Cómo la investigación científica ha ayudado a descubrir el genocidio de Napalpi

El antropólogo y lingüista alemán Lehmann Nitsche tomó estas fotografías el día de la masacre. Decenas de nativos serían acribillados a balazos desde este avión. (Foto: Instituto Iberoamericano de Berlín.

El 19 de julio de 1924, entre 300 y 500 indígenas que se declararon en huelga y exigían una compensación justa por la cosecha de algodón fueron fusilados desde el avión por policías y civiles armados que respondieron al gobernador del Chaco, Fernando Centen.

Este hecho, conocido como la Masacre de Napalp y silenciado durante casi un siglo por la historia y los medios tradicionales, es considerado un crimen de lesa humanidad. Y documentos encontrados por la historiadora del arte e investigadora del Conicet Mariana Giordano serán parte de las pruebas en el Proceso de la Verdad que inició el 19 de abril en Resistencia, Chaco.

Giordano, quien se desempeña como investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) y es docente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), trabaja con imágenes y discursos sobre los indígenas chaqueños desde su tesis de licenciatura. , más de 20 años.

Historiadora y científica Conicet Mariana Giordano.

El historiador contribuyó a la creación de imágenes fotográficas de la época El antropólogo y lingüista alemán Lehmann Nitsche el día de la masacreque estuvieron en el Instituto Iberoamericano de Berlín. En una de estas imágenes se ve una avioneta con un piloto en la cabina, que muestra la inscripción “2 Chaco” y al frente funcionarios, policías con fusiles y el mismo Nitsche, luego los vecinos de Creole y al fondo, indígenas que no se sumaron al paro y fueron identificados con un pañuelo blanco.

“Siempre me he preguntado por qué estos aborígenes visten ropa blanca”. Y de los informes orales de los sobrevivientes que proporcionó Colega historiador Qom Juan Chico (falleció en 2020) Logramos reconstruir lo sucedido: Días antes de la masacre, las autoridades repartieron estos pañuelos blancos a los indígenas, quienes no se sumaron al paro para “etiquetarlos” y distinguirlos de “rebeldes”, dijo Giordano.

Para sacar a la gente de sus casas, incluidos mujeres y niños, arrojaron comida y dulces desde el avión y luego los lanzaron por los aires.

“Trabajo en cultura visual y antropología, en una representación conformada por la sociedad. y los medios hegemónicos de los pueblos indígenas. La constante es calificarlos en la prensa y estigmatizarlos como revoltosos y desapegados cuando en realidad eran explotados”, explica a Télam el historiador.

“Los métodos que utilizo se basan en cruzar fotografías y otros documentos gráficos con un marco teórico que concibe la imagen como una construcción o un recorte de la realidad. Lo que queda fuera de la vista se complementa con documentación, periodismo y memorias comunitarias. Porque las imágenes no hablan por sí solas, requieren contexto”, apunta.

El papel de la prensa en la historia.

En las fotografías de Nitsche, los residentes originales que no se unieron a la huelga fueron identificados con un pañuelo blanco. (Instituto Iberoamericano de Berlín).

Para llevar a cabo su investigación, Giordano recurrió a los registros periodísticos de la época. La mayoría vio el problema como una “confrontación”, aunque el testimonio oral de testigos directos lo confirma. los aborígenes en huelga estaban desarmados. Y también revelaron detalles escalofriantes, como el hecho de que se arrojaron alimentos y dulces del avión antes del tiroteo para expulsar a las personas (incluidas mujeres y niños) de sus hogares. y luego cortarlos del aire.

Los informes de sobrevivientes compilados por Juan Chico también describen que la persecución y muerte de los huelguistas continuó durante varias semanas en lo que entonces era selva y de muy difícil acceso.

A pesar del ocultamiento y distorsión por parte de la prensa hegemónica, heraldo del nortePeriódico chaqueño contra el gobierno, editado en Corrientes, Un año después de la masacre, en 1925, publicó un número especial. Allí condenó lo sucedido y acusó la masacre del gobierno nacional en cooperación con las autoridades locales y algunos comerciantes y colonos blancos.

Documentación histórica junto con relatos de testigos oculares, permitió reconstruir el hecho como una masacre cometida por el Estado (Chaco no era una provincia en ese momento, sino un territorio nacional) durante el reinado de Marcel T de Alvear y en el contexto de “reducción” ).

Esto llevó a casi un siglo después, en 2014A iniciativa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía del Chaco, a cargo del Procurador Diego Vigay, se iniciará una investigación y una solicitud por genocidio.

Investigación de Mariana Giordano VER VIDEO

“Lo que pasó en Napalpí fue más que una masacre. Fue un proceso de aculturación y ocultamiento de diferentes etnias: qom, moqoit, wichí a vilelas. Después de la masacre, los sobrevivientes dejaron de hablar su propio idioma y se volvieron invisibles. La etnia Vilil, que era vergonzoso que los integrantes de esta comunidad actuaran en conjunto con la policía y etiquetaran a sus compañeros, prácticamente desapareció”, dice el historiador.

El sitio de la reducción del Estado “pasó a llamarse ‘Colonia Indígena’, otro acto de ocultación y un intento de homogeneización”, explica Giordano.

Semanas antes de que comenzara el juicio de Pravda, artistas de diferentes partes del país visitaron la colonia indígena (donde se encuentra el memorial) y hablaron con los descendientes de las víctimas de la masacre. Luego recrearon lo que sucedió en la exhibición de arte, que se exhibe en la Casa de las Culturas de la Resistencia, el sitio del histórico Tribunal de la Verdad, que comenzó esta semana.

Como Guernica, la ciudad vasca bombardeado durante la Guerra Civil Española que Picasso inmortalizó en su obraSerán tratados con una herida abierta, que la ciencia, el arte y la justicia están tratando de curar.