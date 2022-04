Cambio de hábitos: ¿adiós a la pareja compartida?

Después de la pandemia, cada vez menos argentinos comparten pareja.

A pesar de la relajación de las medidas de atención del coronavirus, pocos se animan a compartir pareja fuera de los lazos familiares y el vocero del Instituto Nacional Yerba Mate (INYM) consideró esto Interrupción del “mate de rondas sociales llegó para quedarse” debido a la pandemia del coronavirus.

Los especialistas del INYM han considerado esto la pandemia de coronavirus ha cambiado permanentemente los hábitos y dijeron que “la pandemia ha resultado, entre muchas otras cosas, en que ya no se comparte socialmente el mate, aun cuando termine el distanciamiento”.

Voceros de Telem advirtieron que “se puede compartir con una pareja o con hijos, pero ya no entre amigos, conocidos, familia extensa o compañeros de trabajo”.

Según la agencia Lo que reafirma que esta infusión es menos compartida es el aumento del número de amigos “en circulación” está directamente relacionado con “Récord de ventas de yerba mate el año pasado”.

El ingreso de hojas de yerba mate a los secaderos durante 2021 ascendió a más de 882 millones de kilogramos, mientras que el mercado interno movió más de 282 millones de kilogramos, lo que representa cifras históricamente récord en producción y consumo, informó el INYM.

Al respecto, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADeER) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que analizó los cambios en los hábitos relacionados con la pareja, encontró que solo la mitad de los encuestados volvería a compartir pareja con otras personas. que no pertenecen a su círculo íntimo.

De la investigación de las instituciones de educación superior costeras, parece que antes de la pandemia de coronavirus El 96 por ciento de los encuestados compartía amigos en el trabajo, cuando enseña en una universidad o cuando se reúne en un local con personas que no se consideran amigos cercanos.

de los cuales totales El 71 por ciento dijo que seguían compartiendo pareja, pero solo con su grupo familiar o convivientes, y el 50 por ciento dijo que “volvería a las costumbres tradicionales después de la pandemia”.

El estudio, realizado por Norma Levrand, investigadora del Instituto de Estudios Sociales Conicet/UNER, y Claudia Staffolani, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, también encontró que “La costumbre de tomar mate se mantiene y el número de tomas diarias no varía significativamente”, aunque también apuntó que el 20 por ciento de los encuestados utiliza otras infusiones.

Las Marías, una de las principales plantas yerbamateras de la provincia de Corrientes, aseguró en diálogo con Télam que Desde el inicio de la pandemia ha incentivado “a los consumidores a evitar situaciones epidémicas, incluido el consumo individual de mate”.

Agregó que “en cuanto a los hábitos de consumo, el cambio más notorio se dio por la pandemia del mate sin compartir”, sin embargo, desde el balance de la empresa”

En este marco, Karla Johan, amiga del sumiller, creía que hubo un “boom de madres, un cambio cultural” durante el encierro provocado por la pandemia del coronavirus. que de la mano con la imposibilidad de compartirlo, llevo a todos a interesarse más por “la infusión: lo que he estado esperando toda mi carrera”, bromeó.

Las encuestas sugieren un mayor consumo circulante de mate y yerba.

“Era común que alguien entrara a una casa y tomara un mate ya iniciado o hecho de una manera que el anfitrión tiene, también había gente que bebía porque era del grupo y se contagiaba”, expresó una mujer que lleva 18 años dedicada a esta tradición argentina.

En ese sentido, explicó que “al tener que estar más tiempo en casa”, mucha gente “mejoró y empezó a probar cómo les gustaba, con qué tipo de yerba, con qué tipo de madre”, y señaló que otra situación que necesario enfatizar durante la pandemia fue la “conexión de los jóvenes con una pareja”.

A partir de su experiencia y de las reflexiones y debates que surgen de los talleres y sus intervenciones a través de su cuenta de instagram con casi 19.000 seguidores, Johan señaló que “después de una pandemia creo que lo que ya está pasando es que va a pasar en Uruguay o en Siria o Líbano, donde toman mucho mate, salen hasta con un termo bajo el brazo, pero cada uno con su especie y una pajita”.

El Departamento de Salud de la nación dijo que era mejor evitar compartirlo, especialmente durante el invierno y las enfermedades respiratorias estacionales.

“No creo que se vuelva a compartir la bombilla, pero en un ambiente íntimo sí, porque tiene relación con nuestra cultura, un amigo conocido te permitirá unirte, hablar mientras yo bebo, también escuchar, dejar que los demás hablar y viceversa”, dijo el especialista.

En cuanto a otra área en la que ya no ves socios moviéndose de una persona a otra en las aulas universitarias, donde muchos alumnos optan por una infusión diferente o cada uno toma la suya.

“Antes nos poníamos de acuerdo y uno se ponía equipo, otro yerbú, otro unos bizcochos y durante el curso compartíamos, ahora me da pereza ponerme todo lo que viene, a lo mejor compro café o agua y ya”. dijo Gonzalo, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

“No voy a volver a compartir amiguito, no es algo que me encante, solía tener alguno cuando me pasaban en el trabajo o con un grupo de amigos, pero la verdad te pones a pensar y no me gusta. .” se piensa tanto que además del coronavirus está la gripe y el resfriado común”, dijo Ernesto, de 36 años.

de Departamento de Salud de la Nación La recomendación es clara: aunque en las últimas recomendaciones sanitarias no se ha mencionado nada, así lo han indicado Es mejor evitar compartirlo, especialmente con enfermedades respiratorias invernales y estacionales.