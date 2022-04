Amplio apoyo internacional a Albert Fernández en el restablecimiento de relaciones con Venezuela

El comunicado se detalla a continuación: “Acogemos con beneplácito la propuesta Alberto Fernández El Presidente de la República Argentina y el Presidente de la Mancomunidad de América Latina y el Caribe (CELAC), para normalizar las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela.

Nos complace anunciar que en los próximos días su gobierno designará un nuevo embajador para que tome posesión de la sede diplomática en Caracas.

Reconocemos la importancia de la CELAC en la consolidación de América Latina y el Caribe como una zona de paz, y declaramos la necesidad de aunar esfuerzos para restablecer la unidad plena de nuestros pueblos en el camino hacia la segunda y definitiva independencia.

Signatarios

Ernesto Samper – Expresidente de la República de Colombia y exsecretario general de UNASUR

Evo Morales Ayma – Expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Fernando Lugo – Expresidente de la República del Paraguay

Rafael Correa – Expresidente de la República del Ecuador

Manuel Zelaya – Expresidente de la República de Honduras

José Luis Rodríguez Zapatero – Ex presidente del Gobierno de España

Raúl Sendic – Ex vicepresidente de la República Oriental del Uruguay

Celso Amorim – Ex Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil

Guillaume Long – Ex Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador

Jorge Lara Castro – Ex Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay

Hugo Martínez – Excanciller de la República de El Salvador

Diego Pary – Ex Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia

Ricardo Patiño – Ex Canciller de la República del Ecuador

Marco Enríquez Ominami – fundador del Grupo Puebla

Mónica Valente – Secretaria Ejecutiva de la FSP – República Federativa de Brasil

Atilio Borón (Argentina)

Víctor Santa María (Presidente del Bloque FdT Parlasur)

Edgardo Depetri (CTA – Argentina)

Jorge Drko (Senador (mc) – Argentina)

Paula Klachko (REDH – Argentina)

Jorge Rachid (Argentina)

Roberto Baradel (SUTEBA – Argentina)

General Luis Bareiro Spaini (Ex Ministro de Defensa (Presidencia de Lugo) – Paraguay)

Hugo Moldiz (ex Ministro de Gobierno – Bolivia)

Adolfo Mendoza Leigue (Senador LAG – IPSP Bolivia)

Carlos Filizzola (Presidente de PAIS Solidario, Senador Frente Guazú – Paraguay)

Esperanza Martínez (Senadora, Presidenta del Partido de Participación Cívica Paraguaya)

Gloria Inés Ramírez (Senadora – Federación Internacional Democrática de Mujeres – Colombia)

Hugo Richer (Presidente del Partido Popular Socialista Convergencia – Frente Senador Guazú – Paraguay)

Sixto Pereyra (Presidente del Partido Tekojoja – Frente Senador Guazú – Paraguay)

René Ortiz Muñiz (Cámara de Diputados – MORENA – México)

Julio Cesar Valentín (Diputado – RR. II. Partido de la Liberación Dominicana – República Dominicana)

Ricardo Canese (Diputado Parlasur – Frente Guazú – Paraguay)

Julia Perié (Diputada Parlasur – Solidaridad – Argentina)

Fernanda Gil Lozano (Directora Ejecutiva del CIPDH – UNESCO)

Jean Paul Guevara (Antiguo Embajador en Francia – IPSP LAG – Bolivia)

Eduardo Sigal (Senador Bs As (mc) – Gran Frente Argentina)

Jorge Drkos (Senador Bs As (mc) – Frente Transversal Argentina)

Alejandro Navarro Braian (Senador (mc) – Presidente del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos – Chile)

Alberto Grillon (Senador (mc) – Frente Guazú – Paraguay)

Gustavo Cardesa (MEP) Partido No Residencial – Argentina

Dolores Gandulfo (Presidenta del Observatorio Electoral de la COPPPAL)

Sebastián Hagobian López (Presidente de COPPAL Juventud)

Valeria Flores (Vicepresidenta COPPPAL Juventud – México)

Alejandro Rusconi (Movimiento Evita – Argentina)

Andrés Bercum (Corriente Peronista Descamisados ​​- Argentina)

Andrés Rodríguez (Nuevo Encuentro – Argentina)

Ana Jaramillo (Argentina)

Ana Valentino (Movimiento Octubre – Argentina)

Carina Mendoza (Santa Cruz – Argentina)

Carlos Borgna (Red de Comunicadores del MERCOSUR – Argentina)

Daniel Siciliano (FORJA – Argentina) – Joaquín Ribera (PJ Ciudad Bs As – Argentina)

Jorge Elbaum (sociólogo, periodista – Argentina)

Jorge Kreynes (Partido Comunista – Argentina)

Juliana Marino (Argentina) – Julio Fuentes (Sec. RR. II. Unidad Popular – Argentina)

Mariano Ciafardini (Partido de la Solidaridad)

Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico – Argentina)

Pedro Lanteri (Frente por los Derechos Humanos – Argentina) – Ricardo Alemao (PCdoB – Brasil)

Omar Ramírez Nina (Sec. RR. II. Confederación Unitaria de Campesinos (CSUTCB) – Bolivia)

Esteban Silva (Movimiento Allendista por el Socialismo – Chile)

Patricio Guzmán Sincovich (Fundación Fundadora XXI – Chile)

Nidia Díaz (FMNL – El Salvador) – Rigoberto Díaz (FMNL – El Salvador)

Aida García Morales (Partido Socialista – Perú)

Hugo Sánchez y Raúl Chirino Ponce (Partido Popular – Perú)

Leonel Falcón Guerra (RR. II. Humanista – Perú)

Eduardo Mernies (Frente de Liberación de Izquierda – Frente Amplio – Uruguay)

Martín Clavijo (frente ancho – Uruguay)

Héctor Alemán (PRD – Panamá)

Ileana Giménez (diputada del Partido del Trabajo – México)

Itzel Ortega (Movimiento Nacional por la Esperanza – México)

Mara Iliana Cruz Pastrana (Fuerza por México)

Maite Mola (responsable de RR II. Partidos de la Izquierda Europea)

Marco Consolo (RR. II. Renovación Comunista Italiana – Partido de la Izquierda Europea)

José López Rafaschhieri (Partido Democrático – Venezuela)

Jessica Santacruz (Comunicaciones del Banco del Partido Comunes – Colombia)

José Omar Giraldo (UP – Colombia) – José Olivo Salazar (Alianza por la Democracia – República Dominicana)

Martha Pérez (sec. RR. II. Movimiento de Izquierda Unida – República Dominicana)

Belarmino Balbuena (Presidente del Movimiento Patriótico Popular – Paraguay)

Carlos Verón De Astrada (Frente Guazú – Paraguay)

Edgard Segovia (Partido PAIS Solidario – Paraguay)

Lorenzo Ibarrola (Mov. Soberanía y Desarrollo – Paraguay)

Mercedes Canese (Vicepresidenta del Partido Popular Tekojoja – Paraguay)

Pedro Santa Cruz (Senador del PPD – Paraguay).