Adrián Abonizio trae “Ciudad Malandrina”, que inventó con la Máquina Invisible

Adrán Abonizio de Rosaria (Foto: Sebastan Granata)

Compositor y cantante Adrián Aboniziouno de los autores centrales de la llamada Trova Rosarina, y el joven quinteto La Máquina Invisible presentarán su nuevo disco. “mala ciudad”dedicado a la ciudad de Rosario, este viernes en el porteño Hasta Trilce y el sábado en el Club Social y Deportivo Mitre, en Buenos Aires, Quilmes.



Artista, principal pilar de la convocatoria Rosarina Trova y sus compañeros de tango, se presentarán el viernes a partir de las 21:00 horas de Buenos Aires en Maza 177 y un día después a partir de las 20:30 horas en Mitre 1417 de Quilmes.



En “Ciudad Malandrina”, el músico retoma su fructífera vinculación con el tango, género que, según dijo a Télam en diciembre pasado, “Es prometedor, vital y fatalista para mí al mismo tiempo”.



“El tango es lo que todo letrista debe buscar, y no es la Verdad Absoluta, sino un diálogo con la duda, existencial, sobre la palabra, sobre el amor, sobre la patria. No doy sermones, no prometo, doy modestos afirmaciones sobre mi forma de ver el mundo, y el resto es pura música”Abonizio dijo durante la entrevista.



De la mano de este disco, el músico redescubre su medio de expresión en el tango tras un exitoso disco “golpeando” (2013).



‘Ciudad Malandrina’ ha combinado una decena de temas nuevos de un trovador de 65 años con jóvenes Guido Gavazza, Manuel Martínez Serra, Pablo Galimberti, Facundo Jaime y Mauro Rodríguezintegrantes de la banda de tango de rosaria Máquina invisible.



La máquina invisible consiste en Pablo Galimberti (violín, arreglo y composición), guido gavazza (bandoneón, arreglo y composición), Manuel Martínez Serra (piano, arreglo y composición), facundo jaimes (guitarra eléctrica) un mauro rodriguez (contrabajo).