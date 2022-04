Bizarrap y Paulo Londra Estreno de “BIZRP Music Session #23”

Bizarrap y Londres.

productor de música Bizarrap, uno de los máximos representantes de la escena urbana argentina, lanzó este lunes su ansiada “BZRP Music Session #23” junto al cantante cordobés Paul Londrou, quien sigue dando pasos enérgicos para volver a la escena musical y ganar millones. de nuevas reproducciones..

La canción, que combina el ritmo del reguetón con el sonido de los sintetizadores synth-pop de los años 80, se estrenó primero en Spotify y luego llegó a YouTube con algo de retraso.

“No entiendo por qué llaman cuando nadie ha llamado antes, no entiendo por qué vienen cuando nadie ha venido antes. Esperan ser alguien que conocen y que no viene conmigo. Porque siento como me perdí una vez y hoy, cuando me levanté, no creo que me haya ido nunca”, canta en los primeros versos, en alusión a su regreso tras el final de su batalla legal, por la que quedó fuera de juego. industria durante dos años.

En el siguiente verso, se declara “siempre bendecido”, aunque “habla mal de mí” como un “periodista que inventa problemas”: “No me importa, sigo solo. saben cómo estoy, por eso están conmigo”, canta.

La colaboración entre los dos artistas surgió de un intercambio de mensajes que London inició en privado para hacerle una petición muy especial a Bizarrap: “Quería decirte que vamos a hacer una BZRP Session. No sé si es demasiado”. pero quería reservar el número 23 si puedes, pero todo está bien, avísame qué está pasando “. La cantante rompió el hielo.

El productor, quien compartió una conversación entre ambos en la publicación, respondió a una solicitud de un número que generó varias especulaciones entre sus fanáticos: “Por supuesto que te reservaré 23. Lo haremos cuando quieras”.le dijo a Londres.

Y el domingo por la noche, cCon una foto de ambos Chicago Bulls con chamarras, donde la leyenda del basquetbol Michael Jordan lucía con el mismo número en la espalda, confirmó el nombre del invitado. en una sesión de la que también circularon algunas imágenes “no oficiales”.

un día antes Bizarrap anunció la llegada de la sesión 23 con una imagen de un comunicado que hacía referencia a un fax mediante el cual el deportista anunciaba su regreso a la NBA en 1995; e incluso estableció un requisito de 23 millones de comentarios para ejecutarse en plataformas digitales, el cual se cumplió en tan solo diecinueve horas.

“No lo puedo creer, no pensé que lo haríamos tan rápido. Son increíbles. Hoy a las 19 hs BZRP #23 con Paulo Londra”, Gonzalo Conde, cuatro veces Latin Grammy -nominado a un premio argentino El productor, celebrado anteriormente, estrena el programa, que por razones que nunca resultaron, se omitió y luego se reservó para una cooperación estelar.