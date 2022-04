Acuicultura generará $500 millones en exportaciones y 1.000 empleos

Esta actividad alcanzará $ 500 millones en exportaciones para 2030

Guillermo Abdala, director nacional de acuicultura, ha confirmado que la actividad alcanzará los 500 millones de dólares en exportaciones y 1.000 empleos en proyectos en todo el país para 2030.

“En 2019 se exportaron 60 toneladas de pescado de la acuicultura. En 2020 fueron 2100 toneladas. En menos de cinco años serán 30 mil toneladas y para 2030 42 mil toneladas”. Abdala declaró en un informe con Telam.

El empleado notó esto En estos dos años de gestión, “inversores pesqueros se han asociado a negocios acuícolas por más de $ 25 millonesasí como apuestas de empresas extranjeras con financiamiento de más de $12 millones”.

A continuación, las partes principales de la entrevista con Télam:

Télam: ¿Cómo la iniciativa por la acuicultura tuvo un local propio en el Ministerio de Agricultura?

Guillermo Abdala: El nuevo diseño del área de acuicultura como dirección nacional fue una decisión estratégica tomada a finales de 2019. Por primera vez en la historia se definió crear un área a nivel y jerarquía del sector pesquero dentro del Viceministerio de Pesca. Esta definición se toma con respecto al tejido productivo acuícola como una actividad relevante que acompaña el esquema de crecimiento global, que representa un avance concreto para la reactivación económica de las diferentes regiones y que permite revitalizar y apoyar a las industrias locales para abrirse a nuevos mercados. De ahora en adelante, la producción acuícola se ha visto como una forma de crear empleos de calidad distribuidos federalmente y con grandes beneficios de seguridad alimentaria.

T.: ¿Cuál es la actividad de la acuicultura en Argentina?

AG: En la actualidad se cultivan 13 especies, entre peces, moluscos bivalvos y otros, entre los que sobresalen la trucha y el pacú, lo que corresponde a más del 85% de las casi 2.100 toneladas producidas en 2020. Por su tamaño y productividad aún se puede considerado un comienzo. manojos. Sin embargo, existen condiciones objetivas que nos permiten proyectar un gran crecimiento con base en políticas de incentivos, como las que se vienen implementando desde hace dos años. Hoy, estimamos que alcanzará las 30.000 toneladas anuales en menos de 5 años, totalizando $350 millones. Y sin pensar en el diferente valor en relación al producto y consumo de pescado que se puede aportar en nuestro país, con el enorme valor añadido para la nutrición de la población que ello supone.

T.: ¿Qué proyectos está desarrollando el Departamento de Acuicultura?

AG: Si bien esta actividad contaba con un marco normativo, como la Ley 27.231 de acuicultura de 2015, aprobada como plataforma de crecimiento de la actividad, era necesario poner en pleno funcionamiento este último instrumento y orientar todos los instrumentos hacia un único propósito, la productividad sostenible. . Para ello, se ha avanzado en los convenios institucionales que actualmente permiten el pleno cumplimiento de la ley de 13 provincias. cofinanciamiento de proyectos productivos e importantes iniciativas de expansión.

T.: ¿Cuáles son las proyecciones y expectativas económicas para esta actividad?

AG: Los resultados de este tiempo empiezan a verse, siendo el indicador más claro las iniciativas de inversión que lo acompañan, que han logrado vincular a inversionistas pesqueros con empresas acuícolas por más de USD 25 millones, así como apuestas de empresas extranjeras con financiamiento de más de USD 12 millones, tanto para la producción de trucha arcoíris en el norte de la Patagonia como de mejillón en Tierra del Fuego.

T.: ¿Cuáles son las ventajas de la minería?

AG: No es uno sobre el otro, sino ambos juntos como un complemento. El crecimiento de la actividad pesquera argentina, traducido en el actual récord de exportaciones, no se explica sin una política basada en políticas que proteja la sustentabilidad y la conservación de los recursos. Parte del éxito de nuestra subsecretaría y ministerio es diseñar esquemas complementarios para desarrollar una agenda futura, vinculando un sistema de control, fiscalización, ciencia y tecnología aplicada a la producción sustentable. En este contexto, la acuicultura está cobrando su verdadera dimensión, ya no como una opción, sino como una fuente determinante de proteína de calidad, tal como se está desarrollando en todo el mundo. Hoy, China produce más de 60 millones de toneladas, Brasil más de 800.000; Chile más de un millón. Y juntos exportan más de $6.000 millones. En los próximos años, se espera que la acuicultura alcance el 60% de las proteínas de agua vendidas en todo el mundo. Nuestro país no puede mantenerse alejado de esta arista.

T.: ¿La acuicultura puede traer divisas al país?

AG: Indudablemente. Los avances permitirán exportar más de 42.000 toneladas por USD 500 millones y crear al menos 1.000 puestos de trabajo a finales de 2030. Si tomamos en cuenta el porcentaje que genera esta actividad a nivel mundial y lo comparamos con el que se aplica en Argentina, donde la pesca aporta en promedio USD 2.000 millones, podemos proyectar un balance sobre otro montón de similares características de la acuicultura sustentable.