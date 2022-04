Castillo presentó su iniciativa para una nueva constitución

Foto: Agencia Andina

presidente de Perú castillo de pedropresentó este lunes al Congreso su proyecto de reforma constitucional para que en las próximas elecciones municipales y regionales previstas para el 2 de octubre se pregunte a la ciudadanía si aprueba la convocatoria del consejo constituyente.

La propuesta del presidente incluirá un certificado que preguntará “¿Aprueba la convocatoria a una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución política?”

Sin embargo, la Carta Magna vigente no permite la convocatoria a una Asamblea Constituyente, por lo que la iniciativa de Castillo también contempla una reforma constitucional previa para incluir un nuevo artículo que asegure la activación de los mecanismos de asamblea.

Excepto, Castillo no tiene mayoría en el parlamento.

“La redacción y aprobación del proyecto de nueva Constitución corresponde a la Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, cuyo proyecto de Constitución se somete a referéndum de ratificación”, es el texto que el Gobierno pretende incorporar a la Constitución vigente.

Foto: Agencia Andina

El texto enviado por Castillo y el jefe de Gabinete Aníbal Torresel presidente del parlamento, María del Carmen Alv.y, incluye que el proyecto es “urgente”, por lo que debe ser abordado “mejor por el Congreso”.

Por su parte, Alva criticó que la intención de Castillo detrás de la iniciativa era “cerrar” la Cámara en una especie de “golpe de Estado”.

“Aquí nadie es ingenuo, sabemos lo que quieren. Desde el primer día se supo que el objetivo era cerrar el congresoAlva objetó el proyecto, que consideró “imposible”.

El titular del Congreso, el opositor Acción Popular, rechazó este miércoles el anuncio de Castillo en estas condiciones.

“Estamos tratando de evitar que se convierta en Cuba o Venezuela, la meta de este gobierno es cerrar el Congreso y sin Congreso no hay democracia”, dijo.

El oficialismo acusa a la actual Constitución, adoptada en 1993 por el entonces presidente Albert Fujimori, de promover las desigualdades económicas que sufre Perú porque consagra un modelo de libre mercado.

Castillo asumió el poder en julio de 2021 y entre sus promesas electorales estaba una enmienda constitucional de 1993.

Alva explicó que el sucesivo voto de confianza en el Legislativo a varios gabinetes ministeriales por parte de Castillo -cuatro desde su toma de posesión- estuvo condicionado a que el presidente no tuviera “luz verde” porque si no, “el Congreso ya no debería existir”.

Cuando asumió el cargo en julio pasado, Castillo dijo que impulsaría la reforma, y ​​en noviembre pasado envió al Congreso un proyecto de ley para reformar cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como razón de la destitución del presidente y el tema de la confianza en los miembros del gabinete. .