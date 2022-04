Cafiero: “El reparto de sanciones o bloqueos no es productivo para la paz y el diálogo”

Canciller Cafiero recorrió Venecia y Roma y continuará la próxima semana en India / Foto: Cris Sille.

El canciller Santiago Cafiero afirmó que “el reparto de sanciones o bloqueos no es productivo para el establecimiento de la paz, el diálogo y las negociaciones diplomáticas” y Lo abogó antes del IX. En la cumbre de Estados Unidos en Los Ángeles el próximo junio, Estados Unidos, como país anfitrión, tuvo un “papel de liderazgo en la agenda positiva” para la región.

En diálogo exclusivo con Télam en la capital italiana, donde este viernes se reunió con funcionarios de la ONU y comerciantes, así como con su homólogo Luigi Di Maio, y como parte de una gira esta semana por Venecia y Roma, que continuará la próxima. en India, el titular del Palacio San Martín evaluó las prioridades de la política exterior argentina.

R) Sí, analizó la posición del país frente a la invasión rusa de Ucrania, la próxima Cumbre de las Américas, la situación en América Latina y también la votación mañana en Francia entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen.

Durante el diálogo con esta dependencia, el Canciller legó La posición de Argentina sobre la aplicación de sanciones a nivel internacional, Luego de la invasión rusa a Ucrania, iniciada en febrero, muchos países occidentales han recurrido a este instrumento contra Moscú, y frente a este problema dijo que la Argentina proponía una “vuelta al diálogo”.

Cafiero defendió que ante IX. Cumbre de América tuvo un “papel protagónico en la agenda positiva” para la región / Foto: Cris Sille.

Esta semana, Argentina -al igual que Brasil y México- se abstuvo en la Organización de los Estados Americanos (OEA), que suspendió a Rusia como observador permanente del organismo hemisférico, medida con efecto inmediato hasta que la Federación Rusa “cese las hostilidades” y retire sus tropas de Ucrania.

“Hoy, Argentina no cuenta con un marco regulatorio para generar sanciones unilaterales. De hecho, hay una ley que lo impide”. explicó Cafiero.

“Por otro lado, ¿qué Argentina busca y propone la vuelta al diálogo, calma la situación y sinceramente no creemos que el reparto de sanciones o bloqueos sea productivo para el establecimiento de la paz, el diálogo y las negociaciones diplomáticas. Este es un desafío que tenemos hoy, con un llamado a la paz”, dijo el Canciller.

Cumbre de la Agenda Americana

De cara a otras cumbres internacionales, Cafiero también mencionó la agenda que asumirá el país en la IX. La Cumbre de América, que se realizará en Los Ángeles, California a principios de junio.

“La Argentina siempre tendrá propuestas de América Latina y estos valores. Hoy estamos frente a los problemas que merecen ser abordados”, dijo el canciller en referencia a la presidencia interina de la Mancomunidad de América Latina y el Caribe (Celac). ) realizadas por el país.

“Si bien la guerra en Europa de alguna manera llama toda la atención de la opinión pública, no es menos cierto que lo que está pasando en Haití con la crisis humanitaria que existe y no se disipará porque no haya atisbos mediáticos.Cafiero observó.

Para el jefe de la diplomacia nacional, “hay algo en lo que trabajar”, especialmente en temas como “seguridad alimentaria”lo cual es un requisito que “asegura el acceso a los alimentos en la región, que también es necesario para garantizar la estabilidad política en la región”, señaló.

“Todos deben ser una opinión que Estados Unidos no puede olvidar. Las alertas de país y las sanciones y bloqueos no son función de Argentina, nunca lo fue y nos parece que lo es Este tipo de acciones en la región han creado mayor desigualdad y mayor fracaso social”. dijo Cafiero.

“Necesitamos una agenda positiva para la región. Necesitamos que Estados Unidos juegue un papel de liderazgo en esto. También debemos tener en cuenta lo que está pasando en Perú, por ejemplo, con mayor compromiso de parte de todos para defender la democracia y la estabilidad”, ilustró.

Para un ministro que se enfrenta a una reunión de jefes de Estado y de Gobierno estadounidenses, la próxima cumbre de América debe ser “un espacio para discutir la agenda de América Latina y el Caribe, de América en su conjunto”, y no para seguir discutiendo solo temas fuera de la zona. “

Y en la misma línea, advirtió: “No discutir nuestros problemas cotidianos no los resuelve, solo los invisibiliza”.

Francia y las papeletas

Por último, Cafiero se refirió a la votación clave que afronta Francia este domingo entre la candidata de extrema derecha Marine Le Pen y el actual presidente Emmanuel Macron.

En ese sentido, el Canciller señaló que para Argentina “no es lo mismo” quién ganará en la votación que definirá mañana al Presidente de Francia en 2027.

“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. Tenemos una visión mucho más cercana a la del presidente Macron, como dijo el presidente Alberto Fernández”. estresado.

“Para Argentina la visión de buscar mayor justicia, mayor igualdad, no es la misma. Tenemos una agenda mucho más cercana con Macron”, dijo el canciller.

Para el Canciller, en “Hay diferencias, por supuesto, pero tenemos una agenda más compartida en el centro de la búsqueda de un mundo más justo y con una perspectiva más social”.