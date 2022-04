Cafiero pidió que el enfoque global de la alimentación lo decida “el Estado y no los mercados”.

El titular del Palacio San Martín destacó la importancia de las negociaciones para la seguridad alimentaria mundial.

El canciller Santiago Cafiero pidió este viernes que “el Estado y no los mercados” decida sobre el acceso global a los alimentos después de la guerra y que los organismos multilaterales jueguen un “papel más decisivo” para garantizar la seguridad alimentaria, al tiempo que reafirmó la postura de Argentina “condenando la invasión de Rusia”. de Ucrania no ha cambiado en nada ”después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuviera, que decidió suspender a Rusia como observador.

“Argentina está tratando de jugar un papel protagónico en este enclave de ‘diplomacia plena’, en el que persigue esta agenda humanitaria, que tiene que ver no solo con la guerra sino también con la pospandemia”, dijo Cafiero. Implicaciones para la economía del país derivadas del conflicto en Ucrania en una rueda de prensa en Roma, donde visitará con una agenda completa.

En ese contexto, el Ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “Argentina tiene una gran capacidad productiva, es el tercer productor mundial de soja, es un exportador natural de alimentos y ha ido ampliando sus fronteras productivas desde su ingreso a la UE. biotecnología’.

“Hay un problema endémico que debemos trabajar de manera sistemática. La guerra claramente revela mucho más brutalmente lo que lamentablemente vamos a sufrir, que se ve en el acceso a los alimentos, la seguridad alimentaria”, dijo tras reunirse con el director del Programa Mundial de Alimentos. David Beasley, minutos después de reunirse con el Director General de la Oficina de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) Qu Dongyu.

Según Cafier, en un contexto agudizado por el conflicto, “lo que ya se ha discutido es la necesidad de una nueva arquitectura financiera global. Esto ya fue parte del debate que tuvo la Argentina, que llevó al G20 y a los distintos foros en los que se pronuncian”.

Argentina ha mostrado evidencias de su crisis de deuda y ha demostrado lo cada vez más difícil que se genere un proceso de desarrollo económico con tales niveles de endeudamiento, pero creemos que se debe tomar una medida mucho más contundente, de mayor volumen y alcance que la que se ha hecho. ha sido el caso hasta ahora”, argumentó el ministro antes de las negociaciones con su homólogo italiano Luigi Di Maio.

Para Cafier, “era parte de la propuesta de antes de la guerra, entonces lo que empieza a ser parte del debate es la disponibilidad de alimentos”.

“También necesitamos tener una discusión honesta sobre cuáles serán las herramientas del multilateralismo para que los alimentos sean accesibles de manera segura en todo el mundo. De lo contrario, lo mismo sucederá con las vacunas cuando hubo propuestas de mecanismos multilaterales que fracasaron antes de comenzar. el supuesto de que la vacuna va a ser un bien público, que va a estar disponible de forma solidaria, y eso no sucedió”, lamentó el canciller.

En ese contexto, durante una conferencia de prensa en la Embajada Argentina en Italia, Cafiero dijo que “los países ricos lograron la doble o triple vacunación mucho antes que los países pobres, y eso quedó muy claro. Necesitamos que esto no pase con el acceso a los alimentos”.

“Este será y es un desafío que se está discutiendo hoy. Necesitamos que las instituciones multilaterales jueguen un papel más decisivo y que no decida el mercado, sino los estados”, dijo.

“Sucedió que cuando el mundo estaba bajo un estrés muy complejo, como una pandemia, los países ricos centralizaron el acceso a la vacuna. No hubo transferencia de tecnología ni exención de patentes. Todas estas políticas no existieron, lo que resultó en preferencia de mercado”. añadió.

Para el Canciller, “ahora viene otro desafío que pondrá a prueba todo el multilateralismo que es el acceso a los alimentos. Ese es el debate que viene ahora, si mañana termina o no la guerra, y ojalá”. “En otras palabras, todo este viaje tendrá un impacto muy fuerte, por lo que se deben diseñar nuevos mecanismos o reelaborar los existentes, pero revelarlos más sinceramente”.

Cafiero también mencionó que Argentina se quedó en la OEA este jueves para excluir a Rusia como observador.

“Argentina tiene una postura fundamental en la condena de la invasión rusa a Ucrania. Lo hizo el 28 de febrero, cuando me tocó a mí decirlo en la apertura de la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y luego lo hizo gradualmente”. “En el órgano que se ocupa de la seguridad internacional, la paz y los derechos humanos, que es la Asamblea General de la ONU”, explicó Cafiero.

Según el Ministro, “Argentina no considera que no se pueda desarmar así el multilateralismo en términos de suspender a Rusia en otro tipo de foros o mecanismos que no necesariamente aborden la seguridad, la paz o los derechos humanos, dado que la OEA debe buscar procedimientos y diseñar herramientas de integración americana”.

“Creemos que este foro no fue adecuado para tal trato y por eso nos abstuvimos, pero eso no cambia la posición de Argentina condenando a Rusia por invadir Ucrania y no cambia la advertencia de que Argentina tiene la ventaja en la investigación de violaciones de derechos humanos en Ucrania. “Ucrania”, subrayó.

El canciller también se refirió al papel del país al frente de la presidencia interina de la CELAC y dijo que había una “responsabilidad de expresar esta voz en América Latina y el Caribe” a finales de este año.

“Cuando tienes que evaluar el impacto de una pandemia, ves que ha sido muy difícil para nuestros países. Y cuando ves que el impacto del aumento de los precios de los alimentos empieza a subir, ves que se está creando inseguridad alimentaria en nuestros países”. Necesitamos alzar la voz, porque Argentina puede hacer un papel, pero es modesto, es un aporte que vamos a hacer, pero necesitamos una respuesta sistémica”, explicó el canciller.

El canciller, que también se reunió con empresarios de la Asociación Industrial Confindustria, consideró “una oportunidad sumamente interesante para hablar directamente con empresarios interesados ​​en invertir en nuestro país” en un encuentro organizado por la Embajada argentina en Italia, presidida por Robert Carlés.

“Venimos a contarles cómo la Argentina está progresando y convirtiéndose en un jugador muy fuerte. A fin de año, Argentina podría terminar como el segundo exportador de litio si la inversión continúa de esta manera. Argentina está creciendo en su inversión minera ,” Él concluyó.