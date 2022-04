Diputados mexicanos han rechazado reforma eléctrica del gobierno

Con 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones, el oficialismo Morena no llega a las dos terceras partes

La Cámara de Diputados de México rechazó este lunes, tras una sesión de 12 horas, la reforma constitucional del sector energético impulsada por el presidente Andrés López Obrador, que proponía revertir la liberalización del sector, aunque el oficialismo ganó pocas horas después. para cumplir con su anuncio de que luego procederá con la nacionalización del litio, aprobada por la institución y ya enviada al Senado.



El oficialismo Morena, con 275 votos a favor y 223 en contra y ninguna abstención, no alcanzó los dos tercios de los votos necesarios para aprobar la reforma eléctrica.



Diputados de la coalición opositora Va por México -Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)- han constatado que el dictamen que buscaba reformar la Constitución mexicana en materia energética ha sido rechazada, informó la agencia de noticias Europa Press.



Pero entonces los diputados llamaron este lunes para discutir el proyecto de nacionalización del litio del gobierno, que fue aprobado por 298 votos y 197 abstenciones, sin pronunciamiento en contra.



Toda la oposición se abstuvo y luego se retiró en protesta de la iniciativa amenazada por López Obrador la semana pasada si no se conseguía la aprobación de la reforma electoral.



La importancia de esta iniciativa de litio radica en la importancia del mineral para la transición energética, ya que el metal tiene una alta capacidad para almacenar electricidad y México cuenta con reservas entre las más grandes del mundo.



Reforma eléctrica propuso definir la liberalización del mercado para revertir la “desaparición de las empresas estatales de energía” provocada por la reforma constitucional de 2013Según el presidente mexicano.



El gobierno asegura que tras esta reforma a la Carta Magna, las empresas privadas nacionales y extranjeras reciben subsidios, mientras que los pequeños consumidores pagan tarifas altas.



El proyecto de reforma constitucional proponía que al menos el 54% de la energía sea gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente al 38% que gestiona actualmente y el 62% en manos de particulares y extranjeros..



La oposición ha rechazado la reforma porque cree que conduciría a mayores emisiones y mayores precios de la electricidad, lo que el propio presidente mexicano ha negado en reiteradas ocasiones.



“Toda la campaña en contra de esto se basó en que queremos plantas que produzcan energía sucia y que no aceptamos una nueva realidad. Todo eso es falso”, respondió López Obrador.



López Obrador calificó el rechazo a la iniciativa como una “traición a México”



Otro de los principales opositores a la reforma fue Estados Unidos, que afirmó que el veredicto podría perjudicar sus inversiones, lo que generó una serie de demandas al Ejecutivo de López Obrador.



Estados Unidos ha advertido que la propuesta de reforma provocará “un litigio interminable” porque viola la inversión privada estadounidense en el país.



Para Washington, cambiar las reglas del juego -con “regulaciones retroactivas”- crearía “incertidumbre jurídica y perjuicios” a expensas del “clima de inversión”.



El proyecto también preocupaba a España por la presencia de Iberdrola en México.



Miriam Grunstein, del Instituto James Baker de la Universidad Rice, se quejó de que los legisladores “no abordaron la propuesta artículo por artículo, sus implicaciones para la política pública, ni sus implicaciones para las relaciones comerciales” con el país latinoamericano.



“Me da mucha vergüenza el nivel de ignorancia que muestran los diputados de todos los partidos. Fue un ir y venir de superficialidad fuera de lo común en el Congreso”, dijo el experto.



López Obrador vio el rechazo a la iniciativa como una “traición a México” por parte de legisladores de cuatro partidos opositores que se aliaron por primera vez en su mandato contra su gobierno.



“El acto de traición a México lo cometió un grupo de diputados que en vez de defender los intereses del pueblo o de la nación, en vez de defender al público, se convirtieron en abiertos defensores de las empresas extranjeras empeñadas en prosperar, robando, y estos diputados apoyando a los ladrones. “, dijo el director general. .



Incluso antes de que comenzara el debate sobre el litio, el mandatario irónicamente remarcó que “los parlamentarios que son traidores ni siquiera se dieron cuenta de lo que habían hecho, no saben la importancia del litio y la ambición que despierta en las grandes potencias”.



“Nos reservamos el derecho de incluir el litio en la Ley de Minería porque es un mineral estratégico de desarrollo futuro para exprimir petróleo: sin litio no será posible modernizar la industria”, continuó.



El ejecutivo propone crear la empresa como la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), un organismo autónomo descentralizado especializado en litio.



Las Montañas Rocosas en el centro del país y en el desierto al noroeste de México tienen 1.7 millones de toneladas de reservas estimadas de litio, lo que convierte a México en uno de los 10 países con mayores reservas de este mineral.



Los partidos de oposición han confirmado que la propiedad estatal mexicana del subsuelo, como los yacimientos minerales, ya está protegida por la Constitución y que el desarrollo de la minería del litio apenas comienza.



Los analistas de la industria estiman que la demanda mundial de litio se multiplicará por diez para fines de esta década debido a la demanda de compañías de vehículos eléctricos como Tesla, Volkswagen y General Motors.



El oficialismo Morena sumó hoy el respaldo de aliados del Movimiento Cívico, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) para avalar la declaración del litio como “mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico”.



El oficialismo también sumó una victoria menor: Carlos Aysa Damas, priísta que votó a favor de la reforma eléctrica, se incorporó hasta ayer al Club Morena.