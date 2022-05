Bonafini: “La política no es una forma de buscar trabajo”

“Todos los días se está haciendo una revolución. Decimos luchar contra nuestros hijos”, dijo Hebe. Foto: Pepe Mateos.

Hebe de Bonafini, titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, afirmó este sábado que “la revolución está pasando todos los días” y sentenció que “la política no es una forma de buscar trabajo” cuando encabezó el acto por el 45 aniversario de la humanidad. entidad emblemática de derechos humanos para la condena de las desapariciones forzadas cometidas por la última dictadura cívico-militar.

“La revolución se hace todos los días. Justificamos la lucha de nuestros hijos. La revolución se hace todos los días y es solidaridad, lealtad y amor al prójimo. Fue una lucha que dieron nuestros hijos. La política no es la forma de buscar trabajo, “, dijo Bonafini en un enérgico discurso en la Plaza de Mayo, donde la ceremonia contó con la presencia de otros destacados oradores.

"Los dueños de los campos ganan cualquier cantidad al mes en una hora u hora corta. Y luego no quieren meter nada"

Además, la líder histórica del movimiento de derechos humanos ha afirmado que está “convencida” del papel de los jóvenes, dado que las nuevas generaciones “nos llevan un kilómetro o dos, si no mucho más, en términos de claridad, fuerza”. y voluntad”.

“Mis hijos e hijas me hablaron del FMI (Fondo Monetario Internacional) y me pareció que no era cierto que era demasiado. Pero la verdad es que están avanzando y llevándose todo. Son codiciosos”, dijo. . .

"Ha sido casi medio siglo de lucha, de ejemplo y de prestigio"

En ese sentido, criticó al ministro de Economía Martín Guzmán y la salida del Gobierno nacional, señalando que “no alcanza al pueblo”, pero dijo que “siempre hay que tener esperanza y expectativas”.

“Nuestros hijos e hijas han dado un paso muy importante en sus vidas y sabían lo que les podía pasar, pero así es la revolución. Al menos en esos años”, advirtió.

Por otro lado, Hebe miró el contexto actual argumentando que los niños “ya no se ríen en el barrio” y lamentando la desigualdad “en un país rico”.

A pesar del frío en la plaza, se respiraba el calor de la lucha histórica.

“Los dueños de los campos ganan cualquier cantidad de dólares al mes en poco tiempo, y luego no quieren poner nada”, dijo.

“Esta plaza (de Mayo) es para gritar, condenar, soñar. Es muy bonita y hay que hacer las cosas con alegría y amor. No se hace solo con las armas, se hace transformando un país que dice lo que cualquiera piensa, sin Negociar con quién se ve mal”, dijo.

Hace un momento, el ministro de Desarrollo Comunitario de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, afirmó que cada vez que uno viene a la Plaza es “escuchar a las madres y aprender”.

También estuvo presente un representante de Parrilli.

“Tiene 45 años. Nací en 1977 y es la vida misma. Ha sido casi medio siglo de lucha, ejemplo y prestigio. Es mucho tiempo para mantener la cohesión y admiración que suscitan y todo lo que forjaron”, dijo. .

Larroque afirmó que un país sin peronismo “no tiene posibilidades de existir” y que nadie “debe enojarse” cuando hace “alguna declaración para encontrar una solución que tenemos que enfrentar en este momento”.

Renato Di Nicola, integrante del grupo de apoyo a las madres en Italia, dijo que hoy “muchos jóvenes vienen a ver el ejemplo revolucionario de la lucha de amor” que llevan las madres.

Hebe de Bonafini no se privó de señalar los problemas no resueltos del actual gobierno.

Pablo Llonto, periodista y abogado antihumanista, aseguró que la fecha fue “muy especial” porque el 30 de abril de 1977, cuando comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo, las madres “bailaron solas”, parafraseando el título de una canción. compuesta por el músico británico Sting. . “Mira 45 años después cómo es la Plaza y la Tierra y cómo nuestra historia ha sabido reconocer a este grupo de madres”, subrayó.

Y agregó: “No tenemos ninguna duda de que hay jóvenes que no dejarán las banderas de sus madres y siempre llenarán esta plaza”.

En nombre de la juventud, Facundo Grande, militante estudiantil de La 25 en el Colegio Nacional de Buenos Aires, fue el primer orador en reconocer que la democracia “fue creada por las madres de Plaza de Mayo cuando nadie la arriesgó por la historia”.

“Hay mucho amor, mucho sentimiento y emoción y hay fe y lealtad a esas madres que dan la vuelta no solo a la pirámide sino a la historia y dejan atrás el pasado más catastrófico de nuestro país, que fue la última dictadura militar. . “él dijo.

El ministro de Desarrollo Comunitario de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, afirmó que cada vez que uno llega a la Plaza es "escuchar a las madres y aprender".

En ese sentido, recordó a aquellos jóvenes que “lucharon por el proyecto de liberación nacional”, así como a los que quieren hacerlo “enarbolando estas banderas”.

Finalmente, leyó un emotivo poema escrito por una niña llamada Mirta Beatriz Lovazzano, desaparecida con solo 18 años el 29 de mayo de 1976 y quien era miembro del Colegio Nacional Buenos Aires.