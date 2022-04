Dan veredicto en juicio a tres jóvenes por el crimen de otro tras escaramuza

La víctima, Isaías Aranda, era padre de un niño que en ese momento tenía seis meses.

Él la sentencia en el juicio de los tres acusados ​​de participar en el crimen de Isaías Aranda, Un joven asesinado a balazos en octubre de 2018 tras una trifulca de Florencia Varely en Buenos Aires será anunciado el próximo miércoles en los juzgados de Quilmes, dijeron hoy fuentes judiciales.

La audiencia comenzará a las 12 Tribunal Oral Penal (TOC) 2 Quilmeño difunde su decisión sobre imputados Joaquín Gallegos (23), Santiago Vergara Benítez (25), alias “Chuky”, y Aaron Sánchez (23).

Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal Marcelo Selier había pedido en su pedido que los tres fueran condenados a cadena perpetua como coautores del “grave homicidio” de Aranda.

Excepto, un funcionario del ministerio público pidió la detención inmediata de Vergara Benítez y Sánchez mientras que existe el peligro de escapar porque ambos llegaron al debate en general.

Los abogados, por su parte, han pedido absoluciones, y en sus “últimas palabras”, los tres acusados ​​se han declarado “inocentes”, tras lo que el tribunal ha entrado en intercesión este miércoles, cuando leerá el veredicto.

“Espero que les den toda la vida para que Isa descanse en paz. Llevo tres años y medio peleando sin parar, ni siquiera he peleado”.Isabel Jarkevik, la abuela de la víctima, le dijo a Telem.

Durante la audiencia oral, el Fiscal Selier y las partes escucharon a varios testigos que relataron lo sucedido en octubre de 2018.

“Gallegos le disparó de cerca en el pecho mientras Benítez y Sánchez lo sujetaban”, dijo la abuela de la víctima, quien en ese momento era padre de un bebé de seis meses.

El hecho transmitido en el debate tuvo lugar en horas de la mañana del 16 de octubre de 2018, en la esquina de Sevilla y Suiza, Florencio Varela, en el Conurbano Sur, cuando Isaías se dirigía a casa de su novia.

“Discutieron con Gallegos por jugar a la pelota al lado, se cruzaron esa tarde, se insultaron, y mi nieto le pegó un puñetazo y Joaquín le dijo ‘esto lo vas a pagar’.dijo Isabel.

Según la abuela del joven, el imputado “buscó a sus amigos y esperó a Isaías cuando iba a casa de su novia, lo asaltaron y lo agarraron”, mientras que “el testigo escuchó ‘toma un hijo de puta’ y luego escuchó unas detonaciones”. .”

Aranda recibió una bala calibre 22 en el pecho y corrió hacia la avenida Eva Perón, pero el agresor le disparó de nuevo, que le dio en el muslo derecho.

“Pasó por la clase de heridos y llegó a la estación para pedir ayuda, se desmayó y murió minutos después”.dijo Isabel.

Uno de los carteles pidiendo justicia por el asesinato de Isaías.

En tanto, efectivos a bordo de una patrulla cerca del lugar llegaron rápidamente y trataron de detener a los agresores, pero “corrieron hasta llegar a dos cuadras”, dijo la mujer.

“¿Por qué se escaparon cuando no hicieron nada? Cuando no hice nada, no se escaparon de mí, al contrario”Advirtió la abuela y agregó: “Tienen que detenerlos porque pueden volver a correr”.

Según su testimonio, la fiscal a cargo del caso, Nuria Gutiérrez, hizo un buen trabajo durante la fase de investigación, “pero el juez (fiador Adrián) Villagra no”.

“La fiscal me dijo que ella estaba en las declaraciones de los acusados ​​y sabía que eran culpables, se contradecían mucho, pero el juez desestimó a dos”, dijo.

La abuela del niño asesinado dijo que al momento de los hechos, Isaías “asistía a la Escuela Polimodal 10 de la comuna de Pico de Oro y acababa de repartir su hoja de vida de búsqueda de empleo unos días antes. “

“Era un chico muy bueno que tenía sueños y proyectos, lo mataron por odio, por envidia”, concluyó la mujer.