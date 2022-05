el trabajo no esta muerto

Foto: Carlos Brigó.

Durante años se han escuchado versiones de que la automatización nos dejará a todos sin trabajo en el futuro. El trabajo es una especie en peligro de extinción y hay promesas de ganarse la vida con el ingreso universal o la inversión en criptomonedas dudosas.

Mientras tanto, una pandemia nos golpeó como un rayo. Inesperado y mortal. Ha elevado la tasa de desempleo mundial a un nivel nunca visto en las últimas décadas. No fue la automatización lo que nos privó de nuestro trabajo, fue un virus lo que nos obligó a encerrarnos. La desesperación de las empresas era evidente: sin trabajadores no hay producción y sin producción no hay ganancia. Ayudas estatales en todo el mundo y como siempre en la crisis hubo ganadores y perdedores. Las industrias con un alto nivel de digitalización han ganado a un nivel inimaginable. Los que tenían la capacidad de transformarse sobrevivieron gracias al teletrabajo. Y los que no tenían remedio se pusieron manos a la obra poco a poco y se expusieron al contagio y al miedo.

Pero, ¿qué nos dejó realmente la pandemia? Primero, el trabajo, a pesar de una ola de digitalización que se ha acelerado dramáticamente, no ha muerto, al contrario, está más vivo que nunca y requiere nuevas habilidades. Desde un vendedor que tenía que vender en línea, pasando por un vendedor ambulante que se involucró en un proyecto fintech, hasta nuevas habilidades de aprendizaje en línea, teletrabajo y una oferta innovadora de nuevos productos y servicios virtuales. Hemos resuelto trámites, cursados ​​e incluso consultas médicas online. Cosas que parecían impensables permanecerán aquí hasta cierto punto. La digitalización no ha destruido puestos de trabajo. La digitalización lo salvó. Pero como siempre, no a todos les pasó lo mismo.

En este sentido, la conversión del trabajo es necesaria y urgente. Se necesita una nueva forma de alfabetización, donde el personal no solo aprenda a gestionar en un entorno virtual, sino que también comprenda los nuevos medios, los desafíe y adapte a las necesidades sectoriales y, sobre todo, encuentre nuevas oportunidades de resolución de problemas. Búsqueda. El mercado laboral se mueve cada vez más en línea. Los trabajos se buscan y encuentran en la web, y en este sentido no solo debes utilizar herramientas, sino que también debes aprender a manejar la imagen, presentación y privacidad de los empleados.

Las necesidades que nos quedan son, por tanto, planes de formación integrales que aporten herramientas y conocimientos actuales y futuros a los trabajadores y ciudadanos del futuro en un sentido crítico y práctico.

Pero no solo eso, sino también una nueva agenda de los derechos y reglas del juego en un mundo digital que genera empleos con una nueva lógica de fusión de tiempo y espacio. Es necesario poner orden a través del derecho a la desconexión digital y la soberanía del tiempo de trabajo en aquellos sectores donde sea posible.

Terminemos con el miedo. La pandemia nos ha enseñado que la digitalización puede crear más puestos de trabajo de los que puede destruir. Solo necesitamos dirigirlo de tal manera que no perjudique las condiciones de trabajo y que logremos un trabajo decente para todos en los años venideros.

¡El trabajo no está muerto! ¡Viva el trabajo!

Rostro. Sofía Scasserra, economista, docente, directora del Observatorio de Impacto Social IA-UNTREF, especialista en comercio internacional e impacto de la inteligencia artificial en el empleo de la Fundación Foro del Sur.