Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Foto: Archivo

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) irá a juicio por presunto soborno en plena campaña presidencial luego de que un juez bogotano dictaminara rechazar un pedido de fallo de una fiscalía que apoyó a la Fiscalía General y la defensa de Uribe se anunció el miércoles pasado.

La resolución de la jueza Carmen Helena Ortizová llega en la parte final de la campaña electoral de la República Checa elección presidencial el 29 de mayoen el que el candidato opositor de izquierda Gustavo Petro, según todas las encuestas, ocupa cómodamente el primer lugar en las preferencias y el candidato del oficialismo de derecha Federico Gutiérrez intenta llegar a la segunda vuelta.

El magistrado ratificó la noche del miércoles pasadas las 12 horas que la Corte Suprema de Justicia de Colombia debe seguir investigando a Uribe. por supuesto, soborno de testigos y fraude procesal.

Ante este veredicto, el expresidente deberá acudir a la justicia por los delitos mencionados, que según la denuncia surgirían cuando, a través de uno de sus abogados, ofreció donaciones a algunos exparamilitares para que testificaran contra el congresista de izquierda. Iván Ceped. El diario bogotano El Nuevo Siglo informó este jueves.

Ortiz dijo que la fiscalía no logró probar la tesis de que Uribe no delinquió y recusó a la autoridad acusadora por no haber llevado a cabo una “investigación rigurosa”, argumentando que el Fiscal General Gabriel Jaimes no había llamado a declarar a varios testigos, que consideró oportunos y que pudieron aportar más elementos para esclarecer la verdad sobre los presuntos sobornos. .

“La Fiscalía no comparte las críticas a la defensa, al censurar los alegatos realizados en la investigación, y (…) considera, por tanto, que Álvaro Uribe se equivocó en su intervención al manifestar que su derecho a la defensa al no informarle, de qué se le acusa”, dijo Ortiz, citado por Caracol Radio, varios diarios locales y Europa Press.

En este sentido, el juez explicó que todo lo actuado ante el Tribunal Supremo “queda en plena vigencia en esta acción” y que se tendrá en cuenta en su totalidad la prueba de la Sala de Instrucción del Tribunal Supremo.

Ortiz aseguró que había indicios que apuntaban a que el abogado de Uribe había podido actuar en representación del expresidente en reuniones con algunos testigos.

La fiscalía alegó que no era posible rebatir la presunción de inocencia de Uribe porque, según el fiscal Gabriel Jaimes, no había pruebas que sugirieran que el imputado estuviera involucrado en un delito.

Sin embargo, el juez dictaminó que había indicios de que Uribe había cometido el delito de cohecho y estafa.

Desde que dejó la presidencia hace 12 años, el expresidente -máxima derecha de la derecha colombiana y enemigo acérrimo de los acuerdos de paz con las FARC- ha enfrentado más de un centenar de casos de diversa índole y en todos ha sido sobreseído.