Crucero General Belgrano: la nobleza del barco “que fue casa”

Este lunes se cumplen 40 años de la mayor tragedia naval en la historia de la Armada Argentina, hecho que habría significado un antes y un después de la guerra para Malvinas: el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, que perdió a 323 tripulantes. y el 770 logró sobrevivir no sólo al ataque con dos torpedos realizado el 2 de mayo de 1982, sino también a las tormentas y bajas temperaturas en alta mar, que los pusieron a prueba hasta su rescate.

El día anterior al ataque, el general Belgrano, encargado de interceptar las comunicaciones británicas para identificar los movimientos enemigos, recibió la orden de patrullar las aguas al sur de Malvinas, junto con los destructores Piedrabuena y Bouchard, a 200 millas de distancia.

A bordo del ARA General Belgrano reinaba un clima de calma y mucha camaradería entre sus 1.093 tripulantes, quienes en su mayoría realizaron varias navegaciones y múltiples ejercicios de combate y abandono antes de la guerra; Estos ejercicios serían necesarios para ganar valiosos minutos y salvar la vida de muchos tras el ataque británico.

“Se formó un grupo bonito, diría fraterno. Éramos muy jóvenes, pero apenas zarpamos el 16 de abril, cuando empezó el conflicto, lo llevamos con normalidad y con mucha responsabilidad”, recordó Carlos Acosta. sobrevivientes de la VI División de Artillería de Cruceros, natural de Santa Fe Arocena.

“Como estábamos lejos de Malvin, el clima estaba tranquilo, era una zona prohibida. Recuerdo claramente al teniente Gilli diciéndonos en voz alta: ‘¡Estamos en guerra, señores!’ y yo no quería escucharlo, ‘guerra’ era una palabra muy fuerte para mí”, recordó en diálogo con Télam Héctor Spesot, uno de los radioperadores de Belgrano, desde la pequeña localidad santafesina de Lanteri.

El General Belgrano, un crucero de 13.500 toneladas de la Segunda Guerra Mundial botado ileso por el ataque japonés a Pearl Harbor, no contaba con un sonar para detectar la presencia de submarinos, por lo que no pudo identificar a tiempo la amenaza. submarino nuclear de la Marina británica HMS Conqueror, que lo persiguió a 400 millas de distancia y tras 30 horas de vigilancia.

Tras recibir órdenes de ataque, a las 16:02 del domingo 2 de mayo de 1982, el Conqueror disparó 3 torpedos Mark-8: el primero impactó en la sala de máquinas y el segundo destruyó la proa del General Belgran, mientras que el tercero intentó dañar al destructor Bouchard, pero sin dar en el blanco, explotó a 100 metros de esta nave unos minutos después.

El ataque atrapó a la tripulación de Belgran; algunos, como Acosta, acababan de aceptar su turno de guardia y primero lo atribuyeron al ataque aéreo; otros, como Spesot, pensaron que habían “chocado con algo fuerte”, por el freno seco del barco. En cualquier caso, la sensación era la misma: “la situación era grave”.

“Cuando escuché el impacto del primer torpedo, pensé que era un ataque aéreo, porque cuando impactó en una zona que no estaba blindada en el barco, fue como si nos derribaran medio metro del suelo. Recién tenía un turno, estaba en la sala de máquinas, abajo, en la ‘barriga’ del barco”, describió Darío Volonté, entonces ingeniero naval en el Belgrano, ahora letrista de renombre mundial.

Volonté ayudó a sus heridos, quemados, con heridas de distinta gravedad, a salir de la sala de máquinas hasta llegar a cubierta.

El destructor Piedrabuen, con 300 tripulantes a bordo, pudo salvar a unos 270 sobrevivientes; Gurruchaga rescató a 360 náufragos, más de cuatro veces su tripulación

Las balsas ya habían sido asignadas y preparadas para acomodar grupos de veinte tripulantes; Estaban equipados con artículos de supervivencia como aparejos de pesca, caramelos concentrados, agua y un botiquín de primeros auxilios.

El entrenamiento de abandono fue real esta vez. Según habían podido saber durante el entrenamiento, los marineros se preparaban para la evacuación durante la hora “que les dio la nobleza de Belgran” para poder evacuarlos antes de hundirse a 4.200 metros bajo el nivel del mar. el fondo de la cuenca de Los Yaganes, al sur de Malvinas, en el Atlántico Sur.

