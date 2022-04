David Simon, autor de la serie más admirada del mundo

Dominic West, estrella de The Wire.

El pasado mes de octubre analizábamos por qué en la misma columna “Cable” fue seleccionada por la BBC británica entre 206 especialistas de todo el mundo como la mejor serie del periodo 2000-2021, superando así nada menos que “Engañar” Y “Breaking Bad”.

Si “The Wire” es para muchos la serie más importante de este siglo, su creador (David Simon) es probablemente el showrunner más prestigioso de la actualidad. Sus proyectos no son los más caros ni los más populares, no cuentan con las mayores estrellas de la industria, pero siempre son reconocidos por su seña de identidad, inteligencia, jerarquía y suelen marcar tendencias que luego otros aplican. en series con aspiraciones más masivas.

El término showrunner se usa en el universo de la serie para referirse a un escritor estrella que también es el productor general, supervisor y responsable final de la cadena o servicio de transmisión que lo contrata. En algunos casos, como Vince Gilligan y Peter Gould en el combo “Breaking Bad” – “Better Call Saul”, incluso se atreve a dirigir. algunos episodios.

Durante muchos años, los críticos se han negado a analizar a los showrunners en los términos del autor, una categoría que utilizan regularmente desde la cinefilia. No cabe duda de que Woody Allen, Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Lucrecia Martel o Pedro Almodóvar son autores. Vince Gilligan y David Simon también están, solo que en el mundo mucho más disperso de la serie.

David Simon (izquierda), en el escenario de su nueva joya “The City is Ours”.

Y David Simon vuelve a ser noticia estos días porque este lunes 25 se estrenarán ambos en HBO (la cadena que financió casi todos sus proyectos) y también en la plataforma de streaming HBO Max “La ciudad es nuestra” (“We Own This City”), una miniserie de seis episodios de una hora, co-creada con su socio habitual, George Pelecanos, por Reinaldo Marcus Green, quien dirigió la nominada al Oscar King Richard: The Victorious Family.

Aunque desde el final de “The Wire” en 2008, Simon ha completado varias y aclamadas series, como “Generación Kill”, “Treme”, “Muéstrame un héroe”, “The Deuce” Y “Valla contra América” (todos disponibles en HBO Max), muchos esperaban un proyecto de “La ciudad es nuestra” que podría verse como una secuela no oficial de ese trabajo dedicado.

No, ni Dominic West ni Idris Elba ni Michael B. Jordan trabajan en “La ciudad es nuestra”, pero el ambiente es el mismo (policía, funcionarios y poder judicial) y por supuesto la ciudad se repite, siempre preocupado baltimoreque con tan solo 620.000 habitantes tiene una de las tasas de criminalidad más altas de los Estados Unidos.

Periodista graduado (13 años de 1982 a 1995 en la sección policial de The Baltimore Sun), Simon ha escrito varios libros de ciencia. hasta que comenzó a trabajar como guionista en series como “Murder: Life on the Street” (1993-1999).

Y está en un libro escrito por otro experimentado cronista del Baltimore Sun, Justin Fenton, que dice “La ciudad es nuestra”. Fenton explorado en profundidad uno de los casos de corrupción más impactantes en la historia de la policía de Estados Unidosque en 2017 terminó con una decena de detectives condenados a entre 10 y 25 años de prisión por la constante tortura a la población civil, pero sobre todo por la habitual tenencia de armas, drogas y dinero decomisado por narcotraficantes en diversos operativos en zonas monobloque.

Buenos policías y otros en las calles de Baltimore.

Aunque, como en casi todos los proyectos de Simon, se trata de un despliegue de cuerpos con un estrecho seguimiento del día a día de los policías en las oficinas y en las calles, sus superiores que tienen que lidiar con el poder político, los funcionarios del Departamento de Justicia y los agentes del FBI que vienen a investigar el caso de forma independiente. , en “La ciudad es nuestra” es el personaje central, que es Wayne Jenkins de Jon Bernthal, uno de los agentes corruptos del Baltimore Task Force. La historia principal tiene lugar en 2017, cuando todo el sistema podrido es expuesto, condenado y castigado, pero los constantes flashbacks de la serie nos llevan al pasado de personajes y momentos donde ocurrieron los hechos más violentos y desgarradores.

Algunos escépticos pueden argumentar que este nivel de degradación es similar al que generalmente se reporta dentro de cualquier autoridad policial en cualquier ciudad, y en este sentido por qué deberíamos estar interesados ​​en la dinámica interna del Departamento de Baltimore, pero la respuesta está por buscar: de supuesto en las dimensiones y alcance de David Simon como showrunner.

Su serie (y “La ciudad es nuestra” no es una excepción) tiene profundidad psicológica, rigor en la construcción de sus propios mundos y en contar tan lejos la demagogia y el lugar común de las series contemporáneas que sus proyectos requieren un compromiso, una paciencia y una atención que gran parte del público actual, tan controlado por la ansiedad y la impaciencia, no está dispuesto a admitir. Pero una vez que te sumerges en este micromundo y aceptas sus convenciones, la recompensa después de seis horas de “La ciudad es nuestra” es extraordinaria.

La serie puede decepcionar a quienes busquen escenas de acción espectaculares y coreográficas (los brotes de violencia son limitados, secos, groseros y brutales, sin ningún grado de estilización, virtuosismo o adulación) y los que están acostumbrados a impactos e impactos constantes. “La ciudad es nuestra” gana en su entramado paciente, en su acumulación, en su interés por el detalle y la credibilidad, en su espíritu documental y en el terreno de la ficción.

Todo está clavado al nivel de la obsesión morbosa, su realismo es conmovedorla verdad prevalece, y Simon demuestra que no tiene demasiados equivalentes o paralelos hoy en día cuando se trata de exponer las contradicciones y la miseria de las instituciones públicas, el racismo generalizado, la hipocresía y la doble moral de la sociedad estadounidense.