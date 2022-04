El director “Hawkeye” hará una película y una versión de acción real de “Robotech”

Director de la serie de Marvel “Ojo de Halcón”, rhys thomasfue fichado como director de otra película y versión live action “robots”Adaptación de la popular tira de anime de ciencia ficción de los años 80 sobre tres guerras desatadas entre humanos y extraterrestres en el espacio, donde la creación de robots que se transforman en armas y vehículos es una realidad.



De acuerdo con el sitio web especializado Deadline, Thomas -conocido por su trabajo en un exitoso programa de comedia “Vida nocturna del sábado”– trabajará en un guión que está en desarrollo Marcum de arte Y Matt Hollowayun dúo de escritores responsables de la primera parte “Hombre de Acero” en 2008.



producido marca cantón Y Gianni Nonnarila nueva adaptación a la pantalla grande toma el diseño del original, con el objetivo de estrellar la enorme nave alienígena Macross en una isla en el Pacífico Sur.



Pronto, el ser humano podrá extraer de él una serie de elementos que le permitan avanzar tecnológicamente de manera asombrosa en tan solo una década, y reconstruirlo para que pueda usarlo como defensa contra las amenazas de otros alienígenas. razas que buscan destruir. el planeta y todos sus habitantes.



Entonces llamando “protocultura”una forma de bioenergía más fuerte que la nuclear, la humanidad construye varios robots con habilidades especiales tanto para luchar contra los extraterrestres como para viajar por el espacio a otros planetas potencialmente hostiles.



La idea de “Robotech” inspirada en otras producciones japonesas más pequeñas. Fue adquirida por Harmony Gold Distributor en 1984 y llevada a la pantalla chica por Carl Macek, quien dio luz verde a 85 episodios emitidos por televisión.



Además del compendio de merchandising en forma de Juguetes, revistas y juegos, la serie también tuvo continuidad en el cine con cuatro películas animadas que pasaron sin la atención de crítica y público..



En este sentido, el proyecto de Thomas será el primero de un cine con actores y actrices reales “Robotech: The Movie” (1986), “Robotech: The Sentinels” (1988), “Robotech: The Shadow Chronicles” (2006) y “Robotech: Love Live Alive” (2013).