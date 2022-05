El gobierno ha ordenado a los fabricantes de neumáticos que transparenten los costes de producción

Feletti dijo que “los productos finales muestran una aceleración en los precios que no se correlaciona con los costos”.

Él secretario de comercio Interior envió un pedido de información a G este domingouerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein SA, Neumasur, Larocca y Pirellique requiere que cada una de estas empresas proporcione datos sobre producción, precios de venta, precios de venta a distribuidores, así como costos de producción y comercialización.

En un comunicado, Comercio Interior explicó que se solicitó la dispensa de ‘producción por tipo de llanta en los últimos (12) meses, precios de venta en tienda de planta, por tipo de llanta en los últimos doce (12) meses’. , el precio de venta a los distribuidores por tipo de neumático durante los últimos doce (12) meses, el precio de venta al público propuesto por tipo de neumático durante los últimos doce (12) meses y la evolución de los principales costos de producción y comercialización, por tipo de neumático , durante los últimos 12 meses ( 12 meses).

El informe oficial señaló que “el requerimiento previsto en la Ley de Abastecimiento N° 20.680 se realiza para evaluar y analizar incrementos de precios en el sector y transparentar el mercado de llantas del país, y se da en respuesta a una solicitud previa. por información de estas empresas que no les ha sido contestada o ha sido contestada insuficientemente y ahora las empresas tienen 5 días para enviar la información solicitada’.

Secretario de Comercio Interior, Roberto FelettiJunto al diputado de Política de Mercado Interior, Antonio Mezmezian, se reunió el pasado jueves con la industria para analizar el problema y exigir una explicación por la injustificada suba de los precios de los neumáticos.

Feletti dijo que “los productos finales muestran una aceleración en los precios que no tiene correlación con costos o márgenes de utilidad razonables. No queremos confirmar que se genere una varianza completa de precios, que no se sepa cuál es la correlación. con costos Por eso queremos saber qué provoca la dispersión y qué está provocando la constante presión alcista sobre los precios de los neumáticos”.

Finalmente, el Departamento de Comercio explicó que “el precio de las llantas es un tema muy importante porque su valor afecta a toda la cadena de distribución, siendo el transporte terrestre la principal vía de distribución de mercancías en todo el país”.