Algunas condiciones jugaron a favor de los supervivientes, como la forma lenta y paulatina en que el crucero se hundió, o el hecho de que las llamas producidas por la explosión del torpedo permanecieron en el interior y no se esparcieron por el combustible derramado por el buque. agua que rodea las balsas.

“Yo siempre digo que Belgrano fue otro caído de Malvín; luchó con nosotros, y cuando se hundió, por la forma en que lo hizo, como un sacacorchos, no ejerció la presión ni la succión que haría falta. balsas con él, que revoloteaban a su alrededor, que causarían muchas más muertes. Se fue solo”, revivió Volonté.

En el rescate marítimo participaron los destructores ARA Piedrabuena y ARA Bouchard, el aviso ARA Gurruchaga y el buque polar reconstruido en el Hospital ARA Bahía Paraíso.

Ante esta noción de Belgrano hundiéndose lentamente, Spesot recordó el sentimiento que lo asaltó: “El general Belgrano caminaba lentamente hacia el agua, y en ese momento yo no quería verlo; todo lo que teníamos adentro se fue con el barco que era nuestro. segundo hogar donde estábamos protegidos por algo. Pero cuando el barco desapareció y no vimos tierra firme, me golpeó un páramo terrible”.

Un fuerte temporal azotó las balsas desde la tarde y toda la noche de ese domingo, así como en la madrugada del 3 de mayo: enorme oleaje, vientos de hasta 120 kilómetros por hora contribuyeron a la sensación térmica, que se estimó en entre 10 y 20 grados bajo cero, puso a prueba la resiliencia de los sobrevivientes que pasaron de 20 a 43 horas en el mar antes de ser rescatados.

“Tuve que estar en 3 balsas: la primera se estrelló al chocar contra el bote, nos quedamos en el agua y nadamos hasta la siguiente balsa. Cuando nos levantamos, estaba en mal estado, perdió aire, en el momento en que vimos nuestro costoso barco “entonces el alférez pensó que podíamos acercarnos a otra balsa. Entre tantos heridos, logramos amarrarnos a otra balsa, aunque estábamos a merced del mar con una tormenta terrible”. , dijo el operador de radio Télam al salteño Jorge Alfredo García, quien aseguró que la noche fue “la más larga de su vida”.

El Escuadrón Aeronaval de Exploración del Río Grande desplegó su aeronave Neptune, clave para la observación de las primeras balsas.

Seis horas después del naufragio, se ordenó un operativo de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes que intervinieron en barcos y aviones bajo el lema “no dejar marinero atrás”.

En el salvamento marítimo participaron los destructores ARA Piedrabuena y ARA Bouchard, el aviso ARA Gurruchaga y el buque polar reconstruido en el Hospital ARA Bahía Paraíso; Por aire, desde el Río Grande, el Escuadrón Aeronaval de Exploración desplegó su Neptuno, clave para observar las primeras balsas -que ya se habían desplazado unos 80 kilómetros al sureste del lugar del hundimiento- al mediodía de este lunes 3.

“Era más o menos el lunes al mediodía, cuando pasó un avión, dio vueltas y tiramos pintura al agua desde la balsa, jugamos con el espejo de iluminación y usamos un kit de supervivencia con elementos de señalización para vernos. A las pocas horas, en medio de la oscuridad, vimos la luz de Gurruchag que nos salvó; eran nuestros ángeles de la guarda”, recordó García.

793 tripulantes fueron rescatados de las heladas aguas del Atlántico Sur, 770 de los cuales sobrevivieron.

Piedrabuena con 300 tripulantes a bordo logró salvar a unos 270 sobrevivientes; Gurruchaga rescató 360 naufragios, más de cuatro veces su tripulación; Bouchard continuó rescatando a los náufragos, a pesar de sufrir una falla en sus motores; mientras que Bahía Paraíso logró salvar a los últimos 18 tripulantes vivos tras 43 horas de intensa búsqueda.

El martes 5 de mayo las naves arribaron a Ushuaia, donde los sobrevivientes fueron desembarcados para una rápida asistencia y las operaciones de búsqueda y rescate continuaron hasta el 9 de mayo, pero solo se encontraron balsas vacías o con tripulantes muertos.