueblo Adjunto Pablo Ordoñez volvió a señalar la conducta Las personas que se cultivan para tratar los problemas de salud de sus hijos “deben ser analizadas por la ley 27.350 y no con la 23 737 (sobre estupefacientes) “porque” no se trata de una prohibición sujeta a autorización “sino de una simple y simple autorización de autocultivo con fines médicos, estén o no registrados en Reprocann, dado que este paso es “voluntario”.

El Registro de Cannabis (Reprocann) es una base de datos diseñada para registrar a las personas que reúnan las condiciones para acceder a una planta de cannabis controlada para el tratamiento, tratamiento y/o tratamiento paliativo del dolor.

Para un abogado, “el problema es que la ley 27350 no registra una posible sanción administrativa” por infracciones como exceder el número de plantas, “y eventualmente van a pasar 23 737, y eso no puede pasar” porque “se busca frenar el narcotráfico”. y estas familias obviamente están lejos de eso”.

El abogado interino Eduardo Casal confirmó que la nueva reforma a la Ley de Cannabis Medicinal 2020, tras amparo acceso al tratamiento y la libre prestación de sus derivados“Pero también “permite el autocultivo de cannabis con fines médicos, dejando esta actividad bajo la ley de drogas”, por lo que las pretensiones de los demandantes siguen siendo abstractas.

“El cultivo de estupefacientes con fines médicos debe estar permitido, pero también debe ser controlado adecuadamente por el estadoDijo mientras hablaba en contra de los amparistas.

Según el director de Justicia del Ministerio de Salud, Gaspar Uriel Tizio, los miembros de Macame “no han demostrado una incapacidad real para acceder al cannabis y un procesamiento efectivo”.

El abogado de Domingo, José Rondina, aseguró finalmente que “el expediente ha demostrado que no hay riesgo y sí muchos beneficios en los preparados cannábicos domésticos”.

“El estudio de Anmat sobre epilepsia y cannabinoides dice que los derivados del cannabis no son adictivos, no hay riesgo de sobredosis y no hay registro de daños causados ​​por el aceite medicinal doméstico”, dijo.

En este sentido, ha subrayado que “no se ha presentado en el expediente ningún informe científico” que demuestre lo contrario, simplemente “porque no lo hay”, y que no se debe tipificar como delito el autocultivo con fines médicos ajenos a Reprocann porque “no perjudicar a terceros”.

Por otro lado, aseguró que el producto que elaboran las madres “no es estupefaciente porque no funcionan con calor”, y por ello “el encuadre de este caso no es diferente al de una familia que cultiva valeriana, aloe vera , toronjil, tila y luego hará té con esa planta”, concluyó.