Contrabando a Bolivia: Policías que viajan con armas declaran como testigos

Gas pimienta en caso de contrabando a Bolivia desde Argentina. (Archivo de foto)

Gendarmes argentinos que conformaron el primer comando Alacrán desplegado en Bolivia en 2019 tras el golpe de estado contra Evo Morales Declararán este martes como testigos en la causa en la que se le imputa Dificultad contrabando de municiones de Buenos Aires a La Paz en noviembre de 2019.

Se trata Gendarmes que viajaron a Bolivia a bordo de la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Argentinaque portaba municiones antidisturbios, granadas lacrimógenas y otros pertrechos represivos, que terminaron en manos de la policía y fuerza aérea del país, según la denuncia que dio origen a la causa judicial.

La ronda de renuncias ordenada por el juez Penal Económico Alejandro Catania se extenderá hasta el 20 de mayo, según una resolución que ordenó citar a diez gendarmes.

El magistrado lo invitó específicamente a “declarar ante el personal que formaba parte de la misión de Gendarmería Nacional que fue desplegado en el estado multinacional de Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020“, según la resolución con la que estuvo de acuerdo Télam.

se trata de 10 de 11 gendarmes quienes formaron parte de la primera misión a Bolivia: El Comandante del Contingente Martín Hidalgo quedó fuera de una nómina que No se realizaron trámites aduaneros a su llegada al Aeropuerto de El Alto en Bolivia.

Se trata de gendarmes que viajaron a Bolivia a bordo del Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que transportaba municiones antidisturbios, granadas lacrimógenas y otros pertrechos represivos. (Archivo de foto)

En este grupo ya se han manifestado gendarmes que desempeñaron funciones en La Paz entre el 10 de enero y el 1 de marzo de 2020, así como quienes formaron un contingente destacado en suelo boliviano entre el 28 de febrero y el 20 de junio del mismo.

En esta investigación trata de reconstruir el destino de las municiones contra los disturbios que dejaron Argentina con el supuesto uso en la defensa de la sede de la Embajada Argentina en La Paz y la residencia del Embajador, pero sería desviado a otras manos, que serían utilizados en la represión Manifestantes del Movimiento Socialista que se opusieron al golpe.

En las dos primeras rondas de evaluación, los gendarmes confirmó que no habían utilizado las municiones trasladadas a Bolivia y que no habían dado en el blanco, desacreditando así la hipótesis que esa podría ser la razón por la cual el material represivo no regresó a la Argentina, dijeron fuentes con acceso al expediente.

Así lo declaró el tercer contingente de gendarmes en primera ronda de sentencias se mudó a Bolivia en vuelos comerciales, que no portaban armas y que portaban en ese pais -que fueron entregados allí- fueron almacenados en un depósito de un tamaño máximo de dos metros cuadrados, de modo que, por ejemplo, no llegarían allí 70.000 proyectiles de goma, cuyo destino se investiga.

Comenzando con y investigación interna de la propia gendarmería se constató que la munición trasladada a Bolivia no fue utilizada por los gendarmes que fueron enviados a ese país, por lo que se supone que ahora el juez obtendrá la misma información, pero dentro del expediente judicial.

La Justicia trata de averiguar qué material se retiró de ese vuelo en noviembre de 2019, quién lo descargó, dónde se obtuvo y qué documentación existe al respecto. (Archivo de foto)

El tribunal está tratando de determinar qué material se retiró de ese vuelo en noviembre de 2019, quien lo descargo, dónde se adquirió y qué documentación existe al respecto; Por lo tanto, aún está a la espera de recibir documentación de apoyo de Bolivia sobre los documentos incriminatorios que ya obran en el expediente, tal como fueron aportados por los querellantes.

Los hechos que dieron lugar a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio mediante una presentación firmada por el ministro de Justicia Martín Soriou; la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.

en el registro acusan al expresidente Mauricio Macri; sus Ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de logística y operaciones de estas fuerzas, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

Actor de la jurisdicción penal económica Claudio Navas Rial También acusó a los exfuncionarios de la administración de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Estado Mayor), Jorge Faurie (canciller) y Fulvia Pompea (secretaria de Asuntos Estratégicos de la Nación)..

También estaba en el archivo. acusó al comandante de gendarmería Adolf Héctor Calibuidentificado como quien coordinó con la policía boliviana el despliegue de fuerzas represivas en los días en que golpe contra morales.

En el expediente se acusa al expresidente Mauricio Macri; sus Ministros de Seguridad y Defensa Patricia Bullrich y Oscar Aguad (foto archivo)

EN investigación paralela de la justicia boliviana, el 30 de marzo, un ciudadano de ese país declaró ante el Ministerio Público que había estado trabajando en la Embajada Argentina en La Paz durante los últimos 20 años y que había ocupado el cargo de Jefe de Seguridad en la misión diplomática ; información revelada por el diario Página/12.

como testigo, Jorge Bernardo Salinas Berros contó cómo fue la descarga la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina en la que se transportaba la munición.

“Me pararon que varias personas, cuatro o seis, estaban recogiendo cajas que evidentemente no eran grandes. Pregunté con curiosidad qué había dentro que pesaban tanto, y los policías me dijeron que llevaban que los gases y municiones eran pesados“, Él dijo.

Salinas Berros también explicó que tuvieron que recurrir a montacargas para sacar toda la munición, y que parte del cargamento había sido recogido por la policía boliviana y otras fuerzas aéreas del país. aceptación de la denuncia.