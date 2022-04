Cafiero lanza Comisión de Diálogo Malvinense para “promover la memoria y la afirmación”

Canciller inauguró la Comisión de Diálogo de Malvinas. Foto: Daniel Dabove.

El canciller Santiago Cafiero llamó este domingo la importancia de “promover la memoria y la necesidad” de seguir buscando una “solución pacífica y dialogada” al conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, como parte del lanzamiento de la Comisión de Diálogo de Malvinas en India con la nieta de Mahatma Gandhi.

“La función de esta comisión es apoyar la memoria y la afirmación. Queremos continuar con nuestra misión diplomática, el camino que históricamente se ha trazado la política exterior argentina para encontrar una salida pacífica y dialogada”. El trabajo de la Comisión será otro factor para acercar a nuestras naciones”, dijo Cafiero, junto con Tara Gandhi Bhattacharjee, nieta de Mahatma Gandhi y presidenta del Consejo. Museo Nacional Gandhi.

Y agregó: “Con el tiempo, este reclamo no se ha disuelto, la comunidad internacional no nos ha dejado, y tampoco la India”.

En su encuentro en Nueva Delhi, el Canciller argentino inauguró la Comisión de Diálogo de Malvinas, que busca “promover y dar visibilidad a las resoluciones y declaraciones de la ONU en otros foros internacionales de Malvinas que piden la reanudación de las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido con un con miras a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa por la soberanía, tomando en cuenta los intereses de la población y de conformidad con el derecho internacional”, dijo la Cancillería.

Agregaron que la comisión también forma un espacio “Es necesario fortalecer los lazos bilaterales en torno a uno de los temas centrales de la política exterior argentina”.

Gracias a quienes participaron en el lanzamiento de la Comisión de Diálogo de Malvinas en India 🇮🇳 Como sigue de la Resolución de la Asamblea 2065 @ONU_esla comunidad internacional alienta a Argentina y Reino Unido a sentarse en una mesa y discutir. https://t.co/XTnpWHGBKj -Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) 24 de abril de 2022

En ese sentido, Cafiero afirmó: “Poner en marcha una comisión de estas características, poner más énfasis en el debate internacional para cumplir el mandato de la Resolución 2065 de la Asamblea de la ONU, que establece que Reino Unido y Argentina deben reunirse. Es sumamente importante y motivador para nosotros discutir y resolver definitivamente la disputa de soberanía”.

agradecióIntegrantes de la Comisión de Diálogo por “su compromiso con el llamado de la comunidad internacional” de resolver el tema de Malvinas a través de negociaciones bilaterales con el Reino Unido, expuso los principales argumentos de la posición argentina al respecto y enfatizó la importancia de las relaciones bilaterales con la India.

El titular del Palacio San Martín dijo: “Parte del territorio argentino fue usurpado por el Reino Unido hace 189 años. La Argentina, por su tradición diplomática, siempre ha optado por una solución pacífica al conflicto de 1982. Pero si Si miramos el comportamiento de Argentina a lo largo de su historia, encontramos que la búsqueda de una solución pacífica, definitiva y dialogada, que respete la integridad y la cultura de los isleños.

Cafiero lamentó que Reino Unido no se haya sentado a la mesa de negociaciones, y dijo que “tenemos un apoyo histórico para la reanudación de las negociaciones, que se va confirmando año tras año”.

“El G77+China, la OEA, la CELAC, el Mercosur y, por supuesto, el foro que estamos trabajando junto con la India, el Comité de Descolonización de la ONU, que todavía hay un problema de soberanía”, subrayó.

En su cumpleaños, Gandhi mencionó su lucha por la verdad y la no violencia en todas partes del mundo y pidió lo mejor para nuestro país.

Además de Tara Gandhi, la Comisión de Diálogo está compuesta por Shashi Tharoor, Vicesecretario General Adjunto y Ex Vicesecretario General de las Naciones Unidas; Suresh Prabhu, Miembro de la Cámara Alta del Parlamento y ex Ministro de Comercio e Industria del país; Shazia Ilmi, vocera del gobernante BJP; y Rengaraj Viswanathan, ex embajador de India en Argentina.

Cafiero también sostuvo una reunión de trabajo en Nueva Delhi con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, quien elogió la asociación estratégica bilateral, coincidió en las líneas maestras de las posiciones de los dos países en el contexto internacional y decidió relanzar las relaciones políticas y económicas entre ambos países. dos naciones