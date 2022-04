El cineasta chileno José Luis Torres Leiva, personaje del ciclo en la sala Lugones

“El viento sabe que vuelvo a casa”, documental de 2016.

Un ciclo dedicado a los cineastas chilenos jose luis torres leyva se realizará del martes 3 al viernes 13 de mayo en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Corrientes 1530, organizada por el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina en colaboración con la Compañía Cinematográfica y la Secretaría de Cultura de Chile Cineteca Nacional de Chile.



La programación consta de seis largometrajes y tres cortometrajes dirigidos por uno de los cineastas chilenos más talentosos de la generación, surgido a principios de este siglo, nacido en 1975. Según el director “El cine tiene esta capacidad: uno puede hablar de algo muy cotidiano, muy simple y muy pequeño en una historia, pero al mismo tiempo siempre hablas de otros temas que rodean estas historias”.



El cronograma del ciclo es el siguiente:



Martes 3 a las 15:00 y 17:30: “Empleados saliendo de la fábrica” (2005, breve), pág. Diana Sanz, Julieta Figueroa, Sybila Oxley, Paulina Chamorro, Más “No hay lugar ahora” (2004, largometraje documental). A las 20:30: “El sueño de Ana” (2017, breve), pág. amparo noguera Y Julio Figueroa, “La muerte vendrá y tendrá tus ojos(2019, largometraje), pág. Amparo Noguera, Julieta Figueroa and Edgardo Castro.



Miércoles 4 a las 15:00 y 21:00: “El sueño de Ana” Más “La muerte vendrá y tendrá tus ojos”. V 18: “Verano” (2011, largometraje), pág. Rosario Bléfari, Francisco Ossa, Julieta Figueroa y Ignacio Agüero.



Jueves 5 a las 15 y 18: “Sobre las cosas que me pasaron” (2018, breve), pág. Claudio RiveroMás “Tres semanas después” (2010, largometraje documental).



Viernes 6 a las 15 y 18: “Verano”.



Sábado 7 a las 15 y 18: “Ver y escuchar” (2013, largometraje documental).



Domingo 8 a las 15 y 18: “El viento sabe que vuelvo a casa” (2016, largometraje documental).



Martes 10 a las 15: “El sueño de Ana” Más “La muerte vendrá y tendrá tus ojos”. V 21: “Empleados saliendo de la fábrica”más “No hay lugar en ninguna parte “.



Miércoles 11:00 a 15:00: “Sobre las cosas que me pasaron”Más “Tres semanas después”. V 21: “Verano”.



Jueves 12 a las 15:00: “Ver y escuchar”. V 21: “El viento sabe que vuelvo a casa”.



Viernes 13 a las 15 y 21: “El sueño de Ana”Más “La muerte vendrá y tendrá tus ojos”. V 18: “El viento sabe que vuelvo a casa”.