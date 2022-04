Audiencia pública en juzgados para abordar el cultivo de cannabis con fines médicos

El Tribunal escuchará varios argumentos antes de decidir cultivar cannabis con fines médicos.

El Tribunal Supremo conocerá este miércoles varios argumentos antes de decidir un caso que recibió un debate en la Corte Suprema sobre si las familias de niños y adolescentes son tratados con cannabis medicinal debe ser autorizado “Crecer para sus hijos sin control estatal”, en el cual Así podría ser la “regla Arriole sobre el autocultivo con fines médicos”según especialistas.

“Estamos gritando que dejen de perseguirnos, que dejen de culpabilizarnos, allanamientos y secuestros de las plantas que cultivamos para nuestros hijos”.le dijo a Télam Laura Acosta, Presidenta de Mamás de Cannabis Medicinal (Macame) y uno de los impulsores del recurso de Amparo, que llegó a los tribunales.

Para acabar con esta situación, esta madre de una adolescente con encefalopatía severa, que redujo sus convulsiones diarias de 400 a una o ninguna gracias al aceite de cannabis que preparan en casa, pide que “se declare inconstitucional la criminalización del cultivo de cannabis que hacemos en el sector privado, sin perjuicio de terceros y por razones de salud”.

La segunda audiencia pública convocada por el juzgado este año abordará un recurso de apelación interpuesto por dos integrantes del Macame contra un fallo en la Cámara Federal en Rosario, al que acudieron en representación de sus hijos menores de edad. exigiendo que se despenalice totalmente el autocultivo de cannabis con fines médicos para tratar las enfermedades que padecen.

Durante la audiencia, cuatro de los 20 amigos de la corte exponen sus argumentos -incluido el CELS-, además del Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y los interesados.

“Se va a abordar un tema sensible en relación a dos temas: el derecho a la salud en general y a la niñez en particular, y el segundo es la criminalización de quienes cultivan cultivos con el fin de obtener medicamentos”, dijo el director de litigios del CELS, Diego Télam. . Morales.

por su parte Coordinador Asociación Pensamiento Criminal (APP) Andrés Bacigalupo explicó a Télam que “Se discute el poder de las familias, madres y padres para cultivar cannabis con fines médicos sin control estatal. para tratar los problemas de salud de sus hijos a partir de aceites elaborados a partir de lo cosechado.

“Discutirán la obligatoriedad de inscribir a los niños en un programa experimental para obtener aceite (industrial) gratis del Estado o en el Programa de Registro de Cannabis (Reptrocann) para que tengan acceso al cultivo controlado de cannabis en sus hogares. “añadió.

Exigen que se declare inconstitucional la criminalización del cultivo de cannabis en recintos privados para uso médico.

Desde la sanción de la Ley 27350 de 2017 Sus reglamentos y varias resoluciones del Ministerio de Salud que lo acompañan han encontrado que las personas con condiciones patológicas están considerando el tratamiento. cannabis medicinal, pueden abordarlo de dos maneras: a través de la disponibilidad aceite producido industrialmente – ya sea a través de adquisiciones, la prestación de trabajo social y prepago, o proporcionada gratuitamente por el estado a partir de la inclusión del paciente en el Programa Nacional para el Estudio e Investigación de la o a través del autocultivo permitido solo a los registrados en Reprocann, lo que le permite tener de 1 a 9 plantas con flores registradas en esta base de datos con receta médica.

“Hay dos cuestiones: la primera es que la ley faculta al estado argentinoo para suministrar cannabis de forma gratuita por razones de salud sólo si la persona está expuesta a procesos experimentales que podrían afectar su integridad física y psíquica”Morales dijo.

“La segunda es que Reprocann tiene regulaciones Esto no impide que la justicia penalice a los autocultivadores registrados, ya que se puede solicitar la inclusión, pero este reconocimiento puede no ser necesariamente inmediato. Por otro lado, es un reconocimiento válido por solo un año, que es un límite que puede permitir la criminalización, “en períodos en los que no aplican, agregó.

Realmente, estudios recientes del CELS enséñalo A finales de 2020 fue detenido un hombre que cultivaba cannabis para su mujer con epilepsia refractaria en el lado bonaerense de San Miguel y a principios de 2021 “un cultivador de cannabis solidario con fines médicos y su hijo fueron privados de la libertad durante 20 días” en Carhué.

“La decisión es tan importante porque el tribunal puede dictar una sentencia ‘Arriola’ sobre el autocultivo con fines médicos”. señaló Bacigalupo.

En ese sentido, recordó que en esa sentencia, que En 2009, la posesión de estupefacientes para consumo personal fue despenalizada por inconstitucional. “Limitar su ámbito de aplicación al ámbito de la intimidad o privacidad y siempre que ello no afecte a terceros”, y no mencionó el autocultivo, lo que llevó a que “durante los 12 años ha habido una gran cantidad de casos penales de casos que caen en el área gris ” como el consumo en la vía pública o en un espacio privado compartido con, entre otros, terceros.

Morales aseguró que se espera la corte oferta “una interpretación más precisa en la que la acusación es clara “delitos destinado en la Ley de Drogas a las personas que cultivan cannabis con fines médicos, al tiempo que estipula que “no es posible intercambiar experimentos para acceder a medicamentos”.

“Siempre lo hemos considerado desde Criminal Thinking”. este reglamento para la autorización de autocultivo con fines médicos es una solución temporal y temporal, porque el camino a seguir es la despenalización (cultivo) y la eliminación del cannabis de la lista de estupefacientes”dijo Bacigalupo.

La cuestión es que “en realidad, tras la entrada en vigor de la normativa del Ministerio de Salud, fue el mismo Estado a través de las fuerzas de seguridad el que siguió criminalizando tanto a los registrados como a los no registrados” en Reprocann, porque hay falencias “en la formación de policías y fuerzas de seguridad en esta regulación, que es excepción del Código Penal’.

Entre argumentos amicus ser expresado contra como exige Macema, sospecha de riesgo de intoxicación o dependencia del cannabisasí como la necesidad de preservar tanto el interés superior del niño ante las decisiones de los padres como la separación de poderes del Estado.

“Hemos estado viviendo en una tortura constante, y ha quedado en la historia con el cannabis. Ya tenemos muchachos con este tránsito, lo manejamos nosotros mismos, hoy tenemos otras herramientas para mejorar lo que hicimos. Por eso no hay excusas para que te ataquen”, concluyó Acosta.