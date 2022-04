El Gobierno español niega haber espiado a los independentistas catalanes

El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, uno de los espiados / Foto de archivo.

El Gobierno español ha negado este martes categóricamente espiar a decenas de líderes independentistas catalanes que acusó el lunes al estado de ser rastreado a través de un programa informático en sus teléfonos móviles.

“Este es un país democrático y legal, no hay espionaje, no hay injerencia en las conversaciones, no hay injerencia en la información, a menos que esté protegida por la ley”, dijo la vocera del gobierno, Isabel Rodríguez. La agencia AFP informó al respecto en conferencia de prensa.

El movimiento independentista catalán acusó el lunes al Estado español de espiar a más de 60 de sus líderes.

El independentismo catalán acusó este lunes al Estado español de espiar a más de 60 de sus líderes usando el software israelí Pegasus, que solo se puede comprar en los Estados Unidos o el gobierno después de que el esquema fuera revelado en un informe de Citizen Lab, un organismo canadiense con sede en la Universidad de Toronto.

Casi todos los incidentes con este software de lectura de mensajes israelí y la activación remota de cámaras y micrófonos tuvieron lugar entre 2017 y 2020.

El actual presidente autonómico catalán también está entre los afectados Pere Aragonéscuando aún era vicepresidente autonómico, expresidentes catalanes Quim Torra y Artur MasEurodiputados, diputados al parlamento catalán y miembros de organizaciones cívicas independentistas, según Citizen Lab.

El expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont, que acudió a Bélgica para eludir la justicia tras la frustrada secesión de Cataluña en octubre de 2017, no fue atacado directamente, pero muchas personas de su entorno, incluida su mujer, añadió un organismo canadiense.

“Hemos estado espiando masiva e ilegalmente a través de un programa que solo pueden tener los estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del estado español”, dijo Puigdemont en Twitter el lunes.

Hemos estado espiando masiva e ilegalmente a través de un programa que solo los estados pueden tener. Políticos, defensores y activistas, víctimas de la brutal guerra del estado español en la lucha contra las ideas legítimas. #Puerta Catalanahttps://t.co/GcnbCst2kh – krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 18 de abril de 2022



“El Gobierno no tiene nada que ver” con este plan, “no tiene nada que ocultar”, insistió Isabel Rodríguez.y aseguró que “el Gobierno cooperará en lo posible con la justicia en la investigación de estos hechos” si así lo requieren los tribunales.

Desde hace más de una década, Cataluña es el centro de la pugna entre el separatismo que gobierna desde hace años el Gobierno y el Parlamento autonómicos y el Ejecutivo central español.

Su pico se produjo en octubre de 2017, cuando se llevó a cabo un referéndum ilegal de autodeterminación en la región, seguido de una fallida declaración de independencia.

Las tensiones han disminuido drásticamente desde que el gobierno socialista de Pedro Sánchez inició negociaciones con los independentistas en febrero de 2020 y en junio de 2021 indultó a nueve líderes independentistas encarcelados por los hechos de 2017.