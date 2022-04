El fenómeno Milei divide las aguas en Juntos por el Cambio

Milei podría ser la tercera fuerza en 2023. Foto: Alfredo Luna.

La posibilidad de que el ultraliberal Javier Milei pueda encarnar la candidatura presidencial en 2023 divide posiciones en Juntos por el Cambio entre quienes quieren seducir al economista sumándose a la principal coalición opositora y quienes han decidido rechazar rotundamente su inclusión.

El llamado “fenómeno Milei”, un legado “libertario” que, con discursos neoliberales extremos, llama a la demolición del Estado, y un estilo que pretende ser transgresor, gana votantes de derecha, genera preocupación en la JxC, donde posiciones encontradas surgir acerca de cómo conectarse con él.

Esta semana, una cumbre radical en La Plata, a la que asistieron los principales candidatos presidenciales del universo, reafirmó la posición de la UCR, que está abiertamente reñida con la inclusión de Milei en el área opositora.

“Yo no formaría una alianza con tibios PROcorn, pero aceptaría halcones” Javier Milei

En una reunión realizada en la capital porteña, en la que participaron los candidatos presidenciales Facundo Manes y Gerardo Morales, entre otros, los participantes coincidieron en que el radicalismo presentaría al candidato presidencial en las PASO, que competiría con el PRO y la Coalición Cívica, mientras que fuertemente rechazando que Milei se una a la coalición.

Esta semana también apuntaron a la incorporación de Milei del sector PRO.

La diputada y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien recorre el país con la aspiración de sumarse a un grupo de candidatos presidenciales, dijo en Neuquén que la JxC buscaba “contrarrestar el populismo de izquierda que identificaba con el Frente de Todos”. pero sin “favorecer o legitimar” lo que calificó de “populismo de derecha”, en alusión a Milei.

“Argentina está enfrentando problemas muy profundos. Los argentinos nos sentimos abrumados, decepcionados con la política y la ley. El personaje de Milei es un desafío para cada uno de nosotros, pero no es una solución”, resumió el exgobernador. Sin embargo, otros sectores de la JxC no cierran la puerta al economista liberal.

Una de las propuestas de Macri, muy cercana a lo dicho por Milei en varias apariciones públicas, fue su propuesta de privar a Aerolíneas Argentinas.

Por ejemplo, el eurodiputado Fernando Iglesias llegó a decir que el área opositora debe liderar una “revolución liberal” en el país, reconociendo que comparte “gran parte de las consignas económicas” que evoca Milei.

Al enfatizar que está “económicamente” de acuerdo con Milei, el diputado PRO señaló que espera que el líder ultraliberal “acabe siendo economista y parte de la JxC con sus propuestas económicas”. “Puede ser muy útil, resta voces y poder en el exterior”, advirtió.

El propio Milei, viendo las diversas posturas que genera su figura en la coalición opositora, salió esta semana a fijar una posición. “Yo no me aliaría con tibios palomitas PRO, pero sí me saldrían halcones”, concluyó, anticipando su voluntad de hablar finalmente con el sector más cercano a Maurice Macri y Patricia Bullrich.

Al mismo tiempo, Milei rechaza cualquier acercamiento al sector de Horacio Rodríguez Larreta, al que critica desde la campaña electoral de 2021, y tampoco está dispuesto a dialogar con los radicales.

Recientemente, el propio Rodríguez Larreta endureció su discurso y empezó a hablar de retirar los planes sociales a quienes hagan huelga o acampen en la avenida 9 de Julio.

“Una alianza con Juntos por el Cambio es improbable. Yo no recibiría palomitas tibias del PRO como (Rodríguez) Larreta. Sí, halcones del PRO. Si (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich quieren venir a La Libertad Avanza, nosotros los aceptaría con los brazos abiertos”, bromeó Milei cuando le preguntaron sobre un posible frente electoral para las elecciones presidenciales de 2023.

También planteó en su visión el dilema que organiza la situación política actual en Argentina, consistente en “un espectro ideológico que está organizado por la línea divisoria, que es la socialdemocracia”.

“Por un lado están los colectivistas y por otro los defensores de la defensa de la libertad individual”, dijo. Y agregó: “Del lado de los colectivistas está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, que es aún más de izquierda, los tibios palomitas Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, que en el fondo son lo mismo”. , menemistas, peronistas federales y republicanos”.

Dirigentes de coaliciones conformadas por el PRO, UCR y Coalición Cívica, preocupados por el accionar de Milei con sus electores, implementan diversas estrategias.

“Del lado de los colectivistas está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista; la Coalición Cívica, que es aún más de izquierda; la tibia palomita Juntos por el Cambio; y el kirchnerismo, que es básicamente lo mismo”. Javier Milei

Hace un mes, Bullrich y Ricardo López Murphy animaron una reunión de la parte liberal de la JxC en Córdoba, a la que bautizaron como “Convención Liberal”.

En las elecciones parlamentarias del año pasado, López Murphy se incorporó a la lista de la CABA como candidato para evitar la fuga de votos hacia Milei.

Recientemente, el mismo Rodríguez Larreta endureció su discurso y comenzó a hablar de retirar los planes sociales para quienes hagan huelga o acampen en la avenida 9 de Julio.

El endurecimiento de posiciones está directamente relacionado con la mejora que está experimentando Milei en unos sondeos preelectorales de 2023, donde emerge como una tercera fuerza con capacidad de colarse en la pugna entre la FdT y la JxC.

Mauricio Macri, que sigue sembrando incertidumbre sobre si será o no candidato en 2023, ha definido con dureza en las últimas semanas los temas simbólicos asociados a las empresas estatales o la necesidad de reformas estructurales que restringen derechos.

Una de esas propuestas, muy cercana a la que tiene Milei en varias apariciones públicas, fue su propuesta de reprivar a Aerolíneas Argentinas.

Este endurecimiento de posiciones está directamente relacionado con la mejoría que está experimentando Milei en algunas encuestas de cara a las elecciones de 2023, donde emerge como una tercera fuerza con capacidad para colarse en la pugna entre la FdT y la JxC.