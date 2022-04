Defensa y Justicia salvó el empate ante el salvaje Atleta Tucumán

En Florencio Varela, locales y tucumanos igualaron 1: 1. (Foto: Osvaldo Fantón).

Este domingo, Defensa y Justicia empató con Atlético Tucumán 1: 1 en Florencio Varela, en uno de los partidos correspondientes a la décima fecha del Grupo 1 de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional.

El delantero Augusto Lotti anotó para los tucumanos y el delantero uruguayo Miguel Merentiel empató para los locales en el estadio Norbert Tomaghell.

Con este resultado La defensa retuvo el cuarto puesto y último puesto de clasificación a cuartos de final con 18 puntos, pero desaprovechó la oportunidad de romper aún más con Unión y Sarmient (17). El Atlético con el debut de Lucas Pusineri como entrenador es 6 penúltimo.

Atlético Tucumán, que ha ganado uno de los últimos 19 partidos en un torneo local, intentó aprovechar el espacio de la defensa y ganó dinero con el gol de Lotti, que fue provocado por un error de Nazaren Colomb al intentar despejarlo.

El zaguero indistinto, que acababa de perder 1-0 en la Copa Sudamericana ante el brasileño Atlétic Goianiense en su estadio, buscó la igualdad, pero sin la claridad que le caracteriza.

La primera llegada fue un gol no reconocido por Walter Bou por un muy fino fuera de juego y antes del final de la primera parte con la atrapada de Nicolas Thaller sobre la línea ante el remate de Merentiel.

El equipo de Sebastián Beccacece cambió de actitud en la segunda mitad, y el Atlético, que recurrió a su terreno de juego, sufrió el empate de Merentiel, aprovechando el error de Marcel Ortiz en el inicio.

La defensa estuvo muy cerca de dar la vuelta con un remate de Bou que pegó en el larguero y Cristian Menéndez la tuvo en contra, pero su remate se fue por encima de la portería.

Beccacece hizo más cambios ofensivos, pero no trajo resultados porque su equipo se fue por el camino equivocado sin generar juego.

La corbata que mejor se adaptaba a lo que se hacían el uno al otro. La defensa, que afronta una doble competencia con personal corto, no ha sido un equipo que represente a la oposición ante el Atlétic en los últimos días.

En la próxima legislatura, Defensa y Justicia visitará Sarmienta de Junín el próximo jueves (16:00 horas) y el Atlético recibirá a Argentinos el mismo día (18:30 horas) en el José Fierro de Tucumán.

Síntesis

Defensa y justicia: Luis Unsaín; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazarena Colombo y Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Gabriel Hachen, Hugo Fernández, Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patron; Ciro Rius, Gastón Gil Romero, Guillermo Acosta y Ramiro Ruiz Rodríguez; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 16 m. Augusto Lotti (AT)

Gol en el segundo tiempo: 12 m. Miguel Merentiel (D).

Cambios: en la primera mitad 41m. Juan Rodríguez por Frías (D). En el segundo tiempo, Francisco Pizzini sustituyó a Fernández (D); 16 m. Renzo Tesuri y Leonardo Heredia por Riuse y Menéndez (AT); 27 m. Joaquín Pereyra de Gil Romero (AT); 31 Federico Andrada por Lotti y Matías Orihuela por Ruiz Rodríguez (AT); 32 m Hugo Silva por Tripicchio y Lucas Albertengo por Hachen (D); 41 minutos Gabriel Alanis de Soto (D).

Prevenido: frío (D); Gil Romero, Tesuri (AT)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia)