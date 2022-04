Efemérides del 23 de abril

historia actual VER VIDEO

1616 – WILLIAM SHAKESPEARE. A los 52 años muere en la ciudad inglesa de Stratford-upon-Avon el dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare, el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.

1893 – FÚTBOL ARGENTINO. La jornada inaugural del primer Campeonato oficial de Primera División se disputa con los siguientes partidos: Flores Athletic Club. 2 – Quilmes 0 y Lomas Athletic Club 3 – Ferrocarril Buenos Aires & Rosario 0.

1932 – NACIÓ CACHO FONTANA. Locutor y presentador Cacho Fontana (Norberto Palese) nació en Buenos Aires, quien fue una voz típica de la radio argentina entre mediados de los años 50 y 80 y uno de los grandes presentadores de la televisión. Entre otras cosas, Martín Fierro ganó catorce premios.

1954 – NACIÓ MICHAEL MOORE. El cineasta y escritor estadounidense Michael Moore nació en Flint, Michigan, ganador del Oscar en 2002 por el documental “Bowling for Columbine” sobre la masacre de Columbine, en la que dos estudiantes de secundaria mataron a tiros a 12 compañeros de clase y a un maestro de una escuela en Colorado.

1961 – REP. El dibujante y artista gráfico Miguel Repiso, más conocido como Rep, nació en Buenos Aires y en 2009 fue declarado figura cultural excepcional por la Legislatura porteña.

1969 – JOE COCKER. El cantante británico Joe Cocker lanza su primer álbum de estudio “Con un poco de ayuda de mis amigos”, que lleva el nombre de una canción compuesta por los Beatles John Lennon y Paul McCartney. Fue certificado oro en los Estados Unidos y alcanzó el puesto 35 en el Billboard 200.

1971 – DEDOS ADHESIVOS. Se lanza en Londres el álbum Sticky Fingers, que la banda británica de rock The Rolling Stones considera uno de los mejores. La tapa fue diseñada por Andy Warhol. Fue el noveno álbum de los Stones en el Reino Unido y el undécimo en los Estados Unidos.

1976 – 1. DISCO DE RAMONES. El álbum debut The Ramones, que lleva el nombre de una banda de punk rock, se lanza en los Estados Unidos y es considerado uno de los

los más característicos e influyentes de este género musical.

1985 – INICIO PERESTROICO. Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), está lanzando la perestroika (reestructuración), como llamó a las medidas políticas y económicas que llevaron a la disolución del bloque de países comunistas posterior a la Segunda Guerra Mundial.

2005 – Estoy en el zoológico. Se publica el primer video en YouTube, la plataforma audiovisual más grande del mundo. Tiene una duración de 19 segundos y fue filmada y publicada desde la ciudad de San Diego (California, EE. UU.) por un usuario Jawed llamada Me at the Zoo. El autor (Jawed Karim) es uno de los fundadores de YouTube, el segundo buscador más popular del mundo después de Google, su actual propietario.

2017 – LIONEL MESSI. La estrella argentina Lionel Messi ha marcado su gol número 500 con la camiseta del Barcelona. Fue en una victoria por 3-2 ante el Real Madrid en el superclásico español disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. “La Pulga” fue figura y marcó dos goles.

2022 – DÍA DEL LIBRO. Celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, establecido en 1995 por la UNESCO para promover la cultura, la lectura y la protección de la propiedad intelectual.